Cardano (ADA)

Cardano, x402 entegrasyonuna rağmen kritik direnç altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, x402 entegrasyonunu duyurmasına rağmen 0.248 dolar direncinin altında kaldı.
  • 🤖 x402 ile $ADA kullanılarak yapay zeka ajanları ve uygulamalar API ödemesi yapabilecek.
  • 📊 0.248 doların aşılması halinde 0.266 dolar seviyesi izlenirken, aşağıda 0.227 dolar destek olarak öne çıktı.
  • 🔎 Ağ kullanımı artarken teknik göstergeler kısa vadede karışık bir görünüm verdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ağı, x402 yazılım geliştirme kitine verdiği destekle ADA’nın kullanım alanını genişletti. Cardano Foundation 21 Eylül’de yaptığı duyuruda, yapay zeka ajanları ile merkeziyetsiz uygulamaların API çağrıları için ADA ve Cardano tabanlı diğer varlıklarla ödeme yapabileceğini açıkladı. Buna karşın ADA fiyatı, kripto para piyasasındaki genel satış baskısı nedeniyle kısa vadede güçlü bir yukarı kırılım üretemedi ve 0.248 dolar direncine yakın seyrini korudu.

İçindekiler
1 x402 entegrasyonu ödeme kullanımını genişletti
2 Teknik göstergeler net yön vermedi

x402 entegrasyonu ödeme kullanımını genişletti

x402, internette uzun süredir büyük ölçüde atıl kalan “402 Payment Required” yanıtını otomatik ödeme mekanizmasına dönüştürüyor. Bu yapı sayesinde bir yapay zeka ajanı ya da uygulama ücretli bir hizmete erişmek istediğinde, hizmet sağlayıcı aynı internet etkileşimi içinde fiyat ve ödeme talimatlarını iletebiliyor. İşlem doğrulandıktan sonra erişim de otomatik biçimde açılıyor.

Mini sözlük: x402, internet protokolündeki 402 Payment Required yanıtını temel alan bir ödeme akışıdır. Temel amaç, uygulamaların veya yapay zeka ajanlarının veri, işlem gücü ya da servis erişimi için küçük tutarlı ödemeleri doğrudan yazılım üzerinden tamamlamasını sağlamaktır.

Cardano entegrasyonu, bu ödemelerin ADA veya blokzincir üzerinde çıkarılmış desteklenen tokenlarla sonuçlandırılmasına imkan tanıyor. Böylece ADA’nın kullanım çerçevesi yalnızca transfer, stake ve merkeziyetsiz finans işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Özellikle veri, içerik ve bilgi işlem hizmetleri için küçük tutarlı ve sık tekrarlanan makine ödemeleri, ağ üzerinde yeni bir işlem kaynağı oluşturabilir.

Cardano Foundation, x402 desteğiyle yapay zeka ajanları ve merkeziyetsiz uygulamaların API ödemelerini ADA ve Cardano tabanlı varlıklarla gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bu modelde örneğin otomatik çalışan bir araştırma ajanı, ihtiyaç duyduğu özel bir veri için tek bir API isteği kadar ödeme yapabiliyor. Her küçük işlem için manuel onay gerekmemesi, geliştiricilerin Cardano altyapısını benimsemesi halinde ADA için işlem talebini artırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Son dönemde ağ etkinliği ve işlem hacmindeki artış da kullanıcıların uygulamalarla daha fazla etkileşime girdiğine işaret etti.

Teknik göstergeler net yön vermedi

Fiyat tarafında ise görünüm daha temkinli kaldı. ADA, 20, 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaların üzerinde işlem görse de 0.248 dolar seviyesi en yakın direnç olarak izleniyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması, alıcıların denge noktasını yukarı çevirdiğini gösterebilir ve 0.266 dolara doğru hareket ihtimalini güçlendirebilir.

Buna karşılık göstergeler ortak bir sinyal üretmiyor. MACD ile ADX güçlü satış koşullarına işaret ederken, RSI 56 seviyesinde bulunuyor ve nötr eşik üstünde hafif alım eğilimi sergiliyor. Stokastik RSI ise aşırı alım bölgesini göstererek kısa vadeli yükseliş ivmesinin zorlandığını düşündürüyor. Emtia Kanal Endeksi nötr kalırken, Bull/Bear Power gün içi işlemlerde alıcıların bir miktar üstünlük kurduğunu ortaya koyuyor.

0.248 doların üzerinde kalıcı bir hareket, yükseliş beklentisini güçlendirebilir; bu seviyenin geri alınamaması ise yatay seyir ya da yeni bir geri çekilme riskini canlı tutuyor.

Aşağı yönlü senaryoda, yakın desteklerin altına kalıcı sarkma satışları hızlandırabilir ve fiyatı 0.227 dolara taşıyabilir. Mevcut tabloda Cardano’nun temel görünümü güçlenirken, teknik yapı belirsizliğini koruyor. Bu nedenle fiyatın, direnç ya da destek seviyelerinden biri net biçimde kırılana kadar dar bantta dalgalanması öne çıkan olasılık olarak görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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