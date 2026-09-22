Cardano dokuzuncu yılına yaklaşırken ADA adının kökenini açıkladı

Cardano, 23 Eylül 2017’de oluşturulan genesis bloğunun ardından dokuzuncu yıl dönümüne yaklaşırken, Cardano Foundation ağın ve ADA tokenının isimlendirme geçmişine ilişkin kısa bir açıklama paylaştı. Kuruluş, bu süreçte hem Cardano adının hem de ADA’nın kökeninin matematik ve bilim vurgusuyla şekillendiğini anlattı.

ADA adının tarihçesi

Cardano Foundation, ADA tokenının adını 1815 ile 1852 yılları arasında yaşayan matematikçi Ada Lovelace’tan aldığını belirtti. Ada Lovelace, yaygın kabul gören görüşe göre ilk bilgisayar programını yazan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. ADA’nın en küçük birimi ise lovelace olarak adlandırılıyor ve 1 ADA, 1 milyon lovelace’a karşılık geliyor.

Cardano Foundation, ADA adının Ada Lovelace’tan geldiğini ve bu tercihin matematiği merkeze alan bir blokzincir için uygun görüldüğünü vurguluyor.

Kuruluş, bu isim tercihini Cardano’nun teknik yaklaşımıyla ilişkilendiriyor. Ağın, hakemli akademik araştırmalar, biçimsel matematiksel doğrulama ve sıkı bilimsel yöntemler temelinde geliştirildiği belirtiliyor.

Cardano ismi ve yol haritası

Cardano blokzincirinin adı ise Rönesans döneminde yaşamış İtalyan matematikçi ve çok yönlü bilim insanı Gerolamo Cardano’dan geliyor. Cardano Foundation, bu tercihin de projedeki matematiksel titizlik anlayışını yansıttığını ifade etti.

Cardano Foundation, Cardano adının erken dönem kriptografi çalışmalarına öncülük eden Gerolamo Cardano’ya bir saygı duruşu niteliği taşıdığını aktarıyor.

Projenin ilk yol haritası gelişimi beş ayrı döneme ayırdı. Byron temel yapıyı, Shelley merkeziyetsizleşmeyi, Goguen akıllı sözleşmeleri, Basho ölçeklenmeyi ve Voltaire zincir üstü merkeziyetsiz yönetişimi temsil ediyor. Platformun topluluk tarafından yönetilen bir yapıya ulaşmasıyla birlikte bu temel aşamaların tamamlandığına işaret ediliyor.

Bundan sonraki yol haritasının topluluk tarafından şekillendirileceği belirtilirken, yeni dönemin üç ana başlık etrafında ilerleyeceği kaydedildi: ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik ve fayda ile birlikte birlikte çalışabilirlik ve genişletilebilirlik. Kripto piyasasında ağların teknik yönü kadar yatırımcı ilgisinin de yakından izlendiği bir dönemde, meme token tarafındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem bu ilginin dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Sosyal akış, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimlerini bir araya getiren Fomo App, token keşfi ve alım satımı aynı platformda sunuyor.

Yeni entegrasyon duyuruldu

Öte yandan Cardano cephesinde yeni bir teknik gelişme daha duyuruldu. Cardano x402 entegrasyonu artık npm üzerinde kullanılabiliyor. Bu entegrasyon sayesinde geliştiriciler, resmi x402 SDK aracılığıyla HTTP üzerinden ADA veya Cardano’nun yerel tokenlarıyla ödeme alan ve ödeme yapan uygulamalar ile yapay zeka ajanları oluşturabilecek.

Bu adım, Cardano’nun yalnızca yönetişim yapısını değil, geliştirici araçlarını da genişletme hedefinin parçası olarak görülüyor. Ağın yeni dönemde topluluk odaklı yol haritası ile teknik kullanım alanlarını birlikte büyütmeye odaklandığı anlaşılıyor.