Cardano 0,22 doların altında kalırken toparlanma ivmesi zayıfladı

Kripto para piyasasında Cardano, Hyperliquid, Shiba Inu ve Stellar için kısa vadeli teknik görünüm destek ve direnç bölgelerine sıkıştı. Cardano’da toparlanma yapısı korunurken ivme zayıfladı. Hyperliquid daha sert bir düzeltme yaşasa da orta vadeli eğilim görece güçlü kaldı. Shiba Inu’da talep zayıflarken Stellar dar bantta hareket etmeyi sürdürüyor.

Cardano’da 0,20 dolar bölgesi öne çıktı

Cardano, blokzincir tabanlı bir akıllı sözleşme ağı olarak biliniyor ve ADA şu sıralarda 0,205 dolar civarında işlem görüyor. Haziran sonunda 0,14 dolar seviyesinin görülmesinin ardından başlayan toparlanma, fiyatı 0,18 ve 0,20 doların üzerine taşıdı. Ağustostaki güçlü yükseliş ise kısa süreliğine 0,26 dolara kadar ulaştı.

Ancak bu hareket uzun vadeli düşen ortalamanın bulunduğu bölgede kalıcı olamadı. ADA için 0,22 ile 0,23 dolar aralığı direnç bölgesi haline gelirken, son mumlar fiyatın yeniden 0,20 dolara yaklaştığını gösteriyor. Bu bölgenin birkaç kez test edilmesine rağmen yukarı yönlü geçilememesi, alımların gücünde zayıflamaya işaret ediyor.

ADA’da 0,195 ile 0,20 dolar aralığı kısa vadeli teknik görünüm açısından kritik kabul ediliyor; bu desteğin korunması halinde 0,22 doların geri alınması yeni bir 0,24 ile 0,26 dolar denemesinin önünü açabilir.

Göreceli güç endeksi de 50 civarına geriledi. Bu tablo, piyasada ne alıcıların ne de satıcıların belirgin üstünlük kurabildiğini gösteriyor. 0,195 ile 0,20 dolar bandının aşağı kırılması halinde 0,18 ile 0,185 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Hyperliquid’de ilk savunma hattı 76 ile 78 dolar bandı oldu

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE yaklaşık 77,90 dolarda bulunuyor. Eylül zirvesi olan 89 doların altına gerileyen varlık, ağustosta 52 dolardan 90 dolara yaklaşan sert yükselişin ardından düzeltme sürecine girdi. Zirvede bu artış yaklaşık yüzde 70’e ulaştı.

Kısa vadede en yakından izlenen alan 76 ile 78 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu bölgeyi koruması durumunda fiyatın bir süre yatay seyretmesi ve ardından 82 ile 84 dolar aralığını yeniden test etmesi mümkün görülüyor. Bu direncin aşılması halinde 87 ile 90 dolar bandı tekrar öne çıkabilir.

Buna karşılık 76 doların net biçimde kaybedilmesi kısa vadeli görünümü belirgin biçimde bozabilir. Böyle bir senaryoda 73 dolar seviyesi ilk önemli destek, ardından 68 ile 69 dolar aralığı izlenecek bölge olarak değerlendiriliyor.

Shiba Inu ve Stellar’da yön arayışı sürüyor

Shiba Inu 0,00000521 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat, eylül toparlanmasını 0,0000055 seviyesinin üzerine taşıma girişimlerinde kalıcı başarı sağlayamadı. Buna rağmen 0,0000050 ile 0,0000051 dolar aralığında bulunan kısa ve orta vadeli ortalamalar, ağustos sonundan bu yana destek işlevi görüyor.

SHIB için 0,0000050 dolar kısa vadeli destek olarak öne çıkarken, daha güçlü bir teknik iyileşme için 0,0000055 ile 0,0000057 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

İşlem hacmindeki düşüş ve RSI göstergesinin 50 çevresinde kalması, SHIB tarafında güçlü bir yön sinyalinin oluşmadığını gösteriyor. Destek bölgesinin kaybı halinde 0,0000047 ile 0,0000048 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Stellar cephesinde ise XLM yaklaşık 0,178 dolarda bulunuyor. Hazirandaki 0,30 dolar yönlü sıçramanın etkisi büyük ölçüde silinirken, sonraki yükseliş denemeleri giderek daha zayıf tepeler oluşturdu. 0,188 ile 0,190 dolar aralığında bulunan uzun vadeli düşen ortalama ana direnç olmaya devam ediyor. 0,173 ile 0,175 dolar bandı kısa vadeli destek, 0,19 doların aşılması ise görünümde belirgin iyileşme sağlayabilecek eşik olarak izleniyor.