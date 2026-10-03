Ekonomi

Kripto şirketlerinde işe alım ilanları eylülde üç katına çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto şirketlerinde işe alım ilanları eylülde 1.241’e çıktı.
  • 📉 Başvurular temmuzdaki 25.700 seviyesinden eylülde 20.000’in altına indi.
  • 💼 En güçlü talep finans, mühendislik ve alım satım pozisyonlarında toplandı.
  • ⛓️ Şirketler blockchain becerilerinde en çok Bitcoin, Ethereum ve Solana ile ilgilendi, bu tabloda $BTC öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para sektöründe işe alım hareketliliği yılın üçüncü çeyreğinin sonunda yeniden hız kazandı. Kripto odaklı işe alım platformu CryptoJobsList verilerine göre temmuzda 382 olan ilan sayısı ağustosta 886’ya, eylülde ise 1.241’e yükseldi. Böylece eylül ayındaki toplam ilan sayısı, yılın o tarihe kadarki en yoğun ayı olan ocaktaki 573 seviyesinin de belirgin biçimde üzerine çıktı.

İçindekiler
1 İlan sayısı artarken başvuru sayısı geriledi
2 Talep finans, mühendislik ve işlem tarafında yoğunlaştı
3 Mevsimsellik tek başına yeterli görünmüyor

İlan sayısı artarken başvuru sayısı geriledi

Aynı dönemde başvuru sayılarında ise ters yönde bir tablo oluştu. Platform, temmuzda 25.700, ağustosta 24.631 başvuru kaydetti. Eylülde bu rakam 20.000’in altına indi. Açık pozisyonların hızla artmasına karşın başvuruların gerilemesi, nitelikli ve uzman çalışanlar için rekabetin sıkılaştığına işaret etti.

CryptoJobsList verileri, yılın son çeyreğine girilirken kripto iş piyasasında önceki aylara göre çok daha fazla açık pozisyon bulunduğunu, ancak bu ilanlara yönelen başvuru sayısının aynı ölçüde artmadığını gösteriyor.

İşe alım yapan şirket sayısı da yükseldi. Temmuzda 107 şirket yeni çalışan ararken bu sayı ağustosta 77’ye geriledi, eylülde ise 125’e çıktı. Bu tablo, yaz aylarındaki mevsimsel yavaşlamanın ötesinde daha geniş bir toparlanmaya işaret ediyor. Nitekim ağustos verileri de temmuza göre yaklaşık iki kat artış göstermişti.

Talep finans, mühendislik ve işlem tarafında yoğunlaştı

Son üç aylık dönemde en fazla işe alım talebi finans alanında görüldü. Bu kategoriyi mühendislik ve alım satım odaklı pozisyonlar izledi. Stabilcoin, yapay zeka, güvenlik ve uyumluluk başlıkları da en çok aranan ilk 10 uzmanlık alanı arasında yer aldı.

Blockchain bilgisi tarafında ise en sık talep edilen ağlar Bitcoin, Ethereum ve Solana oldu. Bu üç ağın öne çıkması, sektörde en geniş kullanım ve geliştirici ekosistemine sahip yapılar arasında bulunmalarıyla örtüşüyor.

KategoriÖne çıkan alanSıralama
İş fonksiyonlarıFinans1
İş fonksiyonlarıMühendislik2
İş fonksiyonlarıAlım satım3
Blockchain becerileriBitcoin1
Blockchain becerileriEthereum2
Blockchain becerileriSolana3

Mevsimsellik tek başına yeterli görünmüyor

Eylülde iş dünyasının yaz döneminden çıkıp normal akışına dönmesi, ilan sayılarındaki yükselişi kısmen açıklayabilir. Ancak veriler, artışın yalnızca mevsimsel etkilerle sınırlı kalmadığını düşündürüyor. Çünkü ivme ağustosta başlamıştı ve geçen yılın verileri de benzer bir ağustos eylül sıçramasına işaret etmedi.

2025 boyunca kripto işe alımlarının daha durgun seyrettiği görüldü. O yılın en hareketli ayı ekimde yalnızca 373 ilanla kaydedildi. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında ise belirgin bir sıçrama yaşanmadı. Bu karşılaştırma, 2026’nın ikinci yarısında talebin daha güçlü bir toparlanma sergilediğini ortaya koyuyor.

CryptoJobsList, kripto para sektörüne odaklanan bir işe alım platformu olarak şirketlerin yayınladığı ilanlar ile aday başvurularını izliyor. Platformun son verileri, yılın son çeyreğine girilirken şirketlerin yeni kadrolar açtığını, buna karşılık aday havuzunun aynı hızda büyümediğini gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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