Shiba Inu borsalardaki arzı 88 trilyon SHIB ile dört ayın zirvesine çıktı

Shiba Inu fiyatındaki son geri çekilmenin ardından zincir üstü verilerde de zayıflama işaretleri öne çıktı. Kripto veri platformu CryptoQuant verilerine göre SHIB’in borsalardaki arzı artarken, net akış tarafında da pozitif denge dikkat çekti. Bu tablo, piyasada satış baskısının güçlenmiş olabileceğine işaret ediyor.

Borsalardaki SHIB miktarı yükseldi

CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyen ve özellikle borsa giriş çıkışları ile yatırımcı davranışlarını takip eden bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun son verilerine göre SHIB exchange netflow verisi 288 milyar SHIB’in üzerine çıktı. Bu görünüm, borsalara giren SHIB miktarının çıkan miktarı aştığını gösteriyor.

CryptoQuant verileri, SHIB için borsa net akışının 288 milyar tokenı aştığını ve borsalardaki toplam arzın yeniden 88 trilyon SHIB bölgesine yükseldiğini ortaya koyuyor.

Desteklenen tüm borsalardaki kullanılabilir SHIB arzı 3 Ekim itibarıyla 88.076.900.000.000 seviyesine ulaştı. Bu seviye, metrikte 3 Haziran civarında görülen sert dalgalanma döneminden bu yana kaydedilen en yüksek değer oldu. Böylece borsalardaki SHIB rezervi yaklaşık dört ayın zirvesine taşındı.

Fiyat görünümü üzerindeki etkisi

Borsalardaki arzın yükselmesi, yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlar yerine satışa daha yakın konumlanan borsa hesaplarına taşıdığı dönemlerde yakından izleniyor. SHIB tarafında bu artışın, fiyat hareketinin belirgin biçimde yavaşladığı bir dönemde gelmesi, kısa vadeli görünümü daha kırılgan hale getirdi.

Shiba Inu son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Fiyattaki bu gerilemenin, borsalardaki arz artışıyla aynı döneme denk gelmesi, piyasada alım iştahının zayıfladığı ve satıcıların daha etkin hale geldiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

88 trilyon SHIB seviyesinin yeniden görülmesi, talepte ani bir zayıflama ve olası satış hazırlığına dair endişeleri artırıyor.

Piyasada hangi sinyaller izleniyor

Piyasa katılımcıları şimdi özellikle borsa rezervlerindeki değişimi ve net akış verilerini izliyor. Bu göstergelerde yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde SHIB üzerinde ek baskı oluşabilir. Buna karşılık rezervlerde gerileme görülmesi, kısa vadede satış baskısının hafiflediğine dair daha dengeli bir tablo sunabilir.

Geniş kripto para piyasasında da aşağı yönlü eğilim sürerken, SHIB verileri yatırımcı davranışındaki değişimi daha görünür hale getirdi. Mevcut zincir üstü tablo, talep tarafında belirgin bir toparlanma görülene kadar temkinli seyrin korunabileceğini düşündürüyor.