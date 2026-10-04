Hyperliquid’in yeni gelir kapısı açıldı: HYPE vadeli işlem piyasasında rekor paya ulaştı

Merkeziyetsiz kripto para borsası Hyperliquid, küresel sürekli vadeli işlemler piyasasında açık pozisyon büyüklüğüne göre pazar payını 4 Ekim itibarıyla yüzde 11,8’e taşıyarak rekor kırdı. Platform, yeni AQAv2 mekanizması üzerinden aldığı ilk 14,58 milyon dolarlık ödemeyle de işlem ücretlerinin yanına yeni bir gelir kaynağı ekledi. Bu tutar, HYPE satın alımlarında kullanılmak üzere destek fonuna aktarılacak.

Odaily ve diğer yayın organlarının aktardığı yüzde 11,8’lik pay, Binance, Bybit ve OKX gibi büyük merkezi borsaların da bulunduğu küresel sürekli vadeli işlemler piyasasını kapsıyor. Hyperliquid’in payı eylül ortasında yüzde 10,5 ile dönemin rekoruna ulaşmış, ay sonunda ise yüzde 11,4’e yükselmişti.

Açık pozisyon büyüklüğü, henüz kapatılmamış veya tasfiye edilmemiş türev pozisyonların toplamını ifade ediyor. Bu gösterge, bir borsadaki aktif kaldıraçlı pozisyonların ve bu pozisyonlara bağlı sermayenin büyüklüğünü ölçmek için kullanılıyor.

USDC Teminatları HYPE Alımlarına Kaynak Sağlıyor

Hyperdash kurucu ortağı Hans’ın paylaşımına göre AQAv2 hazine cüzdanı, platformda tutulan USDC rezervleri için ilk ödemesini 3 Ekim’de gerçekleştirdi. Önceki 30 günlük döneme ilişkin 14,58 milyon dolarlık ödeme, 26 Ağustos–24 Eylül aralığını kapsıyor ve yaklaşık yüzde 3,14’lük ortalama orana işaret ediyor. Mevcut ölçek üzerinden hesaplandığında, mekanizmanın yıllıklandırılmış gelirinin yaklaşık 193 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

AQAv2 kapsamında kullanıcılar USDC’lerini Hyperliquid’e köprüledikten sonra Circle, karşılık gelen varlıkları HyperEVM üzerinde oluşturuyor. Hazine bakiyesine ilişkin bedeller günlük hesaplanırken ödemeler 30 günde bir yapılıyor. Coinbase ve Circle, mekanizma kapsamında ayrı ayrı 500 bin HYPE stake etti. Ödemelerin gecikmesi durumunda Coinbase, stake ettiği miktarın her gün yüzde 2’sini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Hans, Hyperliquid’in önceki gelirlerinin ağırlıklı olarak işlem ücretlerinden oluştuğunu belirtti. AQAv2 ise kullanıcıların teminat olarak yatırdığı fonlar işlemde kullanılsa da kullanılmasa da platformun bu bakiyeler üzerinden doğrudan gelir elde etmesini sağlıyor.

İşlem Gelirleri ve 2030 Projeksiyonu

Hyperliquid’in açık pozisyon büyüklüğü, bu yıl 1 Ocak–30 Eylül döneminde 7,72 milyar dolardan 16,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde platformdaki teminat tutarı da 4,34 milyar dolardan 7,22 milyar dolara çıktı.

Sürekli vadeli sözleşmelerde yaklaşık 2 trilyon dolarlık toplam işlem hacmi gerçekleşirken protokol 493,3 milyon dolar ücret geliri elde etti. Bu tutar, işlem hacminin her bir doları için yaklaşık 2,46 baz puanlık gelire karşılık geliyor.

Hans’ın bu yılki ortalama işlem hızını ve mevcut AQAv2 oranını esas alan hesabına göre platformdaki her 1 dolarlık teminat, protokole yılda yaklaşık 15,4 sent gelir sağlıyor. Bunun yaklaşık 12,5 senti işlem ücretlerinden, 2,8 senti ise AQAv2 mekanizmasından geliyor.

Hans, stablecoin hacminin yılda yüzde 20 büyüdüğü ve Hyperliquid’in hesaplamada esas alınan yaklaşık yüzde 8,7’lik pazar payını koruduğu temel senaryoda, protokolün yıllık gelirinin mevcut yaklaşık 1,11 milyar dolardan 2030 sonunda 2,4 milyar dolara çıkabileceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, belirtilen büyüme ve pazar payı varsayımlarına dayanıyor.