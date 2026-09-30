HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid 6 Ekim’de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid, 6 Ekim'de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak.
  • 📊 Ekim ayında kripto piyasasında beklenen 1,3 milyar dolarlık açılımın en büyük kısmını $HYPE oluşturuyor.
  • 📈 HYPE, eylülde yüzde 1,85 yükseldi ve yatırımcılar bu ivmenin ekime taşınmasını izliyor.
  • 🗓️ Büyük arz artışının fiyat üzerindeki etkisi, 2024 Ekim başındaki piyasa talebine bağlı olacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hyperliquid, ekim ayında kripto piyasasının en büyük token kilit açılımlarından birine hazırlanıyor. Onchain veri sağlayıcısı Tokenomist’in paylaştığı takvime göre platform, 6 Ekim’de 856 milyon dolar değerinde HYPE tokenini dolaşıma sokacak. Bu tutar, gelecek ay genel kripto piyasasında beklenen toplam kilit açılımının en büyük bölümünü oluşturuyor.

İçindekiler
1 Ekim takviminde en büyük pay HYPE’ta
2 Fiyat görünümünde belirsizlik sürüyor
3 Eylül performansı beklentileri canlı tuttu

Ekim takviminde en büyük pay HYPE’ta

Verilere göre ekim ayında kripto piyasasında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık token serbest bırakılması bekleniyor. Bunun 856 milyon dolarlık kısmı tek başına HYPE’a ait. Böylece Hyperliquid, aynı dönemde kilit açılımı planlanan diğer dijital varlıkların önüne geçmiş durumda.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir kripto platformu olarak biliniyor. HYPE tokeni de son dönemde sert fiyat hareketleri nedeniyle yatırımcıların yakından izlediği varlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle yüksek tutarlı kilit açılımları, piyasada arz baskısı oluşup oluşmayacağı açısından dikkatle takip ediliyor.

Tokenomist verileri, 6 Ekim’de serbest kalması planlanan 856 milyon dolarlık HYPE’ın, ekim ayındaki toplam kripto token açılımları içinde en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor.

Fiyat görünümünde belirsizlik sürüyor

Büyük ölçekli token kilit açılımlarının fiyat üzerinde nasıl bir etki yaratacağı önceden net biçimde öngörülemiyor. Piyasaya yeni arzın girmesi bazı durumlarda satış baskısını artırabilirken, güçlü talep dönemlerinde bu etkinin sınırlı kalabildiği görülüyor. HYPE için de ekim ayında benzer bir ikilem öne çıkıyor.

Buna karşın yatırımcıların bir bölümü, yılın son çeyreğinde kripto piyasasında zaman zaman görülen ve piyasada “Uptober” olarak anılan iyimserliğin HYPE’ı destekleyebileceğini düşünüyor. Yine de bu beklentinin fiyatlara nasıl yansıyacağı, kilit açılımı sonrası piyasa talebine bağlı olacak.

Eylül performansı beklentileri canlı tuttu

Hyperliquid, eylül ayında da pozitif aylık getiri serisini korudu. HYPE bu ay yaklaşık yüzde 1,85 yükseldi. Bu artış sınırlı kalsa da piyasa katılımcıları açısından ivmenin tamamen kaybolmadığına işaret etti.

Yatırımcılar şimdi bu görünümün ekime taşınıp taşınamayacağına odaklanmış durumda. Eğer mevcut eğilim korunursa, HYPE art arda üçüncü ayı da artıda kapatabilir. Ancak 6 Ekim’deki yüksek tutarlı arzın kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici olması bekleniyor.

Piyasa katılımcıları, eylül ayındaki yüzde 1,85’lik artışın ardından Hyperliquid’in ivmesini ekimde de sürdürüp sürdüremeyeceğini izliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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