BITCOIN (BTC)

Enflasyon yavaşladı, tahminler değişiyor: Bitcoin’i Ne Bekliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Goldman Sachs, Fed’in ekimde faiz artırmasını artık olası görmüyor; ikinci artış beklentisini aralığa erteledi.
  • 📉 Ağustosta çekirdek PCE’nin yıllık artışı yüzde 3’e gerileyerek piyasa ve Fed beklentilerinin altında kaldı.
  • 📈 ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,29 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, Fed’in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflattı. Goldman Sachs, son veriler ve New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamalarının ardından ekimde faiz artışını artık olası görmediğini bildirdi. Banka, ikinci faiz artışı beklentisini aralık ayına ertelerken Fed’in ilave artışa ihtiyaç olmadığı sonucuna varma ihtimalini de yüksek buluyor.

İçindekiler
1 Enflasyondaki yavaşlama faiz beklentilerini değiştirdi
2 Hanehalkının tasarruf oranı geriledi

Enflasyondaki yavaşlama faiz beklentilerini değiştirdi

Goldman Sachs ekonomistleri Jan Hatzius, David Mericle ve Alec Phillips, araştırma raporlarında son enflasyon verilerine dayanarak çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık artışın dördüncü çeyrekte yüzde 3’e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Bu tahmin, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin yüzde 3,4’lük medyan öngörüsünün belirgin biçimde altında kalıyor.

Bank of Montreal analistleri de ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun (BEA) yıllık veri revizyonlarının, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinde beklenenden daha büyük bir aşağı yönlü düzeltmeye işaret ettiğini vurguladı. Ağustosta çekirdek PCE’nin yıllık artışı yüzde 3’e gerileyerek piyasanın yüzde 3,3’lük beklentisinin ve Fed’in yüzde 3,2’lik tahmininin altında kaldı.

Analistlere göre ekonominin büyümeyi sürdürmesi, özel sektör istihdamının istikrarlı seyri ve enflasyondaki aşağı yönlü revizyon, ekimde yeni bir faiz artışının aciliyetini bir ölçüde azalttı. Bununla birlikte enflasyon, Fed’in yüzde 2 hedefinin hâlâ belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

Faiz beklentilerindeki bu değişime eşlik eden bir diğer gelişme ise tahvil piyasasında yaşandı. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,29’a yükselerek 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hanehalkının tasarruf oranı geriledi

Hanehalkı verileri ise gelir ve harcamalar arasındaki farkın açıldığını gösterdi. ABD’de kişisel gelirler ağustosta önceki aya göre yüzde 0,2 artarken kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 yükseldi. Böylece harcamalardaki artış, gelir artışını geride bıraktı.

Peter Schiff ise kişisel tasarruf oranının ağustosta yüzde 4,1’e düşerek Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti. Schiff, tasarrufların azalması ve harcamaların gelirlerden daha hızlı yükselmesinin kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratların lehine işleyeceğini savunarak seçimleri Demokratların kazanacağını öngördü.

Son veriler, enflasyondaki yavaşlamanın yeni faiz artışlarına yönelik beklentileri hafiflettiğini gösteriyor. Buna karşılık tahvil getirilerinin uzun yılların zirvesine çıkması ve hanehalkının tasarruf oranındaki gerileme, ekonomik görünümün diğer dikkat çeken unsurları olarak öne çıkıyor.

Bitcoin açısından, Fed’in ekimde faiz artırma ihtimalinin zayıflaması ve ilave artışlara ihtiyaç duyulmayabileceği beklentisi destekleyici bir zemin oluşturabilir. Ancak ABD tahvil getirilerinin yüzde 5,29’a yükselmesi, yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine ve Bitcoin üzerindeki baskının sürmesine neden olabilir. Bu nedenle faiz beklentilerindeki yumuşamanın Bitcoin’e ne ölçüde yansıyacağı, tahvil piyasasının seyriyle birlikte izlenmeli.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’den gelen enflasyon verisi Bitcoin’i yukarı taşıdı: BTC 85 bin dolara fırladı

Bitcoin’de dolar baskısı artıyor: Saylor büyümenin şartlarını açıkladı

Bitcoin’de ralli güç kaybediyor: Küçük yatırımcı talebi düştü

15 yıldır suskun kalan Bitcoin cüzdanı 20,43 BTC taşıdı

Bitcoin’de boğa sinyali güçleniyor: Yükseliş sürecek mi?

Peter Brandt Bitcoin hedefini 600 bin dolara çıkardı

Strategy cüzdan hareketi satış endişesi yarattı, Arkham iç transfer dedi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Memecoin’lerde Ayrıcalık Dönemi Bitiyor mu? MemeToro’nun Yeni Modeli
Bir Sonraki Yazı Hyperliquid 6 Ekim’de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Satın Alınabilecek 3 Altcoin: HYPE ve XRP Kritik Seviyeleri Test Ederken MemeToro 8. Aşamada 157 Bin Doları Aştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Hyperliquid 6 Ekim’de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak
HYPERLIQUID (HYPE)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?