Enflasyon yavaşladı, tahminler değişiyor: Bitcoin’i Ne Bekliyor?

ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, Fed’in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflattı. Goldman Sachs, son veriler ve New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamalarının ardından ekimde faiz artışını artık olası görmediğini bildirdi. Banka, ikinci faiz artışı beklentisini aralık ayına ertelerken Fed’in ilave artışa ihtiyaç olmadığı sonucuna varma ihtimalini de yüksek buluyor.

Enflasyondaki yavaşlama faiz beklentilerini değiştirdi

Goldman Sachs ekonomistleri Jan Hatzius, David Mericle ve Alec Phillips, araştırma raporlarında son enflasyon verilerine dayanarak çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık artışın dördüncü çeyrekte yüzde 3’e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Bu tahmin, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin yüzde 3,4’lük medyan öngörüsünün belirgin biçimde altında kalıyor.

Bank of Montreal analistleri de ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun (BEA) yıllık veri revizyonlarının, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinde beklenenden daha büyük bir aşağı yönlü düzeltmeye işaret ettiğini vurguladı. Ağustosta çekirdek PCE’nin yıllık artışı yüzde 3’e gerileyerek piyasanın yüzde 3,3’lük beklentisinin ve Fed’in yüzde 3,2’lik tahmininin altında kaldı.

Analistlere göre ekonominin büyümeyi sürdürmesi, özel sektör istihdamının istikrarlı seyri ve enflasyondaki aşağı yönlü revizyon, ekimde yeni bir faiz artışının aciliyetini bir ölçüde azalttı. Bununla birlikte enflasyon, Fed’in yüzde 2 hedefinin hâlâ belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

Faiz beklentilerindeki bu değişime eşlik eden bir diğer gelişme ise tahvil piyasasında yaşandı. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,29’a yükselerek 2007’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hanehalkının tasarruf oranı geriledi

Hanehalkı verileri ise gelir ve harcamalar arasındaki farkın açıldığını gösterdi. ABD’de kişisel gelirler ağustosta önceki aya göre yüzde 0,2 artarken kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 yükseldi. Böylece harcamalardaki artış, gelir artışını geride bıraktı.

Peter Schiff ise kişisel tasarruf oranının ağustosta yüzde 4,1’e düşerek Kasım 2022’den bu yana en düşük seviyesine indiğine dikkat çekti. Schiff, tasarrufların azalması ve harcamaların gelirlerden daha hızlı yükselmesinin kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratların lehine işleyeceğini savunarak seçimleri Demokratların kazanacağını öngördü.

Son veriler, enflasyondaki yavaşlamanın yeni faiz artışlarına yönelik beklentileri hafiflettiğini gösteriyor. Buna karşılık tahvil getirilerinin uzun yılların zirvesine çıkması ve hanehalkının tasarruf oranındaki gerileme, ekonomik görünümün diğer dikkat çeken unsurları olarak öne çıkıyor.

Bitcoin açısından, Fed’in ekimde faiz artırma ihtimalinin zayıflaması ve ilave artışlara ihtiyaç duyulmayabileceği beklentisi destekleyici bir zemin oluşturabilir. Ancak ABD tahvil getirilerinin yüzde 5,29’a yükselmesi, yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine ve Bitcoin üzerindeki baskının sürmesine neden olabilir. Bu nedenle faiz beklentilerindeki yumuşamanın Bitcoin’e ne ölçüde yansıyacağı, tahvil piyasasının seyriyle birlikte izlenmeli.