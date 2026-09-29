Peter Brandt Bitcoin hedefini 600 bin dolara çıkardı

Bitcoin yaklaşık 83.500 dolardan işlem görürken opsiyon piyasasında 90.000 doların üzerindeki fiyatlara yönelik ilgi artıyor. 95.000 ve 100.000 dolar kullanım fiyatları da yatırımcıların odağında. Spot Bitcoin ETF’lerine sekiz işlem günü üst üste net para girişi kaydedildi; önceki günkü giriş 31 milyon dolar oldu. Bu tablo, kısa vadeli duyarlılık zayıf olsa da yükseliş beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.

Fiyat Yükseldi, Açık Pozisyonlar Geriledi

Glassnode’un 29 Eylül’de paylaştığı verilere göre Bitcoin, ağustos ayındaki dip seviyesinden yüzde 35 yükseldi. Aynı dönemde BTC cinsinden açık pozisyon miktarı yaklaşık yüzde 20 düşerek mart ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Böylece fiyat artışına türev piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonların büyümesi eşlik etmedi.

Brandt: Yeni Döngüden Önce Geri Çekilme Yaşanabilir

2018’deki Bitcoin düşüşünü öngören yatırımcı ve grafik analisti Peter Brandt, döngünün dip seviyesinin büyük olasılıkla geride kaldığını ve yeni bir boğa döngüsüne girildiğini söyledi. Ancak bu görüşün sert bir geri çekilme ihtimalini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Brandt, ekim başında 65.000–66.000 dolar aralığına olası bir düzeltmeyi izliyor.

Brandt’a göre yükselişe geç katılan yatırımcıların sayısı arttı. Olası bir geri çekilmenin bu alıcıları piyasadan çıkarabileceğini, aynı zamanda pozisyon oluşturmak isteyenlere fırsat sunabileceğini düşünüyor.

Analist, temmuz ayında 2029 sonu için belirlediği 250.000–300.000 dolarlık döngü zirvesi tahminini 300.000–600.000 dolara yükseltti. Bitcoin’in bu döngüde 500.000 dolara ulaşmasını çok olası görüyor; 2030’a kadar 1 milyon dolar ihtimalini de dışlamıyor. Bununla birlikte, bu hedefe ulaşılmamasının işlem yaklaşımını değiştirmeyeceğini belirtiyor.

Bitcoin’e ayırmayı planladığı sermayenin tamamını henüz piyasaya sürmediğini söyleyen Brandt, 2029’a kadar beklediği zirve gerçekleşirse sermayesinin yüzde 70’ini yatırıp yükselişin yüzde 70’inden yararlanmayı yeterli bulacağını ifade etti.