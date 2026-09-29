Bitcoin için 90 bin dolar umudu, 80 bin dolar riski! Kurumsal alımlar satış baskısını aşabilecek mi?

Bitcoin, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve artan petrol fiyatlarının baskısıyla bu sabah Asya işlemlerinde 83.000 doların altına geriledi. Günlük kaybı yüzde 1’in altında kalan Bitcoin, geçen haftaki işlem aralığının alt sınırını test etti. Buna karşın ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine para girişi sekizinci işlem gününe taşındı.

Piyasalardaki baskının merkezinde tahvil getirileri ve enerji fiyatları yer aldı. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi pazartesi günü 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Asya işlemlerinde bir baz puan daha yükselerek yüzde 5,25’e ulaştı. Devlet tahvillerinin sunduğu getirinin artması, Bitcoin gibi düzenli gelir sağlamayan varlıkların cazibesini sınırladı.

İran ile yakın zamanda diplomatik ilerleme sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla Brent petrol de üst üste ikinci gün yükseldi. Yüzde 1’i aşan artışla varil başına yaklaşık 107 dolara çıkan petrol, enflasyon endişelerini ve Fed’in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi 18 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine inerken Nasdaq 100 vadeli işlemleri, Wall Street’te pazartesi günü teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satışların ardından yüzde 0,3 geriledi.

Kripto para piyasasında da altcoinlerin büyük bölümü değer kaybetti. CryptoAppsy verilerine göre ZEC, yüzde 12 düşüşle yaklaşık 1.380 dolara inerek büyük tokenler arasında en sert kaybı yaşadı. SOL ve HYPE yüzde 3–4, DOGE yüzde 3, BNB yüzde 2, XRP ise yaklaşık yüzde 2 geriledi. Ether ve TRX yatay seyretti.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in mevcut koşullarda mayıs ve eylül başındaki zirvelerin oluştuğu 82.000 dolar altını yeniden test etmesinin beklenebileceğini söyledi. Analiste göre fiyatın kalıcı biçimde 80.000 doların altına dönmesi, piyasanın bir süre daha yükselişe hazır olmadığına işaret edebilir. Buna karşılık mevcut yataylaşmayı yeni bir yükseliş ivmesinin izlemesi, Bitcoin’i 90.000 doların üzerine taşıyabilir.

Piyasaların sıradaki önemli gündemi, çarşamba günü ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi olacak. Fed’in yakından izlediği verinin beklentileri aşması, faiz artırımı beklentilerini ve tahvil getirilerini güçlendirerek Bitcoin’in 87.000 doların üzerindeki seviyelerden başlayan geri çekilmesi üzerindeki baskıyı artırabilir.

ETF’lerde Giriş Serisi Uzadı, Strategy İşlemine Açıklama Geldi

Farside Investors verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, 28 Eylül’de toplam 31 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlara para girişi sekiz işlem günü boyunca kesintisiz devam etti.

BlackRock’ın IBIT fonu 54,8 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Grayscale Mini BTC’ye 10,3 milyon dolar geldi. Buna karşılık Grayscale’in GBTC fonundan 23,2 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 10,9 milyon dolar çıktı. Diğer ürünlerde net akış gerçekleşmedi.

Kurumsal tarafta dikkat çeken bir diğer gelişme, Strategy ile ilişkilendirilen 3.568 Bitcoin’lik hareket oldu. Lookonchain, 28 Eylül’de yaklaşık 297 milyon dolar değerindeki Bitcoin’in dokuz saat içinde başka bir cüzdana taşındığını bildirmiş, işlemin satış mı yoksa cüzdan değişikliği mi olduğunun henüz doğrulanmadığını belirtmişti.

Ancak Arkham analisti Emmet Gallek, hareketin Strategy’nin Bitcoin satışı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıkladı. Gallek’e göre işlem, Fidelity Custody bünyesinde gerçekleşen rutin bir saklama hareketiydi. Fidelity, müşterilerin yatırdığı Bitcoin’leri ayrı ayrı tutmak yerine gerektiğinde saklama cüzdanları arasında taşıyabiliyor.

Strategy ayrıca 21–27 Eylül döneminde yaklaşık 142,7 milyon dolar karşılığında 1.665 Bitcoin daha aldığını açıkladı. Böylece halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin sahibi olan şirketin toplam varlığı, Bitcoin’in 21 milyonluk azami arzının yüzde 4’ünden fazlasına karşılık gelen 847.666 BTC’ye ulaştı.

Goldman Sachs’ın 100 Milyar Dolarlık Fonuna Kripto Şirketleri İçin Yeni Erişim

Goldman Sachs, yaklaşık 100 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili fonu FTIXX’i kurumsal kripto para şirketlerine ulaştırmak için yeni bir dağıtım kanalı açıyor. Fon, dijital varlık şirketlerinin kullandığı mutabakat ağı Lynq üzerinden sunulacak; işlemler SEC’e kayıtlı aracı kurum tZERO Securities tarafından yürütülecek.

FTIXX, Lynq üzerinden sunulan ilk dış fon ve platformdaki ikinci yatırım ürünü olacak. BlackRock’ın tokenleştirilmiş BUIDL fonu ve Franklin Templeton’ın BENJI üzerinden sunduğu tokenleştirilmiş para piyasası fonu paylarından farklı olarak FTIXX, geleneksel yapısını koruyacak. Lynq, kripto şirketlerine mevcut iş akışları içinde bu fona erişim sağlayacak.

Bitcoin’de kısa vadeli görünüm, tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının yarattığı baskı ile ETF girişlerinin sağladığı destek arasında şekilleniyor. Kurumsal alımların sürmesi olumlu olsa da yükselişin yeniden güç kazanması için makroekonomik baskının hafiflemesi önem taşıyor. Bu süreçte 82.000 dolar bölgesindeki fiyat hareketleri ve açıklanacak enflasyon verisi, Bitcoin’in yönü açısından yakından izlenecek.