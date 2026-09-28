BITCOIN (BTC)

Bitcoin 83 bin doların altında: Petrol yükseliyor, faiz umutları zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🛢️ ABD-İran gerilimiyle Brent petrol yüzde 2’den fazla yükselerek 107 dolara yaklaştı.
  • 📈 ABD’nin iki yıllık tahvil getirisi yüzde 4,90’a çıkarken yakın vadeli faiz indirimi beklentileri zayıfladı.
  • 💵 Dolar güçlenirken altın, gümüş ve bitcoin'de düşüş görüldü.
  • ₿ $BTC, son 24 saatte yüzde 1,90 gerileyerek 82.600 dolara kadar düştü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, petrol fiyatlarını artırırken küresel piyasalarda hisse senetleri ve tahvillere satış getirdi. Enerji maliyetlerinin enflasyonu yüksek tutabileceği endişesi, yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bitcoin ise CryptoAppsy verilerine göre son 24 saatte gerileyerek 82.600 dolara kadar düştü.

İçindekiler
1 Petrol Yükseldi, Faiz İndirimi Beklentileri Zayıfladı
2 Dolar Güçlenirken Altın, Hisseler ve Bitcoin Geriledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik son teklifini reddetmesi ve Tahran’ın koşullarından geri adım atmayacağını açıklaması piyasalardaki baskıyı artırdı. Buna karşın iki taraf da görüşmelerin devam edebileceği mesajını verdi.

Petrol Yükseldi, Faiz İndirimi Beklentileri Zayıfladı

Brent petrol, İran’ın Hürmüz Boğazı için öne sürdüğü şartları yumuşatmayacağını duyurmasının ardından yüzde 2’den fazla yükselerek varil başına 107 dolara yaklaştı. Tahran’ın reddedilen yedi günlük önerisi, boğazın yeniden açılması ve nükleer görüşmelerin başlatılması karşılığında İran petrolüne yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi gibi adımlar içeriyordu.

Petrolde yakın vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkının belirgin biçimde açılması da kısa vadeli arz sıkışıklığına ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret etti. Yükselen enerji fiyatları, enflasyon baskısının devam edebileceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği kaygısını güçlendirdi.

ABD tahvillerindeki satışlara kısa vadeli kağıtlar öncülük etti. İki yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 5 baz puan artarak yüzde 4,90’a ulaşırken, 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 4 baz puan yükseldi. Küresel bir tahvil endeksinin ortalama getirisi ise 2007’den bu yana ilk kez yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Dolar Güçlenirken Altın, Hisseler ve Bitcoin Geriledi

Dolar, başlıca para birimlerinin çoğu karşısında değer kazandı. Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sunmayan altın ve gümüş üzerinde baskı oluştururken her iki değerli metal de geriledi.

Asya borsalarında da satışlar öne çıktı. MSCI Asya-Pasifik endeksi yaklaşık yüzde 0,6 düşerken Nasdaq 100 vadeli işlemleri de geriledi. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in 83 bin doların altına inmesi dikkat çekti.

Sterlin daha dengeli bir seyir izlerken yatırımcılar ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeleri de takip etti. Washington, Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasındaki görüşmelerin ardından, her iki tarafta yaklaşık 30 milyar dolarlık ithalatı kapsayan tarife indirimlerine yönelik planlarını açıkladı.

Piyasaların odağında petrol fiyatlarının seyri, enflasyon baskısı ve açıklanacak ABD ekonomik verileri bulunuyor. Bu başlıklar, faizlerin izleyeceği yola ilişkin beklentiler açısından yakından izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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