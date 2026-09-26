Bitcoin’de 84 bin dolar bölgesi kısa vadeli yön için öne çıktı

Bitcoin, son görünümde 84.196 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki günlük artış sınırlı kalsa da teknik göstergeler ve zincir üstü veriler, 84 bin dolar çevresinin kısa vadeli yön açısından kritik bir eşik haline geldiğine işaret etti.

Teknik görünümde hareketli ortalamalar öne çıktı

TradingView verilerinde BTCUSD için genel teknik görünüm alış yönünde kaldı. Hareketli ortalamalar bölümünde 13 alış, 1 nötr ve 1 satış sinyali oluştu. Bu tablo, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen daha geniş trend yapısının yukarı yönlü seyrini koruduğunu gösterdi.

10 dönemlik EMA 82.949 dolar, 10 dönemlik SMA 82.946 dolar seviyesinde bulunuyor. 20 dönemlik EMA 81.052 dolar, 20 dönemlik SMA ise 80.150 dolar düzeyinde yer alıyor. Daha uzun vadeli ortalamalar da güncel fiyatın belirgin şekilde altında kalıyor. 50 dönemlik EMA 76.731 dolar, 200 dönemlik EMA ise 74.032 dolar seviyesinde hesaplandı.

Osilatörlerde ise daha karışık bir tablo oluştu. RSI 65 seviyesinde bulunurken, bu değer pozitif momentuma işaret etse de aşırı alım bölgesi kabul edilen 70 eşiğinin altında kaldı. MACD alış sinyali üretirken, Momentum göstergesi satış sinyali verdi. Bu ayrışma, ana trendin korunmasına karşın gün içi fiyat hareketlerinde duraklama görülebileceğini ortaya koydu.

84.200 ile 84.337 dolar aralığı gün içi izlenen bölge oldu

Beş dakikalık fiyat yapısında Asya seansındaki tepe ve dip seviyelerinin iki yönde de süpürülmesinin ardından New York açılışına yakın saatlerde sert bir hareket izlendi. Analizde, 84.200 ile 84.337 dolar arasındaki FVG alanı öne çıktı. Bitcoin bu bölgeye geri çekildikten sonra satışla karşılaştı.

FVG, hızlı yönlü hareketler sırasında oluşan fiyat dengesizliğini ifade ediyor. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için bu alan, piyasanın yeniden satış baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını ya da aralığı geri alarak yukarı devam edip etmeyeceğini gösterebilecek bir referans niteliği taşıyor.

Mini sözlük: FVG, yani adil değer boşluğu, fiyatın çok hızlı hareket ettiği anlarda grafikte oluşan dengesizlik bölgesidir. ICT ve SMC ise kısa vadeli işlemcilerin likidite, piyasa yapısı ve dengesizlik alanlarını izlerken kullandığı analiz yaklaşımlarıdır.

84.200 ile 84.337 dolar arasındaki FVG bölgesi, Bitcoin için kısa vadede arz ve talebin yeniden test edildiği ana alan olarak izleniyor.

Glassnode verileri kar satışlarının sınırlı kaldığını gösterdi

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode, son yedi günde Bitcoin yatırımcılarının yaklaşık 5,1 milyar dolar net kar gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bu tutarın yüksek görünmesine karşın önceki döngü zirvelerindeki kar realizasyonu dalgalarına göre daha ılımlı kaldığını belirtti. Glassnode, blokzincir verilerini inceleyerek yatırımcı davranışını ölçen önde gelen analiz kuruluşları arasında yer alıyor.

Şirketin değerlendirmesine göre mevcut yükseliş, önceki büyük tepe dönemlerinde görülen ölçekte bir dağıtım süreci üretmedi. Buna rağmen bu veri, Bitcoin’de düzeltme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yalnızca fiyat yükselirken gerçekleşen kar satışlarının görece sınırlı kaldığını gösteriyor.

Glassnode, mevcut kar realizasyonu düzeyinin 2024 ve 2025 dönemlerindeki tepelere kıyasla daha düşük kaldığını vurguladı.

Gerçekleşen fiyat ve direnç seviyeleri yakından izleniyor

Glassnode ayrıca bu döngüde dikkat çeken bir başka noktaya işaret etti. Şirketin verilerine göre Bitcoin, ayı piyasası boyunca günlük kapanış bazında gerçekleşen fiyatın altına inmedi. Gerçekleşen fiyat, dolaşımdaki Bitcoin arzının zincir üstündeki ortalama edinim maliyetini ifade ediyor. Spot fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığında, toplam yatırımcı tabanı gerçekleşmemiş kar bölgesinde bulunuyor.

Şirket, 84.000 ile 85.000 dolar aralığında uzun vadeli yatırımcı arzının yoğunlaştığını, ortalama MVRV fiyatının ise 96.700 dolar civarında bir sonraki önemli zincir üstü direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Teknik tarafta klasik pivot hesaplamaları 85.945 doları ilk önemli direnç olarak gösterirken, 81.052 ve 80.150 dolar seviyelerindeki hareketli ortalamalar kısa ve orta vadede başlıca destek alanını oluşturdu.

Bu nedenle 84 bin dolar çevresi hem kısa vadeli fiyat yapısı hem de zincir üstü konumlanma açısından ortak bir izleme bölgesi haline geldi. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde dikkat 85.900 ile 86.000 dolar bandına yönelebilir. Buna karşılık bu bölgeden sürecek reddin, 80.000 ile 81.000 dolar aralığındaki hareketli ortalama kümesine doğru yeni bir geri çekilmeyi gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.