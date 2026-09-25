Analist Benjamin Cowen, Bitcoin’de yıl sonu yönü için haftalık kapanışı işaret etti

Analist Benjamin Cowen, 2026’nın son çeyreğine ilişkin güncellenmiş Bitcoin stratejisini paylaştı. Cowen, yatırımcıların yön tahmini yapmaya çalışmak yerine fiyat grafiğinin mevcut yapısına göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Değerlendirme, Bitcoin’in 83.000 dolar civarındaki kritik teknik seviyeyi test ettiği sırada geldi.

Haftalık kapanış belirleyici olacak

Cowen’e göre piyasa yaklaşımındaki bu güncellemenin temel nedeni, Bitcoin’in haftalık zaman diliminde mayıs ayı zirvesinin üzerine çıkması oldu. Analist, bu hareketin klasik dört yıllık döngü kalıbını bozduğunu savunuyor. Bu nedenle haftalık mum kapanışının, varlığın yılın geri kalanındaki yönünü belirleyecek ana tetikleyici konumuna geldiğini belirtiyor.

Benjamin Cowen, mevcut koşullarda asıl önemli olanın fiyatın nereye gideceğini önceden tahmin etmek değil, grafiğin verdiği sinyale göre tepki vermek olduğunu kaydetti.

Benjamin Cowen, kripto para piyasalarında teknik ve döngü analizleriyle tanınan bir analist olarak biliniyor. Son değerlendirmesinde, mevcut modelin tamamen fiyatın bulunduğu seviyeyi koruyup koruyamayacağına bağlı olduğunu aktardı.

İki senaryo öne çıkıyor

İyimser senaryoda Bitcoin’in haftayı mayıs zirvesinin üzerinde kapatması ve bu seviyenin üstünde kalması gerekiyor. Cowen, böyle bir tablonun alıcıların elini belirgin şekilde güçlendirebileceğini ve dördüncü çeyrek boyunca sürebilecek bir yükseliş eğilimine zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Olumsuz senaryoda ise fiyatın yeniden mayıs zirvesinin altına inmesi, güçlü bir yanıltıcı kırılım olarak değerlendiriliyor. Bu durumda yıl sonuna doğru mevsimsel bir düzeltme ihtimali öne çıkıyor. Buna karşın Cowen, böyle bir geri çekilmenin yeni döngü dipleri anlamına gelmeyebileceğini ifade ediyor.

Analist, bu tabloda önceden kesin bir yön tayin etmeye çalışmanın verimsiz kalabileceğini, tepki odaklı yaklaşımın daha uygun göründüğünü belirtiyor.

Yılın ikinci yarısında savunmacı yaklaşım

Cowen, temel savunma stratejisi olarak yılın ikinci yarısında kademeli alım yönteminin kullanılmasını öneriyor. Bu yaklaşım, oynaklığın arttığı dönemlerde uzun vadeli pozisyon oluşturmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: DCA, yani düzenli aralıklarla sabit tutarda alım yöntemi, tek bir fiyattan toplu alım yapmak yerine maliyeti zamana yaymayı hedefleyen bir stratejidir.

Analist, ekim veya kasım ayında kısa vadeli sarsıntılar yaşansa bile Bitcoin’in daha geniş makro eğiliminin yapıcı kaldığını düşünüyor. Cowen’e göre güçlü performans beklentisi 2027’nin ilk bölümüne taşınmış durumda.