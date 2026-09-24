ABD spot Bitcoin ETF’lerine 5 günde 347 milyon dolar girdi

Bitcoin fiyatı 84 bin doların altına gerilemesine rağmen ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine para girişi sürüyor. SoSoValue verilerine göre bu fonlar 23 Eylül’de 347 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece spot Bitcoin ETF’leri art arda beş işlem gününde yatırım çekmiş oldu.

BlackRock yine ilk sırada yer aldı

Günün en güçlü girişi BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. IBIT, yaklaşık 166 milyon dolar net girişle günlük toplamın neredeyse yarısını tek başına topladı. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve dijital varlık fonlarında da pazarın en büyük oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

BlackRock’ın IBIT fonu 23 Eylül’de yaklaşık 166 milyon dolar net giriş aldı ve günlük toplamın neredeyse yarısını oluşturdu.

Aynı gün ABD spot Ether ETF’lerine de 105 milyon dolar giriş oldu. BlackRock’ın ETHA fonu bu kategoride 50,8 milyon dolar yatırım çekti. Veriler, yatırımcı talebinin yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadığını, Ethereum tarafında da devam ettiğini gösterdi.

Fon kategorisi Tarih Net giriş ABD spot Bitcoin ETF’leri 23 Eylül 347 milyon dolar ABD spot Ether ETF’leri 23 Eylül 105 milyon dolar

Hafta içinde girişler daha da yüksekti

Son günün verisi, hafta başında görülen çok daha yüksek akışların gerisinde kaldı. Spot Bitcoin ETF’leri 17 Eylül’de 159,5 milyon dolar, 18 Eylül’de ise 433 milyon dolar net giriş kaydetti. Asıl dikkat çeken hareket 21 Eylül’de yaşandı.

O gün ABD spot Bitcoin ETF’lerine 998,95 milyon dolar giriş oldu. Bu seviye, yaklaşık 11 ayın en güçlü tek günlük akışı olarak kayda geçti. IBIT 381,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ARK ve 21Shares’in ARKB fonu 289,1 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu ise 238,8 milyon dolar yatırım çekti.

21 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 998,95 milyon dolar giriş oldu ve bu rakam yaklaşık 11 ayın en yüksek günlük seviyesine ulaştı.

Bitcoin gerilese de fon talebi sürdü

22 Eylül’de bu ürünlere 714,75 milyon dolar daha giriş gerçekleşti. Yine ilk sırada 350,3 milyon dolarla IBIT yer aldı. Görece yeni fonlardan Morgan Stanley bağlantılı MSBT de 99 milyon dolarlık girişle öne çıktı.

23 Eylül’deki 347 milyon dolarlık giriş, hafta başındaki yaklaşık 1 milyar dolarlık güçlü akışın altında kalsa da Bitcoin’in 84 bin dolar seviyesinin altına indiği bir dönemde dikkat çekici bulundu. Bu tablo, fiyat baskısına rağmen kurumsal yatırım araçlarına ilginin devam ettiğine işaret etti.

ABD spot Bitcoin ETF’leri 2026’nın önemli bölümünde yıl içi performans bakımından eksi bölgede kalmıştı. Son veriler ise bu fonların yıl genelinde yeniden pozitif bölgeye döndüğünü ortaya koydu.