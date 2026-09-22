Bitcoin ile hisseler arasındaki bağ, ETF etkisiyle güçlendi

Bitcoin ile hisse senetleri farklı varlık sınıfları olsa da son yıllarda iki piyasa arasındaki kısa vadeli eş hareket daha görünür hale geldi. Bitcoin merkeziyetsiz bir dijital ağın yerel varlığı olarak öne çıkarken, hisse senetleri şirketlerde ortaklık payını temsil ediyor. Buna rağmen bazı işlem günlerinde Bitcoin, S&P 500 endeksi ve teknoloji hisseleri aynı anda güçlü yükselişler kaydedebiliyor.

Piyasa havası iki varlığı aynı anda etkileyebiliyor

Bu tablonun arkasında çoğu zaman yatırımcı iştahındaki değişim bulunuyor. Piyasada risk alma eğiliminin arttığı dönemlerde yatırımcılar daha yüksek getiri ihtimali için fiyat oynaklığı daha belirgin varlıklara yöneliyor. Bitcoin de giderek bu grubun içinde değerlendiriliyor. Bu nedenle genel risk iştahındaki artış, hem BTC fiyatını hem de özellikle büyüme odaklı hisseleri yukarı taşıyabiliyor.

Faizler de iki piyasa arasındaki önemli bağlantı noktalarından biri olarak öne çıkıyor. ABD Hazine tahvili getirileri gerilediğinde, daha güvenli araçların sunduğu kazanç azalıyor. Aynı ortamda gelecekte elde edilmesi beklenen şirket karlarının bugünkü değeri de daha yüksek hesaplanabiliyor. Bu durum özellikle teknoloji ve büyüme hisselerine destek veriyor. Bitcoin faiz geliri üretmese de getirilerin düşmesi, faiz ödemeyen bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini azaltabiliyor.

Bitcoin hisse senetlerini birebir takip etmiyor, ancak finansal koşulların gevşediği ve risk iştahının arttığı dönemlerde iki piyasa aynı yönde hareket edebiliyor.

Tersi senaryoda ise faizlerde sert yükseliş, nakit ve tahvilleri daha cazip hale getirirken spekülatif teknoloji hisseleriyle kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Yatırımcıların piyasaya ne kadar sermaye ayırabildiği de fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Finansal koşullar gevşediğinde krediye erişim kolaylaşırken oynaklık düşebiliyor ve yatırımcılar nakitten daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan alanlara kayabiliyor.

Kurumsal yatırımcılar yeni köprü kurdu

Bitcoin ile geleneksel piyasalar arasındaki bağın güçlenmesinde kurumsal yatırımcıların rolü belirginleşti. Spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcılara klasik aracı kurum ve portföy yönetim altyapısı üzerinden BTC erişimi sağlıyor. Böylece kurumsal risk iştahındaki değişim, ETF giriş ve çıkışları üzerinden doğrudan Bitcoin’e yansıyabiliyor. Son yükseliş sırasında ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine tek seansta yaklaşık 1 milyar dolar giriş oldu.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan izleyen ve borsada hisse gibi işlem gören fondur. Bu yapı, yatırımcının cüzdan kurmadan veya kripto borsası kullanmadan Bitcoin fiyatına dolaylı erişim sağlamasına imkan verir.

Kriptoyla bağlantılı şirket hisseleri de iki dünya arasında ek bir köprü oluşturuyor. Coinbase, Strategy ve madencilik şirketleri gibi firmalar, Bitcoin güçlendiğinde borsada da yukarı hareket edebiliyor. Böylece kripto piyasasındaki iyimserlik, hisse endekslerine daha doğrudan taşınmış oluyor.

Korelasyon sabit değil

Bununla birlikte birlikte hareket eden her piyasa aynı nedenle yükselmiyor. Bitcoin’in ETF akımları, düzenlemeler, yarılanma süreci, büyük yatırımcı işlemleri, kaldıraç kullanımı ve borsa tasfiyeleri gibi kendine özgü dinamikleri bulunuyor. Hisse senetleri ise şirket karları, temettü politikaları, geri alımlar ve kurumsal haber akışıyla şekilleniyor.

Bitcoin’e özgü olumlu bir gelişme, S&P 500 düşerken BTC’yi yukarı taşıyabilir. Benzer şekilde güçlü yapay zeka bilançoları, teknoloji hisselerini desteklerken Bitcoin tarafında aynı ölçüde talep yaratmayabilir.

Bu nedenle Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki ilişki kalıcı ve değişmez bir bağ olarak görülmüyor. Zaman zaman aynı yönde sert hareketler yaşansa da fiyatlamayı belirleyen unsurlar her iki piyasada farklılaşabiliyor. Özellikle likit arzın görece sınırlı olduğu Bitcoin’de, alıcıların daha yüksek fiyat ödemeye razı olması piyasa değerinde hızlı sıçramalara yol açabiliyor.