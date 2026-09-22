BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerine 999 milyon dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerine 21 Eylül'de 999 milyon dolar net giriş oldu.
  • 📈 Bu akım, $BTC’de 87.000 doların üzerindeki yükselişi destekledi.
  • 🏦 BlackRock, ARK 21Shares ve Fidelity günün en güçlü girişlerini kaydetti.
  • 🧭 Analistler 88.000 ile 90.000 dolar bandını yeni direnç bölgesi olarak izliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin son yükseliş dalgasında 87.000 doların üzerine çıktıktan sonra 85.000 doların orta bandına çekildi. Fiyat hareketinde kurumsal talebin güçlenmesi ve ABD spot Bitcoin ETF’lerine para girişinin yeniden hızlanması etkili oldu. Analistler, 88.000 ile 90.000 dolar aralığını sıradaki önemli direnç bölgesi olarak izlerken, 82.000 dolar çevresinde destek oluştuğunu değerlendiriyor.

İçindekiler
1 ETF akımları yükselişi destekledi
2 Şirket alımları ve kritik seviyeler öne çıktı
3 Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

ETF akımları yükselişi destekledi

Yükselişin en güçlü tetikleyicisi spot Bitcoin ETF’leri oldu. ABD’deki fonlar 21 Eylül’de toplam 999 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam, son aylardaki en güçlü günlük performanslardan biri olarak öne çıktı.

BlackRock’ın IBIT fonuna 381,4 milyon dolar, ARK 21Shares fonuna 289,1 milyon dolar ve Fidelity’nin FBTC fonuna 238,8 milyon dolar giriş oldu. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalardaki ağırlığıyla biliniyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine 21 Eylül’de gelen 999 milyon dolarlık net giriş, son aylardaki en güçlü seanslardan birine işaret ediyor.

Bu tablo, Bitcoin ETF’lerinde yeniden pozitife dönen akımların devam ettiğini gösterdi. Söz konusu toparlanma, Bitcoin’in 76.000 doların altından yeniden yükselmesine katkı sağladı.

FonNet girişİhraççı
IBIT381,4 milyon dolarBlackRock
ARK 21Shares289,1 milyon dolarARK 21Shares
FBTC238,8 milyon dolarFidelity

Şirket alımları ve kritik seviyeler öne çıktı

Şirket kaynaklı talep de görünürlüğünü korudu. Strategy kısa süre önce 950 BTC daha ekleyerek toplam Bitcoin varlığını 846.000 BTC’ye çıkardı. Şirket, uzun süredir bilançosunda Bitcoin tutan en büyük kurumsal oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde Bitcoin’in önce 82.000 ile 83.000 dolar bandını yeniden kazanması gerekiyordu. Önceki tepki yükselişini sınırlayan bu bölgenin aşılmasıyla birlikte piyasada yukarı yönlü görünüm güçlendi.

Analistler, 88.000 ile 90.000 dolar aralığını bir sonraki büyük direnç bölgesi olarak izliyor; 89.500 dolar civarında ise satış baskısının artabileceğine dikkat çekiliyor.

Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolar arttı. Aynı dönemde yükselişin etkisiyle yüzlerce milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu gelişme yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir, ancak spot piyasadaki alımlar zayıflarsa Bitcoin’i daha kırılgan hale getirebilir.

Genel görünüm ayın önceki bölümüne kıyasla daha güçlü seyrediyor. Bitcoin o dönemde 80.000 doların altında zorlanırken, 90.000 dolar seviyesinin yeniden erişilebilir olup olmadığı tartışılıyordu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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