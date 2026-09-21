Tim Draper’dan Apple ve Meta’ya Bitcoin Eleştirisi: “Sorumsuzluk”

Girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Apple ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarında Bitcoin bulundurmamasını eleştirdi. Draper, bu ölçekteki şirketlerin kurumsal rezervlerinin bir parçası olarak BTC tutmamasını sorumsuz bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Kurumsal bilançolarda Bitcoin tartışması

Uzun süredir Bitcoin destekçisi olarak bilinen Draper, mevcut mali eğilimlerin zamanla ya çok yüksek enflasyona ya da faizlerde sert artışlara yol açabileceğini savunuyor. Ona göre bu iki senaryo da geleneksel finansal sistem üzerinde ciddi baskı oluşturabilir. Draper, Bitcoin’in bu tür risklere karşı bir korunma aracı işlevi görebileceğini dile getiriyor.

Tim Draper, Apple ve Meta gibi şirketlerin kurumsal rezervlerinde Bitcoin bulundurmamasını sorumsuz bir tercih olarak değerlendiriyor.

Kurumsal Bitcoin alımları, halka açık bazı şirketlerin bilançolarına kripto varlık eklemeye başlamasıyla sektörün öne çıkan başlıklarından biri haline gelmişti. Bu alandaki en bilinen örneklerden biri Strategy oldu. Şirket, kurumsal hazine stratejisinde Bitcoin’e geniş yer ayırmasıyla tanınıyor.

Hissedarlar temkinli kaldı

Buna karşın büyük şirketlerin önemli bölümü aynı yolu izlemedi. Microsoft hissedarları, Aralık 2024’teki yıllık toplantıda Bitcoin ile bağlantılı bir teklifi açık farkla reddetti. Teklife kullanılan oyların yalnızca %0,55’i destek verdi. Destek oyu kullanan pay sayısı 28,23 milyon olarak kayda geçti.

Meta hissedarları da Mayıs 2025’te, şirket yönetim kurulunun Bitcoin’i hazineye ekleme ihtimalini değerlendirmesini isteyen bir teklifi gündemine aldı. Meta yönetim kurulu teklife karşı oy kullanılmasını tavsiye etti. Salesforce ve McDonald’s da benzer bir çizgi izledi.

Şirket Tarih Sonuç Microsoft Aralık 2024 Bitcoin teklifi reddedildi Meta Mayıs 2025 Yönetim kurulu teklife karşı çıktı Salesforce Belirtilmedi Benzer şekilde mesafeli kaldı McDonald’s Belirtilmedi Benzer şekilde mesafeli kaldı

Bitcoin için alternatif finans sistemi vurgusu

Draper, Bitcoin’i yalnızca bir değer saklama aracı olarak değil, alternatif bir finansal ekonominin altyapısı olarak da tanımlıyor. Ona göre blokzincir tabanlı sistemler ve akıllı sözleşmeler, muhasebe, kayıt tutma ve ödeme aracılığı gibi alanlarda aracıların rolünü azaltabilir.

Draper, bu dönüşümün düz bir çizgide ilerlemeyeceğini, güçlü dalgalanmalar içereceğini düşünüyor. Yine de uzun vadede insanların dolardan çok Bitcoin kullanacağı bir yapının oluşabileceğini savunuyor.

Draper, yapay zekanın ağ üzerinde yazılım ve hizmet geliştirmeyi kolaylaştırarak Bitcoin benimsenmesini hızlandırabileceğini öngörüyor.

Yapay zeka ve güvenlik tartışmaları

Milyarder yatırımcı, yapay zekanın Bitcoin ekosistemini büyütebileceğini de öne sürüyor. Yazılım geliştirme süreçlerinin hızlanmasının, Bitcoin ağı etrafında yeni ürün ve hizmetlerin daha kolay kurulmasına imkan tanıyabileceğini düşünüyor.

Draper yılın daha önceki bölümünde, kuantum bilgisayarların Bitcoin’den önce bankacılık sistemlerini zorlayabileceğini savunmuştu. Bankalarda tutulan dolar varlıklarına kıyasla kendi BTC varlıklarını daha güvenli gördüğünü söyleyen Draper, aşırı bir blokzincir güvenlik sorunu yaşanması halinde Bitcoin ağındaki dağıtık katılımcıların güvenli bir yazılım değişikliği etrafında koordine olabileceğini de ifade etmişti.

Öte yandan Bitcoin, Draper’ın sık sık dile getirdiği 250.000 dolarlık fiyat hedefine halen uzak bir seviyede bulunuyor.