BITCOIN (BTC)

Bitcoin 85.000 dolara dayandı: Piyasada kritik saatler

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Bitcoin 85.000 dolar sınırına dayandı.
  • 📈 $BTC, 76.000 dolar altından güçlü şekilde toparlandı.
  • 👀 85.000 dolar bölgesi kritik direnç olarak öne çıkıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin (BTC) yeniden hızlandı. Lider kripto para, son yükseliş dalgasıyla birlikte 85.000 dolar sınırına dayanarak piyasanın odağına yerleşti. Bu bölge, son günlerde Bitcoin’in önündeki en önemli direnç alanlarından biri olarak takip ediliyor.

Bitcoin geçtiğimiz hafta 76.000 doların altına kadar gerilemesinin ardından güçlü bir toparlanma sergiledi. Son yükselişle birlikte gözler şimdi 85.000 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağına çevrildi.

Teknik görünümde dikkat çeken bir başka gelişme ise Bitcoin’in 45 hafta sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi oldu. BTC’nin 85.000 dolar bölgesindeki mücadelesi, yükseliş momentumunun devam edip etmeyeceği açısından yakından izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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