Bitcoin 85.000 dolara dayandı: Piyasada kritik saatler

Bitcoin (BTC) yeniden hızlandı. Lider kripto para, son yükseliş dalgasıyla birlikte 85.000 dolar sınırına dayanarak piyasanın odağına yerleşti. Bu bölge, son günlerde Bitcoin’in önündeki en önemli direnç alanlarından biri olarak takip ediliyor.

Bitcoin geçtiğimiz hafta 76.000 doların altına kadar gerilemesinin ardından güçlü bir toparlanma sergiledi. Son yükselişle birlikte gözler şimdi 85.000 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağına çevrildi.

Teknik görünümde dikkat çeken bir başka gelişme ise Bitcoin’in 45 hafta sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi oldu. BTC’nin 85.000 dolar bölgesindeki mücadelesi, yükseliş momentumunun devam edip etmeyeceği açısından yakından izleniyor.