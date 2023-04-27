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Yine O Ülke! Kripto Paralara Yeni Kılavuz İçin Harekete Geçti!

Kripto para birimlerine yönelik hamleleriyle sıkça gündeme gelen dünya devi ülke son kılavuzu ile yeniden adından bahsettirdi.
13:00
27 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere Yardım Komisyonu tarafından Çarşamba günü yayınlanan kılavuzda, kripto bağışlarını kabul eden İngiliz ve Galler hayır kurumlarının doğru kayıtlar tutması ve vergi ve kara para aklama kurallarına uyması gerektiği belirtildi.

Kripto Paralara İngiltere Adımı!

Düzenleyici kurum, hayır kurumlarını lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) veya non-fungible token (NFT) gibi varlıkların değişken olabileceği, saldırıya açık olabileceği ve izini sürmenin zor olabileceği ve bunları kabul etmeye değip değmeyeceğini tartmaları gerekeceği konusunda uyardı. Komisyonun CEO’su Helen Stephenson Çarşamba günü yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Yeni hazırladığımız kılavuzumuz, kripto para biriminin kullanımıyla ilgili riskleri vurguluyor ve mütevellilere dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Temmuz 2022 tarihli bir blogda Komisyonun Politika Direktör Yardımcısı Sam Jackson, Ukrayna’da kripto varlıkları kullanarak bağış toplama başarılarına ve Birleşik Krallık’ın kendi hedefine atıfta bulunarak bir açıklama yapmıştı. Uzman isim açıklamalarında konu hakkında şunları söyledi:

Kripto para birimlerine yatırım yapmak, ticaret yapmak ve varlıkları taşımak için daha yaygın bir yol haline gelebilir.

 

FTX Çalışmaları!

İngiltere ve Galler’de kâr amacı gütmeyen kuruluşların kaydedilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan Komisyon, Ocak ayında Sam Bankman-Fried’den ve Kasım ayında iflas başvurusunda bulunan borsası FTX’ten önemli destek alan Etkili Girişim Vakfı’nı soruşturduğunu belirtti.

Öte yandan kripto para birimlerinin ilk olarak piyasaya sürüldüğü zamanlardan bu yana piyasalar hacklenme ve diğer kötü niyetli şahısların birçok kez saldırısına uğramıştı. O zamandan beri birçok kez önlem alınmaya çalışılsa da mevcut konum itibariyle yatırımcıları tam anlamıyla güvenceye alınan bir önlem gündeme getirilmedi. Kripto para uzmanları yatırımcılara birçok kez kendilerini güvene alabileceği yöntemleri çeşitli platformlarda yayınlasa da yatırımcılar bugün itibariyle kötü niyetli şahıslara mağdur olabiliyor. Konu hakkındaki çalışmaların ilerleyen süreçlerde kripto paralara getireceği güven ile fiyata önemli geliştirmesi olabileceği vurgulanıyor.

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