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2022 yılından başlayarak yapay zeka uygulamalarının kullanımının arttığına şahit oluyoruz. Kripto para piyasasının en çok kullanılan işlem platformlarından biri olan Binance de bu noktada bir adım attı ve Binance Sensei’yi kullanıcıları ile buluşturdu. Binance Sensei’yi kullanmak ve bilgi edinmek için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

Binance Sensei Nedir?

Binance herkesin kripto para birimleri ve blockchain hakkında bilgi alması için de sürekli hamleler yapan bir platform ve uzun zamandır bu hedef ile Binance Academy’i kullanıcıları ile buluşturuyor. Binance Sensei ise Binance Academy‘ye mükemmel bir şekilde entegre edilmiş, yenilikçi ve yapay zeka destekli bir öğrenme aracı olarak tanımlanıyor. Borsa, Binance Sensei ile kullanıcıların ve yatırımcıların eğitim içeriklerini keşfetme ve etkileşim kurma şeklini daha ilgi çekici hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

Kullanıcılar Binance Sensei ile interaktif sohbet penceresi aracılığı ile iletişim kurabilir ve anahtar kelimeler ya da sorularla Binance Academy’nin geniş bilgi yelpazesinden faydalanabilir. Bu noktada Binance, yeni yapay zeka uygulamasına, konuyla ilgili ve kolayca anlaşılabilir bilgiler sunması talimatı verildiğini ifade ediyor. Ayrıca Binance Sensei’nin hem yeni başlayan deneyisiz kullanıcılara hem de daha karışık bilgiler arayan tecrübeli kullanıcılara hitap ettiği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Binance Sensei Nasıl Kullanılır?

Kullanımı oldukça kolay olan bu yeni yapay zeka uygulamasını kullanmak için öncelikle kullanıcıların Binance Academy sayfasını açması gerekiyor. Daha sonra Binance Academy sayfasında yer alan bot simgesine tıklayarak Binance Sensei’ye erişebilirsiniz.

Açılan pencere kullanıcıların Binance Sensei ile iletişim kurmasına imkan tanıyor. Bu aşamada anahtar kelimeleri kullanabilir ya da soru sorabilirsiniz. Yapılan açıklamalara göre Binance Sensei size ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış yaklaşık 150 kelimelik kısa bir özet sunacak.

Bunlara ek olarak Binance Sensei’nin kısa özete ek olarak ilgili metinleri de kullanıcılar ile paylaşacağı ifade ediliyor.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance, Binance Sensei ile Binance Academy’nin tüm imkanlarından kullanıcılarının çok daha hızlı ve efektif bir şekilde faydalanabileceğini ifade ediyor.