Binance rezerv kanıtı güncellemesini tamamladı

Binance, geçen ay yaşanan büyük siber saldırının ardından güvenlik ve şeffaflık adımlarını genişletti. Şirket, 14 Kasım’da rezerv kanıtı sistemi için yeni bir sıfır bilgi ispatı oluşturduğunu açıkladı. Bu güncellemeyle kullanıcıların, borsanın hesap bakiyelerini bire bir karşılayacak varlık tuttuğunu bağımsız biçimde doğrulayabilmesi amaçlanıyor.

Rezerv verileri altı büyük varlığı kapsıyor

Binance, kullanıcı net hesap bakiyelerinin üzerinde rezerv tuttuğunu göstermek için altı büyük kripto varlığa ilişkin anlık görüntüler paylaştı. Açıklanan kapsamda Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana ve USDC yer aldı. Şirket, son saldırıdan etkilenen tüm varlıklar için de kapsamanın tamamlandığını bildirdi.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin içeriğini açığa çıkarmadan o bilginin doğruluğunu kanıtlamayı sağlayan kriptografik yöntemdir. Rezerv kanıtı ise borsaların kullanıcı varlıklarını karşılayacak saklamayı yaptığını göstermek için kullandığı doğrulama yaklaşımıdır.

Binance, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Şirketin son açıklaması, özellikle güvenlik ihlalinin ardından kullanıcı güvenini yeniden tesis etmeye yönelik operasyonel adımların bir parçası olarak öne çıktı.

Varlık Rezerv oranı Durum Bitcoin %100,05 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde Ethereum %100,02 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde BNB %100,39 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde USDC %100,07 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde USDT %104,34 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde SOL %105,86 Kullanıcı bakiyesinin üzerinde

Bitcoin ve diğer varlıklarda oranlar yüzde 100’ün üzerinde

Şirketin paylaştığı son verilere göre Bitcoin rezerv oranı %100,05 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yaklaşık 688.283 BTC’lik rezervin 687.912 BTC düzeyindeki net kullanıcı bakiyesinin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ethereum için rezerv oranı %100,02 olarak açıklandı. BNB’de bu oran %100,39, USDC’de ise %100,07 oldu. Binance, hem bu varlıklarda hem de diğer kapsama dahil tokenlarda kullanıcı yükümlülüklerinin üzerinde saklama yapıldığını belirtti.

Binance, yeni rezerv kanıtı güncellemesinin kullanıcıların varlıkların bire bir karşılandığını bağımsız biçimde doğrulamasına imkan verdiğini açıkladı.

Çekim işlemleri kademeli olarak sürüyor

Borsa, para çekme işlemlerinin aşamalı biçimde yeniden devreye alındığını, son fazın ise gelecek hafta tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Bu süreçte etkilenen varlıkların yeniden tamamlanması ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması için ek çalışmalar yürütülüyor.

USDT ve Solana tarafında rezerv oranları daha yüksek seviyelerde açıklandı. USDT için %104,34, SOL için ise %105,86 oranı paylaşılırken, bu iki varlıkta şirketin kullanıcılarına olan yükümlülüğünden daha fazla varlık tuttuğu görüldü.

Şirket, rezerv kanıtı kapsamının kurumsal bilançonun tamamını değil, kullanıcılar adına saklanan varlıkları içerdiğini ve bu fonların tam karşılıkla tutulduğunu vurguladı.

Binance, rezerv kanıtı sisteminin şirketin tüm kurumsal varlıklarını değil, kullanıcılar adına saklanan emanet varlıkları kapsadığını da ayrıca belirtti. Böylece açıklanan oranlar, doğrudan kullanıcı fonlarının karşılığını göstermeyi hedefliyor.