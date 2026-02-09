BITCOIN (BTC)Madencilik

Bitcoin Madenciliğinde Dönüşüm: Yatırımcıların Odak Noktası Değişiyor

Özet

  • İki büyük Bitcoin madencisi olumlu değerlendirme alırken bir şirket düşük potansiyelli bulundu.
  • Analistlere göre veri merkezi altyapısı dönüşümü madencilikte yeni iş modeli olarak öne çıkıyor.
  • Sektörde bazı şirketler, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişime yöneliyor.
İlayda Peker
Büyük yatırım bankalarından biri, halka açık üç büyük Bitcoin madencilik şirketiyle ilgili yeni değerlendirmeler yayımladı. Şirket tarafından yayınlanan raporda Cipher Mining ve TeraWulf, yüksek getiri potansiyeline sahip işletmeler olarak değerlendirildi. Marathon Digital ise daha temkinli bir yaklaşımla incelendi.

İçindekiler
1 Değerlendirmeler ve Hedefler
2 Bitcoin Madenciliğinde Yeni Yaklaşım
3 Şirketlerin Stratejik Yönelimleri

Değerlendirmeler ve Hedefler

Cipher Mining, New York merkezli bir kripto para madenciliği firması olarak faaliyet gösteriyor ve şirketin yıl başından bu yana borsadaki performansı dikkat çekiyor. Kurumsal analizlerde Cipher Mining için 38 dolar, TeraWulf için ise 37 dolar fiyat hedefi belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Cipher Mining’in hisse değeri yüzde 134 artışla 16,50 dolara, TeraWulf’un hissesi ise yüzde 13 yükselişle 16,20 dolara ulaştı. Marathon Digital’in ise hisse fiyatı 8,28 dolara yükselmesine rağmen, belirlenen 8 dolarlık hedefin üzerine çıkmadı.

Bitcoin Madenciliğinde Yeni Yaklaşım

Yatırım bankasının raporuna göre, bazı kripto madencileri geleneksel faaliyetlerden sıyrılarak altyapı sağlayıcısı olma yolunda ilerliyor. Analist Stephen Byrd ve ekibi, veri merkezi altyapısına ve uzun vadeli kira sözleşmelerine sahip şirketlerin, sabit ve uzun süreli nakit akışı yaratma potansiyeline dikkat çekiyor.

Bitcoin madencilik tesisleri, kira sözleşmeleriyle birlikte sürekli gelir elde edebilecek varlıklar olarak değerlendirildi ve bu modelin geleneksel veri merkezi firmalarına benzerlik gösterdiği aktarıldı.

Cipher Mining ve TeraWulf, altyapı dönüşümünü en net şekilde uygulayan firmalar arasında yer alıyor. Cipher Mining’in tesislerinin, gelecekte kira gelirine dayalı bir iş modeline evrilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. TeraWulf ise enerji altyapısı ve veri merkezi alanlarındaki yönetim tecrübesiyle öne çıkıyor. Şirket, 2032’ye kadar yılda 250 megavat veri merkezi kapasitesi eklemeyi hedefliyor ve bu plan kapsamında farklı başarı oranları modelleri öne sürülüyor.

Şirketlerin Stratejik Yönelimleri

Marathon Digital’in faaliyet modeli ise diğer iki şirketten ayrışıyor. Analist ekibine göre, Marathon Digital’in hem Bitcoin madenciliği hem de veri merkezi işletmeciliğini birlikte yürütmesi, şirketin dönüşüm potansiyelini sınırlıyor. Değerlemede, firmanın büyük ölçüde Bitcoin fiyatlarına bağımlı olması dikkat çekiyor.

Marathon Digital’in veri merkezi konusundaki geçmişinin sınırlı olduğu ve madencilik yatırımlarından elde edilen getirinin tarihsel olarak düşük seyrettiği aktarıldı.

Büyük ölçekli bazı madencilik şirketlerinin, mevcut piyasa koşullarında geleneksel madencilikten çıkarak yapay zeka ve bulut altyapısı projelerine yöneldiği de gözleniyor. Firmaların, uzun vadeli sözleşmelerle sabit gelir elde etmeye yönelik hamleleri öne çıkmaktadır.

Kripto madenciliği sektöründe gelir marjlarının giderek azalması ve yarılanma süreçleri, şirketleri dijital altyapı ve yüksek performanslı veri merkezi yatırımlarına yönlendiriyor. Sektörde faaliyet gösteren pek çok şirket, yapay zeka, enerji yönetimi ve uzun vadeli kira sözleşmeleriyle istikrarlı gelir modelleri oluşturmayı hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
