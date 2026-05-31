iShares Bitcoin Trust’ta 1,26 milyar dolarlık blok satış! Büyük çıkışın ardında ne var?

  • 🚨 IBIT’te 1,26 milyar dolarlık blok satış yatırımcılara büyük sürpriz oldu.
  • Büyük işlem, IBIT hisselerinde piyasa fiyatının %2,3 altında gerçekleşti.
  • Analizlere göre satışın nedeni netleşmedi; blok işlemin kime ait olduğu belirsiz.
  • 💼 Özellikle $IBIT gibi dev fonlarda ani hareketlilik piyasada yankı uyandırdı.
ABD merkezli dev varlık yöneticisi BlackRock’ın yönettiği iShares Bitcoin Trust’ta (IBIT) bu hafta gerçekleşen 1,26 milyar dolarlık blok satış, kripto piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Satışın sıradan bir hedge fon stratejisinin sonlandırılmasından ziyade, büyük bir yatırımcının hızlı şekilde bitcoin pozisyonundan çıkma isteğiyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Büyük işlemin arka planında ne var?

Blok satışı, 29 Mayıs’ta 29,21 milyon IBIT hissesinin borsa dışında 43,16 dolardan el değiştirmesiyle gerçekleşti. Bu fiyat, o anki piyasa değeri olan 44,17 dolardan %2,3 aşağıda gerçekleşti ve yaklaşık 29,5 milyon dolarlık bir maliyeti beraberinde getirdi. İşleme dair detaylar, dijital varlık yatırım şirketi NYDIG’in analizinde paylaşıldı.

NYDIG, “İşlemin büyüklüğü, %2,3’lük fiyat indirimi, CME bitcoin vadeli işlemlerinde eş zamanlı bir hareketin olmaması ve satış yapabilecek sınırlı aktörler bu işlemi geleneksel bir arbitraj kapanışından farklı kılıyor,” değerlendirmesini yaptı.

Blok işlemlerin genellikle borsa dışında, alıcı ve satıcı arasında özel olarak anlaşmayla yapıldığı biliniyor. Bu tür büyük işlemler, genellikle hızlı nakde dönme ihtiyacı ya da olağan dışı portföy yönetim kararları nedeniyle öne çıkıyor.

Mini sözlük: IBIT (iShares Bitcoin Trust), BlackRock’ın yönettiği ve yatırımcılara doğrudan bitcoin fiyat hareketine erişim sunan, ABD’nin önde gelen spot bitcoin borsa fonudur (ETF). Büyük yatırımcıların bu fon aracılığıyla milyonlarca dolarlık pozisyon alıp çıkabilmesine olanak tanır.

Arbitraj iddiaları neden zayıf kaldı?

Piyasada bazı yorumcular, satışın bitcoin bazlı arbitraj işlemleriyle ilişkili olabileceğini öne sürdü. Bu stratejide yatırımcılar aynı anda hem spot bitcoin alımı yapar, hem de bitcoin vadeli kontratlarında “kısa” pozisyon alır. Ancak NYDIG’e göre, böylesine yüksek bir fiyat indirimiyle yapılan satış, arbitraj işlemlerinin getirisini büyük ölçüde azaltıyor ve bu nedenle açıklamanın zayıf olduğunu vurguluyor.

Analizde ayrıca, IBIT pozisyonunun 3.700 adet CME bitcoin vadeli işlem kontratına denk geldiği belirtildi. Ancak blok işlemin yapıldığı dakika içerisinde vadeli piyasalarda yalnızca 91 kontrat işlem gördü ve olağandışı bir hacim artışı yaşanmadı.

Piyasada sert satışlar ve kriptoya azalan talep

Son dönemde ABD’deki spot bitcoin ETF’lerinde arka arkaya yaşanan çıkışlar dikkat çekiyor. 15–29 Mayıs arasında her gün net çıkış kaydedildi; toplam varlıklar yaklaşık 107,75 milyar dolardan 94,17 milyar dolara geriledi. Aynı süreçte bitcoin fiyatı yılbaşından bu yana %16 düşüş gösterdi. Buna karşılık, geleneksel varlık sınıflarında yükseliş devam ediyor ve kriptodan çıkan sermaye başka bölgelere kayıyor.

NYDIG, ETF akış verilerinin doğrudan belirli satışları ilişkilendirmek için kullanılamayacağını, blok satışın kaynağının kamuya açık bilgilerle netleştirilemediğini aktardı.

Firmanın verilerine göre, satışta el değiştiren miktar, en son kamuya yapılan IBIT yatırımcı beyanlarında açıklanan pozisyonları geride bırakıyor. Bu durumdan dolayı, işlemi hangi yatırımcının yaptığı net bir şekilde tespit edilemiyor.

NYDIG, satışın nedeninin yatırımcıların kendi risk yönetimi, fon çıkışı ya da sadece bitcoin maruziyetinin azaltılması gibi çok farklı sebeplere dayanabileceğini, halka açık verilerden bunun kesinlikle anlaşılamadığını belirtiyor.

Satış piyasaya ne mesaj veriyor?

Satış işlemi, hem toplam büyüklüğüyle hem de önemli bir fiyat indirimiyle gerçekleşmiş olması nedeniyle öne çıkıyor. Piyasa analistleri, bitcoin fiyatının 80.000 dolar seviyesinin altında hareket ettiği ve ETF’lerde art arda çıkışların devam ettiği bir ortamda, büyük bir yatırımcının 1 milyar doları aşan pozisyondan hızlı bir çıkış yapmaya istekli olmasını dikkat çekici buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
