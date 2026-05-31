Bitcoin 74.000 dolar seviyesinde yatay seyrederken kaldıraçlı pozisyonlar 72.000 ve 76.000 dolar bandında yoğunlaştı

Bitcoin fiyatı, son günlerde 74.000 dolar civarında dengede durmaya devam ediyor. CoinAnk’ta yayımlanan ve CW tarafından X platformunda paylaşılan likidasyon ısı haritasına göre, 72.000 ve 76.000 dolar civarında büyük hacimli kaldıraçlı pozisyonlarda belirgin bir yoğunlaşma oluştu.

Kaldıraçlı pozisyonlar iki ana bandı öne çıkarıyor

Paylaşılan grafikte, Bitcoin geçtiğimiz günlerde 77.000 ila 78.000 dolar aralığından hızla düşüş gösterdi ve ardından 74.000 dolar yakınında dengeyi buldu. Bu süreçte fiyat, iki kritik likidite bölgesi arasında dalgalanmayı sürdürdü ve ciddi bir yön seçimi gerçekleştirmeden yatay seyri korudu.

Isı haritasında en parlak renkte öne çıkan bantlar 72.000 ve 76.000 dolarda görülüyor. Buradaki pozisyonların likide edilmesi, ani fiyat hareketlerinde bu seviyelerin önemli volatiliteye neden olabileceğini gösteriyor.

CW tarafından yapılan değerlendirmeye göre, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle fiyat hareketlerinin 72.000 veya 76.000 dolar civarında belirleyici olabileceği ve bu seviyelerde hızlı likidasyonların yaşanabileceği belirtiliyor.

Özetle, Bitcoin’in kısa vadedeki yönü için hem alt banda yaklaşan 72.000 dolar seviyesi hem de üstteki 76.000 dolar seviyesi dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Mini sözlük: Likidasyon ısı haritası, vadeli işlemler borsalarında aşırı kaldıraç kullanılan pozisyonların toplandığı fiyat seviyelerini görselleştiren ve bir fiyat hareketi olduğunda hangi seviyelerde kitlesel tasfiyelerin gerçekleşebileceğini gösteren grafik türüdür.

Bitcoin ana destek bantlarında tutunmaya çalışıyor

Daan Crypto Trades tarafından X’te paylaşılan haftalık grafikte, Bitcoin’in 73.426 dolar civarındaki hareketi, boğa piyasası destek bandının hemen yakınında izleniyor.

Bu destek bandı, yaklaşık olarak 74.148 ile 78.042 dolar seviyeleri arasında yer alıyor. Son haftalarda BTC, bu bandın üzerinde kalmayı başaramadı ve bir kez daha bandı test ettikten sonra aşağı yönlü hareket ettikten sonra 74.000 doların biraz altında işlem görmeye başladı.

Grafikte ayrıca, Bitcoin’in esas destek noktaları olarak gösterilen haftalık 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) 68.917 dolarda ve haftalık 200 günlük basit hareketli ortalamanın (MA) 61.624 dolarda olduğu görülüyor. Bu seviyeler, şu anda fiyatın altında kalan önemli destekler olarak öne çıkıyor.

Yakın vadede analistler, Bitcoin fiyatının 60.000 ile 80.000 dolar arasında bir bantta dalgalanabileceğine dikkat çekiyor. Büyük hareketli ortalamaların fiyatı yakından takip etmesi, kısa ve orta vadeli fiyat dinamikleri için kritik olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: 200EMA ve 200MA, fiyat hareketlerinin uzun vadeli eğilimini gösteren iki farklı hareketli ortalamadır. EMA, son fiyatlara daha fazla ağırlık verirken, MA tüm fiyatlara eşit değer biçer. Her ikisi de teknik analizde trendin yönünü belirlemede sıkça kullanılır.

Göstergeler Seyiye Açıklama Boğa piyasası destek bandı 74.148 – 78.042 $ Fiyatın üzerinde kalmaya çalıştığı ana destek aralığı 200EMA (haftalık) 68.917 $ Uzun vadeli dinamik destek seviyesi 200MA (haftalık) 61.624 $ Daha az değişken, geniş çaplı destek noktası