Bitcoin, Nasdaq endeksindeki yükselişe rağmen zirvesinden bu yana %12 geriledi

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Bitcoin’in fiyatı güç kaybederken, ABD’nin teknoloji ağırlıklı borsası Nasdaq yeni zirveler kaydetmeye devam ediyor. Bu farklılaşmanın, piyasadaki yatırımcıların hangi varlığa yöneleceği konusunda yeni bir belirsizlik oluşturduğu belirtiliyor.

Bitcoin ile Nasdaq arasındaki ayrışma

Bitcoin mayıs ortasından bu yana yaklaşık %12 oranında değer kaybetti. Aynı dönemde Nasdaq endeksi ise art arda yeni tarihi seviyeler gördü. Yatırımcılar, kripto para ile geleneksel piyasa arasındaki bu hareketin ne yöne evrileceğini dikkatle izliyor.

Bitcoin, güncel olarak 73.191 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve son seansta hafif değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, fiyatın 75.712 dolarda yer alan önemli Fibonacci seviyesinin altında kalmasına yol açtı.

Yatırımcı ve piyasa analisti Michaël van de Poppe, iki piyasanın mayıs ayının ortasından itibaren tamamen farklı yönlerde hareket ettiğini vurguladı. Bitcoin son haftalarda yükselen hisse senetleriyle aynı performansı gösteremediği için birçok analist, önümüzdeki günlerde kripto paranın mı toparlanacağı yoksa hisse piyasasının mı zayıflayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bitcoin’in değer kaybettiği, Nasdaq’ın ise yükselmeye devam ettiği böyle bir dönemde piyasa birbirinden ayrıldı. Son günlerde bu fark daha da belirginleşti.

Nasdaq’ın peş peşe yeni rekorlar kırdığı bir ortamda, Bitcoin’de yaşanan düşüş yatırımcılar nezdinde “hangi piyasa toparlanacak?” sorusunu öne çıkarıyor.

Hangi piyasa geri dönecek?

Michaël van de Poppe, mevcut ayrışmaya bakıldığında kısa vadede iki senaryo olabileceğini dile getirdi. Birinci senaryoya göre, Nasdaq endeksi zayıflayarak Bitcoin’in hareketini takip edebilir. Bu varsayım, şubat ayında Bitcoin’in düşüşe geçmesinin ardından riskli varlıklarda da zayıflama görülmesine benzetiliyor.

İkinci ve şu anda daha çok konuşulan olasılık ise, Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda toparlanma potansiyeli. Bazı analistler, kriptodaki son gerilemenin ay sonu bilanço düzenlemeleri ya da kâr satışlarından kaynaklandığını öne sürüyor.

Piyasalarda dalgalanmanın sürdüğünü belirten van de Poppe ayrıca, bu belirsizliğin kısa vadede etkili olmaya devam edebileceğine işaret etti. Analistler, Bitcoin’in tekrar yükselişe geçmesi için öncelikle bazı teknik seviyeleri aşması gerektiğini belirtiyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyesi, finansal piyasalarda fiyatların olası destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bu seviyeler, geçmiş fiyat dalgalanmalarına göre hesaplanır ve yatırım kararlarında yol gösterici olabilir.

Teknik seviyeler ve kısa vadeli görünüm

Bitcoin, 62.373 ila 124.703 dolar arasında çizilen büyük Fibonacci aralığının aşağısında seyrediyor. Günlük fiyat grafiğinde üst banda ulaşıldıktan sonra keskin bir düşüş görüldü. Kısa vadede, 75.712 ila 76.000 dolar arasındaki direnç bölgesi kritik görünüyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapılabilirse, kısa vadede toparlanma olasılığı artacak.

76.000 dolar üzerindeki hareketlerde, takip edilen yeni hedef fiyat seviyeleri sırasıyla 86.183, 93.538, 100.893 ve 109.993 dolar olarak öne çıkıyor. Öte yandan, destek bölgesi ise 62.373 ila 65.000 dolar aralığında bulunuyor; bu aralığın aşağı yönde kırılması ise kısa vadede daha büyük bir düzeltme getirebilir.

Teknik göstergeler de zayıf. Bitcoin’in MACD göstergesi negatif bölgede ve sinyal çizgisinin altında. RSI değeri ise 34,83 ile 43,7 arasındaki ortalamasının üzerinde olsa da, yukarı yönlü hareket için henüz yeterli güç oluşmamış görünüyor.

Piyasa uzmanları, Bitcoin’in mevcut baskıdan çıkabilmesi için öncelikle 75.712 dolar bandını kalıcı şekilde yeniden kazanması gerektiğini ifade ediyor.

Piyasa Son Fiyat Aylık Değişim Kritik Direnç Kritik Destek Bitcoin $73.191 -%12 $75.712 $62.373 Nasdaq Rekor seviyelerde +% Yeni zirveler –