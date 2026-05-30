Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin, Nasdaq endeksindeki yükselişe rağmen zirvesinden bu yana %12 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin %12 değer kaybederken Nasdaq tarihi zirvelere ulaştı.
  • 📉 Kısa vadede $BTC’nin 75.712 dolar üzerini aşması kritik önemde.
  • 📊 Analistler, piyasalardaki ayrışmanın teknik seviyelerle çözülmesini bekliyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Bitcoin’in fiyatı güç kaybederken, ABD’nin teknoloji ağırlıklı borsası Nasdaq yeni zirveler kaydetmeye devam ediyor. Bu farklılaşmanın, piyasadaki yatırımcıların hangi varlığa yöneleceği konusunda yeni bir belirsizlik oluşturduğu belirtiliyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ile Nasdaq arasındaki ayrışma
2 Hangi piyasa geri dönecek?
3 Teknik seviyeler ve kısa vadeli görünüm

Bitcoin ile Nasdaq arasındaki ayrışma

Bitcoin mayıs ortasından bu yana yaklaşık %12 oranında değer kaybetti. Aynı dönemde Nasdaq endeksi ise art arda yeni tarihi seviyeler gördü. Yatırımcılar, kripto para ile geleneksel piyasa arasındaki bu hareketin ne yöne evrileceğini dikkatle izliyor.

Bitcoin, güncel olarak 73.191 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve son seansta hafif değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, fiyatın 75.712 dolarda yer alan önemli Fibonacci seviyesinin altında kalmasına yol açtı.

Yatırımcı ve piyasa analisti Michaël van de Poppe, iki piyasanın mayıs ayının ortasından itibaren tamamen farklı yönlerde hareket ettiğini vurguladı. Bitcoin son haftalarda yükselen hisse senetleriyle aynı performansı gösteremediği için birçok analist, önümüzdeki günlerde kripto paranın mı toparlanacağı yoksa hisse piyasasının mı zayıflayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Bitcoin’in değer kaybettiği, Nasdaq’ın ise yükselmeye devam ettiği böyle bir dönemde piyasa birbirinden ayrıldı. Son günlerde bu fark daha da belirginleşti.

Nasdaq’ın peş peşe yeni rekorlar kırdığı bir ortamda, Bitcoin’de yaşanan düşüş yatırımcılar nezdinde “hangi piyasa toparlanacak?” sorusunu öne çıkarıyor.

Hangi piyasa geri dönecek?

Michaël van de Poppe, mevcut ayrışmaya bakıldığında kısa vadede iki senaryo olabileceğini dile getirdi. Birinci senaryoya göre, Nasdaq endeksi zayıflayarak Bitcoin’in hareketini takip edebilir. Bu varsayım, şubat ayında Bitcoin’in düşüşe geçmesinin ardından riskli varlıklarda da zayıflama görülmesine benzetiliyor.

İkinci ve şu anda daha çok konuşulan olasılık ise, Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda toparlanma potansiyeli. Bazı analistler, kriptodaki son gerilemenin ay sonu bilanço düzenlemeleri ya da kâr satışlarından kaynaklandığını öne sürüyor.

Piyasalarda dalgalanmanın sürdüğünü belirten van de Poppe ayrıca, bu belirsizliğin kısa vadede etkili olmaya devam edebileceğine işaret etti. Analistler, Bitcoin’in tekrar yükselişe geçmesi için öncelikle bazı teknik seviyeleri aşması gerektiğini belirtiyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyesi, finansal piyasalarda fiyatların olası destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bu seviyeler, geçmiş fiyat dalgalanmalarına göre hesaplanır ve yatırım kararlarında yol gösterici olabilir.

Teknik seviyeler ve kısa vadeli görünüm

Bitcoin, 62.373 ila 124.703 dolar arasında çizilen büyük Fibonacci aralığının aşağısında seyrediyor. Günlük fiyat grafiğinde üst banda ulaşıldıktan sonra keskin bir düşüş görüldü. Kısa vadede, 75.712 ila 76.000 dolar arasındaki direnç bölgesi kritik görünüyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapılabilirse, kısa vadede toparlanma olasılığı artacak.

76.000 dolar üzerindeki hareketlerde, takip edilen yeni hedef fiyat seviyeleri sırasıyla 86.183, 93.538, 100.893 ve 109.993 dolar olarak öne çıkıyor. Öte yandan, destek bölgesi ise 62.373 ila 65.000 dolar aralığında bulunuyor; bu aralığın aşağı yönde kırılması ise kısa vadede daha büyük bir düzeltme getirebilir.

Teknik göstergeler de zayıf. Bitcoin’in MACD göstergesi negatif bölgede ve sinyal çizgisinin altında. RSI değeri ise 34,83 ile 43,7 arasındaki ortalamasının üzerinde olsa da, yukarı yönlü hareket için henüz yeterli güç oluşmamış görünüyor.

Piyasa uzmanları, Bitcoin’in mevcut baskıdan çıkabilmesi için öncelikle 75.712 dolar bandını kalıcı şekilde yeniden kazanması gerektiğini ifade ediyor.

PiyasaSon FiyatAylık DeğişimKritik DirençKritik Destek
Bitcoin$73.191-%12$75.712$62.373
NasdaqRekor seviyelerde+%Yeni zirveler
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor

Bitcoin ETF çıkışları mayıs ayından bu yana 4 milyar doları aştı

Bitcoin piyasa değerindeki düşüş sonrası küresel sıralamada on üçüncü sıraya geriledi

Texas mevcut IBIT pozisyonlarını 60 gün içinde doğrudan Bitcoin’e dönüştürüyor

Bitcoin 73 bin dolar civarında destek arıyor, kısa pozisyonlar kapanıyor

Bitcoin ETF talebi yükselirken, altcoinlerde zayıf hacim dikkat çekiyor

Bitcoin fiyatı 73 bin doların altına gerileyince satış baskısı arttı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Uzmanlar, Bitcoin’de kuantum bilgisayar tehdidinin yanlış güvenlik önceliklerine kaydığını savundu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Uzmanlar, Bitcoin’de kuantum bilgisayar tehdidinin yanlış güvenlik önceliklerine kaydığını savundu
Kripto Para
SEC başkanı Paul Atkins, Clarity Act’in Kongre’den geçeceğini açıkladı
Kripto Para
Stellar yüzde 50 yükselirken XRP’de yıl başından bu yana düşüş devam etti
RIPPLE (XRP)
Aave V4’ün Arc ana ağına entegrasyonu için ilk adım atıldı
BLOCKCHAIN
Shiba Inu’da borsadan çıkan token miktarı son 24 saatte 164 milyarı aştı
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?