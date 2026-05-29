Bitcoin 73 bin dolar civarında destek arıyor, kısa pozisyonlar kapanıyor

Bitcoin, son saatlerde 73 bin dolar seviyesinde dalgalanırken, iki farklı analistin paylaştığı grafiklerde fiyatın kritik bir karar noktasıyla karşı karşıya olduğu görülüyor. Bir tarafta, bazı teknik göstergeler yükseliş ivmesinin zayıfladığını işaret ederken, diğer analizlerde kısa pozisyonların kapandığı ve satış baskısının hafiflediği dikkat çekiyor.

Teknik Analiz: 5 Dalgada Düşüş Sinyali

Man of Bitcoin isimli analistin 4 saatlik grafik üzerinde yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in 73.280 dolar civarında işlem gördüğü ifade ediliyor. Uzman, kısa vadeli fiyat hareketinin beş dalgalık bir düşüş formasyonuna işaret ettiğini belirtti. Bu yapı, özellikle yakın dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından alıcıların gücünün azalmaya başladığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analiz grafiğinde, Bitcoin’in Mayıs ayındaki üst direnç bölgesi olan 82.750 dolardan sert biçimde geri çevrilerek destek aralığına doğru gerilediği görülüyor. Fiyat daha sonra yaklaşık 69.900 ila 72.900 dolar bandında destek aramaya başladı.

Fibonacci seviyeleri baz alınarak belirlenen destekler sırasıyla 72.920, 71.579 ve 69.906 dolar olarak öne çıkıyor. Bu alanlardan birinden toparlanma olursa, fiyatın önce 78 bin dolara sıçrama ihtimali gündeme gelebilir. Ancak direnç olarak öne çıkan 82.750 dolar aşılmadıkça, kısa vadeli düşüş senaryosu geçerliliğini koruyor.

Eğer Bitcoin mevcut destek kutusunu kaybederse, bir sonraki kritik eşiklerin 64.974 ve 60.223 dolarda oluşabileceği vurgulanıyor. Daha olumsuz bir senaryoda ise yaz boyunca 57 bin ila 52 bin dolar aralığı potansiyel hedef olarak öne çıkabilir. Yükselişin tekrar güç kazanabilmesi içinse, önce 82.750 doların, ardından 87.220 ve üstünde 95.181 ile 97.990 doların aşılması gerekebilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga Analizi, fiyat grafiklerinde tekrarlanan dalga yapıları üzerinden piyasa eğilimlerini tahmin etmeye yarayan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Özellikle trend dönüşleri ve düzeltmelerin tespiti için kullanılır.

Seviye Fiyat (USD) Durum Üst direnç 82.750 Yükseliş için aşılması gerekli Ana destek aralığı 69.900 – 72.900 Kısa vadede takip edilen bölge Alt destek 64.974 / 60.223 Düşüş halinde hedef olabilir Daha olumsuz hedef 57.000 – 52.000 Daha güçlü satış baskısı durumunda

Vadeli Piyasalarda Kısa Pozisyonlarda Azalma

Diğer bir analizde ise CW isimli analist, Bitcoin’in bir saatlik grafikte 73.356 dolar civarında dengelendiğine dikkat çekiyor. Piyasa verilerine göre, vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar azalırken, “net pozisyon delta”da yükseliş yaşanması, kısa pozisyonların kapandığına işaret ediyor.

CW, fiyatın son günlerde 77 bin ile 78 bin dolar arasından öne düşüp 73 bin dolarda destek bulduğunu, vadeli işlemlerde ise aktif kontratların azalmasının ve pozisyon deltası artışının kısa pozisyonların sonlandığını gösterdiğini paylaştı.

Açık pozisyonun azalması, yatırımcıların mevcut vadeli işlemlerden çıktığını veya yeni kontrat oluşturmadığını gösteriyor. Net pozisyon deltası ise piyasadaki toplam uzun ve kısa pozisyon farkını ölçerek, yön değişimlerini daha net izlemeyi sağlıyor.

Sonuç olarak, kısa satış baskısı hafiflerken, fiyat halen 74 bin ile 75 bin doların altında seyrediyor. 72.500 ila 73.000 dolar aralığı kısa vadede destek bölgesi olarak izleniyor. Bu alan üzerinde kalınması halinde Bitcoin bir kez daha 74.500 ve 75.500 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. Kırılım gelirse ise satış baskısının tekrar öne geçebileceği yorumu yapılıyor.

Mini sözlük: Açık Pozisyon (Open Interest), vadeli işlem piyasasında süregelen aktif kontrat sayısının toplamıdır. Net Pozisyon Delta ise uzun ve kısa pozisyonların farkını gösterir; piyasadaki yön değişiminin ilk sinyallerinden biri olabilir.

Bölge Fiyat Aralığı (USD) Teknik Durum Kısa vadeli direnç 74.000 – 75.000 Geçilmesi önemli Mevcut destek 72.500 – 73.000 Fiyatın tutunduğu seviye Üzerinde toparlanma 74.500 – 75.500 Yükseliş denemesi gelebilir