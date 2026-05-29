Yuga Labs ApeCoin yönetiminde 2026’ya kadar görev değişimi ve yeni yapı başlattı

Yuga Labs, Web3 ve NFT tabanlı projeleriyle bilinen sektörün en büyük kripto şirketlerinden biri olarak ApeCoin ekosistemine yönelik kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlattı. Resmi açıklamaya göre, organizasyonun mevcut yönetim yapısı tamamen değişiyor ve bu süreç Haziran 2026’ya kadar tamamlanacak.

Yönetim yapısında radikal değişiklikler

Şirketin Üst Yöneticisi Michael Figge’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, ApeCoin’in idaresinde uzun süredir uygulanan paralel yönetim modeli sonlandırılıyor. Bu kapsamda, ApeCo biriminin bağımsız lideri olan Cam görevinden ayrılacak ve bu pozisyon tamamen kaldırılacak. Diğer bazı çalışanların da şirketten ayrılması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, farklı yönetim birimleri arasında sürekli koordinasyon ihtiyacı nedeniyle karar alım süreçlerinin uzadığı, bu durumun ise ürün geliştirme ve hukuki uyumda aksaklıklara yol açtığı vurgulandı.

ApeCoin’in yeni yönetim şeması, tüm operasyonların Yuga Labs çatısı altında, tek bir merkezden ve doğrudan karar verilebilecek bir yapı üzerine kurulacak.

Mini sözlük: Yuga Labs, 2021’de Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunu başlatan ve Web3 alanında kısa sürede büyük etki yaratan ABD merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket, metaverse, NFT ve blokzincir oyun projelerinde öncü bir rol üstleniyor.

Küresel düzenleyiciler baskıyı artırıyor

Yeniden yapılanma kararının temel sebeplerinden biri, global ölçekte sıkılaşan kripto para düzenlemeleri olarak öne çıkıyor. Uluslararası denetim kurumlarının şeffaflık ve yönetim konusundaki beklentilerinin arttığı bu dönemde, Yuga Labs mevcut dağınık yapının sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Özellikle token dağıtımı ve yönetim mekanizmalarının daha net şekilde tanımlanması isteniyor.

Gelişmenin ardından, önde gelen borsalarda işlem hacimleri kısa süreli dalgalanmalar gösterdi. Sektör uzmanları, Yuga Labs’in bu hamlesini sertleşen regülasyon ortamına uyum için proaktif bir adım olarak yorumladı.

Yapı Eskisi Yeni Yönetim ApeCo & Yuga Labs paralel Tek merkezli Yuga Labs Liderlik Bağımsız lider (Cam) Rol iptal edildi Son tarih Belirli değildi 05.06.2026

ApeChain ve ekipler doğrudan Yuga Labs’e bağlı olacak

Operasyonel değişikliğin bir diğer önemli adımı ise, ApeChain ekiplerinin bundan sonra doğrudan Yuga Labs bünyesinde çalışacak olması. Eski yapıda aracı kurumlar üzerinden ilerleyen iletişim ve karar süreçleri, bundan böyle tek hat üzerinden ilerleyecek. Böylece hem teknik altyapı geliştirme hem de iş geliştirme takımlarının daha hızlı ve esnek hareket etmesi mümkün olacak.

Yönetim kadrosu, hem şeffaflık hem de güvenlik açısından yeni sistemin avantajlarını vurgularken, şirketin belirlediği geçiş tarihi 5 Haziran 2026 olarak kayda geçti.

Şirket kaynakları, bu kararın uzun vadeli yatırımcılar için kurumsal şeffaflık ve yasal güvence sağlama amacının öne çıktığını ifade etti.