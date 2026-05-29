Solana (SOL)

Solana 80 dolar sınırında kritik destek mücadelesi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 80 dolar seviyesinde güçlü destek mücadelesi veriyor.
  • 📈 Fiyat 82,32 dolar ile dar aralıkta hareket ederken günlük hacim 2,1 milyar doları aştı.
  • 🟠 Kritik direncin 210 dolar olması, aşağıda ise 79-80 dolar bandı izleniyor.
  • 📊 29 teknik gösterge olumsuz sinyal veriyor, $SOL için belirleyici seviye bu destek bandı.
Solana, 82,32 dolardan işlem görerek önemli bir destek seviyesinin hemen üzerinde kalmayı sürdürüyor. Son günlerde fiyat, 80,62 ile 87,55 dolar arasında dar bir aralıkta dalgalandı. Günlük hacim 2,1 milyar doları aşarken, bu rakam son 24 saat için yüzde 1,47 artışa denk geliyor; ancak haftalık bazda yüzde 5,31’lik bir azalma söz konusu. Özellikle 79-80 dolar aralığı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İçindekiler
1 Kritik fiyat seviyeleri ve uzun vadeli yapı
2 Günlük grafikte trend değişimi ve hacim etkisi
3 Teknik göstergelerde karışık sinyaller

Kritik fiyat seviyeleri ve uzun vadeli yapı

Kripto para analisti Scient, 79-80 dolar bandının Solana için 2024 yılındaki ana dip seviyesini temsil ettiğini vurguluyor. Analiste göre, üst tarafta 210 dolar kilit direnç olarak öne çıkıyor ve bu seviye, 2021’den bu yana üç kez test edilip aşılamadı. Son başarısız deneme Eylül 2025’te yaşanmış, ardından fiyat sert biçimde gerilemişti.

“Bu yapı, uzun yıllara yayılan geniş bir fiyat aralığında, dip noktalarda yeniden birikim sürecini destekliyor. Ethereum da kendi piyasa döngüsünde 80 dolar civarında taban oluşturmuştu. Benzer bir gidişat görülürse, Solana için ilerleyen dönemde yukarı yönlü bir deneme ihtimali güçlenir; ancak 79-80 doların kaybedilmesi durumunda orta 20 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme beklenebilir.”

Analist, bu süreci Ethereum’un geçmiş ayı piyasası hareketleriyle kıyasladı ve Solana’nın benzer bir destek noktasında bulunduğunu belirtiyor.

Mini sözlük: Point of Control (POC), hacmin en yoğunlaşıp fiyatın en çok işlem gördüğü seviye anlamına gelir. Teknik analizde önemli bir destek veya direnç noktası olarak kabul edilir.

Günlük grafikte trend değişimi ve hacim etkisi

Günlük grafikte, Scient’in analizine göre Solana ana düşüş trendini yukarı kırdı ve kısa süre önce bu trend çizgisi üzerinde ikinci bir yükseliş testi gerçekleşti. Fiyatın bu noktadan hızlı tepki vermesi, alıcıların piyasadaki güvenini gösteriyor.

Hacim dağılımı da mevcut fiyatların önemli bir taban oluşturduğunu gösteriyor. 120 dolara kadar olan bölümde belirgin bir direnç hacmi bulunmazken, aylık yapı ve işlem hacmi, düzeltmelerin bu bölgede kısıtlı kalabileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergelerde karışık sinyaller

Bazı uzmanlar ise daha temkinli bir tablo çiziyor. Analist Umair Orakzai, Solana’nın 100 günlük hareketli ortalama ve hacimsel Point of Control seviyesinin altına indiğini belirtti. Fiyatın 80 dolar üzerinde kaldığı sürede, güç göstergelerinin zayıf seyrettiğine dikkat çekiyor.

29 Mayıs 2026 tarihi itibariyle CoinCodex verilerine göre, 29 teknik gösterge düşüş eğilimi verirken yalnızca 3 gösterge yükseliş sinyali üretiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39,07 seviyesinde bulunarak piyasada tarafsız bir görünüme işaret ediyor. Buna ek olarak, 200 günlük hareketli ortalamanın Haziran sonuna kadar 99,50 dolara; 50 günlük ortalamanın ise 92,16 dolara inmesi bekleniyor.

GöstergeSeviye/DeğerTarih/Projeksyon
Solana fiyatı82,32 dolar29 Mayıs 2026
RSI39,0729 Mayıs 2026
200 günlük ortalama99,50 dolarHaziran 2026 sonu projeksiyonu
50 günlük ortalama92,16 dolarHaziran 2026 sonu projeksiyonu

Çoğu teknik gösterge şimdilik negatif bir tablo çizerken, fiyatın kritik eşikte tutunup tutunamayacağı piyasada yakından izleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

