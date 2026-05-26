Solana (SOL)

Circle, Solana üzerinde 250 milyon yeni USDC basarak arzı artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 💡 Circle, Solana ağına 250 milyon yeni USDC ekledi.
  • 🔥 Bu hamleyle USDC'nin toplam arzı 28 milyar doları aştı ve piyasadaki likiditeye güçlü bir katkı sağlandı.
  • ⚠️ Ağ üzerindeki yeni fonlar, DeFi protokollerinde işlem derinliğini ve piyasa hareketliliğini artırabilir.
  • 📌 Kritik nokta: Circle’ın rezerv destekli stabilcoin modeli, şeffaflık ve güvenlik açısından sektörün ana yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.
Stablecoin sektörünün önde gelen şirketlerinden Circle, Ethereum ağında 250 milyon dolar değerinde yeni USDC token’ı basarak dolaşımdaki arzı yükseltti. Bu işlem, zincir üstü veri platformları üzerinden doğrulandı ve stablecoin’in piyasadaki likiditesine gözle görülür bir katkı yaptı.

İçindekiler
1 Circle’ın Solana’daki ağırlığı ve stratejik adımı
2 Rezerv destekli stabilcoin modeli ve DeFi’ye etkisi
3 Yeni arz ve piyasa likiditesine katkı

Circle’ın Solana’daki ağırlığı ve stratejik adımı

Circle, 2018 yılında kurulup kısa sürede kripto ekosisteminin temel aktörlerinden biri haline geldi. Şirket, bu son adımıyla Solana ekosisteminde USDC’nin dolaşımını güçlü şekilde artırdı. Analiz platformlarının dikkat çektiği bu büyük işlem, doğrudan Circle’ın resmi hazinesinden gerçekleştirildi. Özellikle piyasada artan işlem hacmine yanıt olarak basılan 250 milyon yeni USDC’nin, Solana üzerindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarına (DeFi) ve ticari ağlara taze sermaye getirmek amacı taşıdığı belirtiliyor.

SolanaFloor ve Whale Alert gibi blockchain analiz servisleri, Circle’ın 250 milyon USDC basımını doğruladı ve bunun Solana üzerindeki likiditeyi gözle görülür ölçüde artırdığını belirtti.

Yeni arz edilen USDC’lerin piyasaya hızlıca sürülmesi, kurumsal oyuncularla birlikte bağımsız kullanıcıların da stabilcoin tabanlı işlemlere olan talebinin güçlendiğini gösteriyor. Sektörde deneyimli uzmanlar, Circle’ın bu hamlesini son dönemde hızlanan likidite yönetimi ve düzenleme dostu kripto ürünleriyle ilişkilendiriyor.

Mini sözlük: Circle, ABD menşeli bir finansal teknoloji şirketidir ve USDC gibi regülasyon uyumlu stabilcoinlerin arkasında yer alır. Şirket, şeffaf rezerv yönetimi ve sıkı yasal denetimle öne çıkar.

Rezerv destekli stabilcoin modeli ve DeFi’ye etkisi

Circle tarafından çıkarılan USDC’ler, her bir birim karşılığında ayrı hesaplarda tutulan nakit ABD doları rezervleriyle destekleniyor. Şirketin mevcut modeli sayesinde, yalnızca doğrulanmış mevduatlar geldiğinde USDC oluşturulabiliyor. Bu sayede, kullanıcı güvenliğinin ve finansal şeffaflığın sürdürüldüğüne dikkat çekiliyor.

Circle yönetimi, üretilen her yeni stablecoin’in tamamen nakit rezervleriyle karşılandığını, bu şekilde düzenleyici otoritelerin taleplerine uygun hareket ettiklerini vurguluyor.

Son 250 milyon USDC basımının ardından, USDC’nin toplam piyasa değeri 28 milyar doları aştı ve bu rakam ile stablecoin piyasasında ikinci sıradaki yerini korudu. Başta DeFi protokolleri olmak üzere, dolaşımdaki stabilcoin arzındaki artışın; borç verme, ödünç alma ve işlem çiftlerinin derinliğini doğrudan etkilediği biliniyor.

StablecoinDolaşımdaki ArzKullanılan AğPiyasa Sıralaması
USDT110 milyar $Ethereum, Tron, Solana vb.1.
USDC28 milyar $Ethereum, Solana2.
DAI5 milyar $Ethereum, diğer L2 ağlar3.

Yeni arz ve piyasa likiditesine katkı

Aynı anda piyasaya bu büyüklükte yeni fon girişinin, merkeziyetsiz borsalardaki (DEX) havuz derinliğine ve spot piyasadaki fiyat oynaklığına katkı sağlaması bekleniyor. Uniswap, Curve gibi başlıca platformlarda USDC bazlı işlem çiftlerindeki derinlik, bu tür büyük basım işlemleriyle doğrudan büyüyebiliyor.

Bunun yanı sıra, merkezi borsalarda da emir defterlerinin dolgunlaşması, fiyat kaymasını (slippage) azaltarak yatırımcı lehine etkiler yaratabiliyor. Ancak, yüklü miktarda yeni USDC basımının ani piyasa hareketlerinin tetikleyicisi olabileceği de vurgulanıyor; çünkü büyük yatırımcıların oyun alanına yeni likit varlıklardan girmesi, volatilite riskini artırabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
