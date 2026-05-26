BITCOIN (BTC)

Bitcoin çok yıllık formasyon sonrası 220 bin dolar hedefiyle gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin, çok yıllık fincan-kulp formasyonu sonrası 220 bin dolar hedefine odaklandı.
  • 🔎 Son sekiz ayda Binance’te işlem hacmi yüzde 81 düştü, düşen hacim tarihi dipleri işaret ediyor.
  • ⚠️ 74 bin dolar altında geçici ayı baskısı görülebilir; kritik destek bu seviye olarak öne çıkıyor.
  • 📌 Spot ETF çıkışlarıyla $BTC ’de yeni fırsatlar gözleniyor.
Bitcoin, 6 Şubat 2024’te 60 bin doların altını görmesinden bu yana yaklaşık yüzde 30 yükseliş gösterdi. Teknik analizde önemli bir formasyon olan “cup and handle” (fincan-kulp) deseni, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatının 220 bin dolara kadar yükselebileceğini işaret ediyor.

İçindekiler
1 Çok yıllık formasyonun etkisi ve hedefler
2 Spot hacimlerde keskin düşüş
3 Kritik destek seviyeleri vurgulanıyor
4 ETF çıkışlarında fırsat arayışı

Çok yıllık formasyonun etkisi ve hedefler

Uzmanlara göre, Bitcoin’in haftalık grafiğinde oluşan fincan-kulp formasyonu, sert bir yükseliş ihtimalini öne çıkarıyor. Bu teknik yapıda, önce fiyatlarda kademeli bir toparlanma fincanı oluşturuyor, ardından kısa bir yatay hareketle kulp kısmı ortaya çıkıyor. Direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldığında ise, hedef fiyat, fincan derinliği kadar yükselişle belirleniyor.

Mini sözlük: Fincan-kulp (cup and handle) formasyonu, fiyatlarda önce yuvarlak bir dip (fincan), ardından daha kısa süreli bir daralma (kulp) oluştuğunda görülen, çoğunlukla yükselişin devamına işaret eden teknik analiz desenidir. Hedef fiyat genellikle fincanın derinliği kadar yukarı eklenerek hesaplanır.

Teknik analist Crypto Tice, bu formasyonun tamamlandığını belirterek “Fincan-kulp kırılımları genellikle yüzlerce puanlık hareketlere yol açar” açıklamasında bulundu. TradingView verilerine göre, desenin ideal hedefi 295 bin dolar seviyesine kadar uzanabiliyor. Ancak, yükseliş sinyalinin geçerli kalması için özellikle 65 bin–74 bin dolar aralığındaki boyun çizgisinin korunması gerektiği vurgulandı.

“Yeniden test süreci sona erdi, şimdi sırada güçlü harekete başlamak var” diyen Crypto Tice, fincan-kulp oluşumunun ardından yukarı yönlü beklediği fiyat seviyesini açıkladı.

Spot hacimlerde keskin düşüş

Bitcoin’in spot işlem hacmi, Ekim 2025’ten bu yana yüzde 81 oranında gerileyerek dikkati çekti. Binance’teki işlem hacmi 198,6 milyar dolardan 36,4 milyar dolara kadar düştü. Gate.io ise yüzde 79,6, Bybit ise yüzde 66’lık işleme hacmi kaybı yaşadı. CryptoQuant verilerine göre, bu düşüşler çoğunlukla ayı piyasasının son dönemlerinde görülüyor.

CryptoQuant analistlerinden Darkfost, “Ortamdaki bu düşük işlem hacmi büyük ölçüde riskli varlıklar için olumsuz makroekonomik gelişmeleri yansıtıyor” değerlendirmesini paylaştı. Ayrıca analist, işlem hacminin gerilemesinin mevcut satış baskısının da zayıflamaya başladığına işaret ettiğini ekledi.

BorsaEkim 2025 HacmiSon HacimDüşüş Oranı
Binance198,6 milyar $36,4 milyar $%81
Gate.io%79,6
Bybit%66

Kritik destek seviyeleri vurgulanıyor

Trader VeLLa Crypto, yükseliş beklentisinin gerçekleşebilmesi için Bitcoin fiyatının mutlaka 74 bin dolar desteğini koruması gerektiğini söyledi. Cointelegraph tarafından aktarıldığı üzere, bu seviyenin altına inilirse, yükseliş beklentilerinin geçici olarak rafa kalkacağı ve ayıların tekrar üstünlük sağlayacağı öngörülüyor.

ETF çıkışlarında fırsat arayışı

Bitcoin spot ETF’lerinden yaşanan yüksek çıkışlar, önceki örneklerde sert alış fırsatı sunan dönemlerle örtüştü. Son günlerde görülen spot hacim azalmasıyla birlikte, bazı uzmanlar yeni bir toparlanma hareketinin de yaklaştığını düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
