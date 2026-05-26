XRP’de korku üç haftanın zirvesine çıktı fiyat 1,35 dolarda sıkıştı

XRP cephesinde son günlerde piyasa psikolojisi yeniden olumsuz bir hal aldı. Zincir içi veri analitiği şirketi Santiment tarafından sağlanan son verilere göre, XRP hakkında yapılan yorumlarda korku, belirsizlik ve endişe (FUD) üç haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Sosyal medyada ve piyasa değerlendirmelerinde iyimser ile kötümser arasında neredeyse eşit bir oran var; kısa vadede kötümserler hafif üstün.

Duygu değişimlerinin tarihsel etkisi

Santiment verileri, önceki fiyat döngüleriyle kıyaslandığında benzer şekilde yüksek oranda FUD ve olumsuz havanın piyasadan kısa vadeli yatırımcıların uzaklaştığı, satış baskısının büyük ölçüde emildiği dönemlerde öne çıktığını gösterdi. Tarihsel olarak, bu tür korkunun zirveye çıktığı dönemler XRP’de yerel dip seviyelerine veya kısa süreli toparlanmalara eşlik edebiliyor. Tam tersi şekilde, piyasanın fazla iyimser olduğu zamanlarda ise fiyatlar tepede sıkışabiliyor ve yeni yatırımcılar hızlı geri çekilmelere yakalanabiliyor.

XRP fiyatındaki sıkışma ve artan korku, daha kuvvetli bir hareketin habercisi olabilir; ancak beklenen yön konusunda piyasa ikiye bölünmüş durumda.

Fiyat hareketi ve teknik görünüm

XRP son bir aydır 1,50 dolar seviyesini kalıcı şekilde aşmakta başarısız oldu. Birkaç kez görülen kısa vadeli yükselişler hızla ivme kaybetti. Şu anda XRP fiyatı yaklaşık 1,35 dolar civarında seyrediyor; bu da piyasanın yön bulmakta zorlandığını ve bir konsolidasyon sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Analistlerin dikkat çektiği kilit teknik yapı ise giderek daralan bir kamaya benzeyen formasyon. Bu yapıda fiyatlar sıkışırken dalgalanma da azalıyor. Tarihsel olarak bu tür formasyonlar keskin bir hareketin öncüsü olabiliyor; fakat fiyatın hangi yöne kırılacağına dair net bir işaret bulunmuyor. Bu da katılımcıların bir kısmında daha fazla düşüş, bir kısmında ise “rahatlama” amaçlı kısa vadeli yükseliş beklentisi yaratıyor.

Mini sözlük: Kamanın (wedge) teknik analizdeki anlamı, fiyat hareketinin giderek daralan bir aralıkta sıkıştığı ve sonunda güçlü bir yukarı ya da aşağı hareketle bu aralıktan çıkacağı beklentisine dayanır. Yön, formasyon tamamlandığında belirginleşir.

Söylentiler ve kısa vadeli dalgalanmalar

XRP fiyatında son günlerde sert hareketlere yol açan başlıca etkenlerden biri kısa süreli dedikodular oldu. Özellikle PlayStation Network’ün XRP ile entegre olacağı iddiası sosyal medyada yankı buldu. Her ne kadar Sony tarafından bu söylenti kısa sürede yalanlansa da yaşanan spekülasyon hem kripto hem de hisse piyasalarında anlık hareketliliğe yol açtı. Bu gelişme, XRP’de fiyat oynaklığının haberlerle ne kadar hızlı tetiklenebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Önümüzdeki günler için beklentiler

Şu an için XRP fiyatı dar bir aralıkta hareket etmeye devam ediyor. Korkunun yoğunlaşması ve fiyatın sıkışık seyretmesi, piyasayı yakından izleyenlerin bir sonraki güçlü hareketin ne yöne olacağı konusunda kararsız kalmasına yol açtı. Yatırımcıların odağında fiyatın bu banttan çıkışı yer alıyor.

Dönem XRP Fiyatı Piyasa Duygusu Fiyatın Tepkisi Son 1 Ay 1,35 – 1,50 $ arası Artan korku, kararsız beklenti Sıkışma, net yön yok Geçmiş FUD Pikleri Düşük seviyeler Korku ve satış sonrası beklenti Kısa süreli toparlanma