XRP yatırımcıları 122 milyon tokenı 1,35 dolar seviyesindeyken çekti, ETF akışları 116,75 milyon dolara ulaştı

XRP fiyatı 1,35 dolar civarında dengelenirken, büyük yatırımcıların Binance borsasındaki çekim hareketleri ve ABD piyasalarındaki ETF girişleri kripto topluluğunun yakın takibinde yer aldı.

Balina hareketleri ve piyasadaki çekimler

22 Mayıs’ta Blockchain veri platformu CryptoQuant’ın açıkladığı rakamlara göre, Binance kullanıcıları o gün içerisinde borsadan toplam 122 milyon XRP çekti. Yaklaşık 170,8 milyon dolar değerindeki bu çıkarma, şubat ayından bu yana tek günde gerçekleşen en büyük XRP çıkışı oldu. Şubat ayında borsadan 278 milyon XRP’nin ayrılması da fiyatın 1,43 dolar çevresinde seyrettiği bir döneme denk gelmişti.

Analist Amr Taha’ya göre, XRP fiyatının yine 1,35 dolar seviyelerine gerilediği bu dönemde benzer büyüklükteki çekimler, piyasanın bu bandı birikim için elverişli gördüğüne işaret edebilir. 22 Mayıs’ta borsalardaki XRP pozisyonu net olarak -30 milyon dolara kadar düştü. Bu, token başına 1,28 dolar fiyatın görüldüğü 9 Nisan’dan bu yana kaydedilen en negatif günlük rakam oldu. Nisan’daki benzer bir düşüş, sonraki günlerde XRP’de %17’lik bir yükselişe yol açmıştı.

“Şubat ve mayıs aylarında görülen yüksek miktarlı çekimler, kurumsal yatırımcıların fiyatın 1,35-1,43 dolar aralığını potansiyel bir toplama alanı olarak görebileceğini gösteriyor.”

ETF girişleri ve piyasaya etkisi

ABD merkezli spot XRP ETF’lerine olan ilgi de dikkat çekiyor. Son 16 işlem gününde bu fonlara toplamda 116,75 milyon dolarlık yeni para girişi olduğu bildirildi. Arka arkaya gelen bu pozitif akışlar, XRP’de kurumsal yatırım iştahının sürdüğünü ortaya koyuyor.

Borsalardan çekilen token miktarının artması ve spot ETF’lere yoğun şekilde para girişi olması, XRP’nin dolaşımdaki arzının azalmasına yol açıyor. Bu durum, satıcıların elindeki teklifin sınırlanmasına neden olabilir.

Parametre 22 Mayıs 2026 Şubat 2026 Borsadan toplam çekilen XRP 122 milyon 278 milyon Ortalama fiyat 1,35 dolar 1,43 dolar Spot ETF toplam girişi (son 16 gün) 116,75 milyon dolar –

Teknik görünüm ve beklentiler

XRP fiyatı şubat ayı başından bu yana 1,30 ile 1,50 dolar arasında bir bantta dalgalandı. Analist ChartNerd, 1,30 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası oluşturduğunu ve bu eşik aşağı kırılırsa fiyatın daha da düşük seviyelere çekilebileceğini savundu. Buna karşılık, teknik göstergeler olası bir volatiliteye işaret ediyor.

Bollinger Bantları, 2024’ün ortasından bu yana en dar konumuna ulaştı. Tarihsel olarak böyle sıkışmaların ardından fiyat hareketlerinin %58 ile %82 arasında genişlemesi bekleniyor. Bu da fiyatı teorik olarak 2,33 dolar civarına kadar taşıyabilecek geniş bir hareket alanı sunuyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatların hareketli ortalaması etrafında iki standart sapma genişliğinde çizilen teknik bir analiz aracıdır. Bantların daralması genellikle yaklaşan yüksek volatiliteye işaret eder.

Analist Crypto Patel ise fiyatın uzun süreli yatay hareketini 2024 sonundaki yükseliş öncesi döneme benzeterek, uzun vadede 10 dolar seviyesinin potansiyel bir hedef olabileceğini öne sürdü. Şu anda XRP fiyatı 1,3580 doların altında ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın gerisinde işlem görüyor. Kısa vadeli dirençler 1,360, 1,3720 ve 1,38 dolar olarak sıralanırken; destek seviyeleri ise 1,330, 1,3280 ve 1,30 dolar olarak ön plana çıkıyor.

Piyasa duyarlılığı ve sosyal medya etkisi

Santiment’in son verilerine göre, XRP’ye ilişkin sosyal medya duyarlılığı belirgin şekilde negatife döndü. Şirketin analizinde, 1 pozitif yoruma karşı 1 negatif yorumun geldiği ve piyasanın şüpheci bir tavırda olduğu görüldü. Santiment, geçmişte benzer korku ve belirsizlik dönemlerinin fiyat için genellikle ters bir sinyal ürettiğini ve bazen yükselişin öncüsü olabildiğini hatırlattı.

XRP’de son günlerde sosyal medya yorumlarının ikiye bölünmesi, daha önceki korku ve şüphe dönemlerinde fiyatın dip yapıp yükseldiği olaylarla benzerlik gösteriyor.