XRP fiyatı 1,36 dolara yükseldi 1,11 dolar desteği kritik önemde

XRP, güncel olarak 1,36 dolar seviyesinde işlem görerek son 24 saatte yüzde 3,49 oranında yükselmiş durumda. Toplam piyasa değeri ise 84,18 milyar dolar civarında seyrediyor. İşlem hacmi tarafında ise 1,94 milyar dolarlık bir hareketlilik söz konusu. CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin piyasa fiyatı ve hacminde kısa vadede yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini kritik teknik seviyelere çevirdi.

Teknik Analiz ve Önemli Seviyeler

Teknik analiz uzmanı ChartNerdTA, XRP’nin iki haftalık grafiğinde geçmiş piyasa döngülerinde olduğu gibi yine alt regresyon bandına temas ettiğini aktarıyor. Analistin belirttiğine göre 2026 yılı için öngörülen alt band şimdiden 1,00 dolar civarında konumlanıyor. Fakat kalıcı bir ayı trendi işareti henüz netleşmiş değil; burada geçmişteki piyasa yapılarına benzer bir görünümden bahsediliyor.

Piyasa analisti EGRAG CRYPTO ise Nisan ayından itibaren XRP’nin teknik yapısını radarında tuttuğunu ve teknik görünüm açısından olumlu beklentisini koruduğunu ifade ediyor. Analist, günlük fiyat dalgalanmalarının yatırımcıları yanıltabileceğini, asıl odaklanılması gerekenin piyasanın genel yapısı ve ana destek-direnç bölgeleri olduğuna dikkat çekiyor. Hâlihazırda XRP’nin “aşağı genişleyen takoz” adı verilen bir formasyon içinde işlem gördüğü aktarılıyor; bu yapı, genellikle yüksek volatilite ve yeni yön tayini öncesinde fiyatın ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Aşağı genişleyen takoz — Fiyatın giderek daha düşük dip ve daha yüksek tepelerle genişleyen bir aralıkta hareket ettiği, genellikle sert fiyat dalgalanmalarının ve potansiyel trend kırılımının habercisi olan bir teknik analiz formasyonudur.

Desteğin Altı: Olası Senaryolar ve Direnç Noktası

EGRAG CRYPTO, 1,11 dolar seviyesini XRP için en kritik destek noktası olarak tanımlıyor. Fiyatın bu eşiğin altına inmesi durumunda, daha sert bir düzeltme dalgası tetiklenebilir. Diğer yandan, analiste göre, yukarı yönlü hareketlerde 2,65 ile 3,00 dolar arası alan önemli direnç bölgesi konumunda. Eğer XRP haftalık ya da aylık kapanışlarda 3 doların üstünde tutunabilirse, piyasadaki genel eğilimde belirgin bir değişim mümkün olabilir.

XRP Fiyat Seviyesi Önemi 1,11 $ Kritik destek noktası 2,65-3,00 $ Majör direnç bölgesi 1,00 $ 2 haftalık regresyon bandı seviyesi (2026)

Türev Verileri ve Piyasa Yapısı

Türev piyasada açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0,49 artarak 2,85 milyar dolara ulaştı, fakat toplam işlem hacminde yüzde 33,17 oranında bir daralma var ve rakam 2,37 milyar dolara geriledi. Bu durum, yeni pozisyon açmaya isteksiz ama mevcut pozisyonlarını taşımayı sürdüren bir yatırımcı profilini gösteriyor. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise yüzde 0,0032 düzeyinde ve dengeli bir piyasa görünümüne işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade ana yapıların belirleyici olduğuna ve 1,11 dolarlık desteğin büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. 3 doların üzerinde ise yeni bir ralli algısı oluşabilir.

Kısa süre önce BankXRP isimli piyasa gözlemcisi, 1,3080 dolara ani düşüşün zayıf elleri piyasadan çıkarmaya yönelik likidite temizliği olabileceğini aktardı. CW ise satışların sürmesi durumunda 1,30 dolara doğru yeni gerilemelerin mümkün olduğundan bahsediyor.

Uzun vadeli bazı tahminciler, aşağı genişleyen takoz formasyonunun yukarı yönlü kırılması halinde XRP’nin 7 ile 11 dolar aralığını hedefleyebileceğine işaret ediyor. Ancak bu senaryolar ancak daha güçlü bir piyasa koşulunda mümkün görünüyor. Fiyat, şimdilik, ana destek bölgesinin üzerinde kalmaya çalışıyor.