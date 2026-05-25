Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin teminatlı kredi pazarında 10 yılda 1 trilyon dolarlık büyüme tahmini

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Ledn, bitcoin teminatlı kredilerde pazarın 10 yılda 1 trilyon dolara çıkacağını öngördü.
  • 🙋 Araştırmaya göre kripto sahiplerinin yüzde 88’i krediye açık, yalnızca yüzde 14’ü fiilen kullanıyor.
  • 💥 Güven eksikliği, büyük zararla sonuçlanan 2022 krizi sonrası hâlâ en büyük engel.
  • 🟠 Kritik detay: Tüketiciler için düşük faizden çok platform güveni ve şeffaflık öne çıkıyor. $BTC
COINTURK
COINTURK

Kripto varlıklarla kredi verme alanında faaliyet gösteren Ledn, yeni araştırmasında bitcoin teminatlı kredilerin önümüzdeki on yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Şirket, bu büyüme potansiyelinin tüketici talebinin yüksekliğine karşın, kullanım oranlarındaki düşük seviyeyle dikkat çeken bir çelişkiye dayanıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin teminatlı krediye yoğun ilgi, kullanım daha düşük
2 Piyasanın toplam hacmi ve karşılaştırma
3 Güven krizi ve engeller
4 Büyümenin önündeki temel koşul: güvenin yeniden tesisi

Bitcoin teminatlı krediye yoğun ilgi, kullanım daha düşük

Ledn, pazar araştırma şirketi Protocol Theory ile birlikte yürüttüğü çalışmada Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da toplam 1.244 kripto para sahibiyle görüşmeler yaptı. Anket katılımcılarının yüzde 88’i, kripto teminatlı bir kredi veya kartı kullanmayı ciddi biçimde değerlendirdiğini söyledi. Ancak, yalnızca yüzde 14’lük bir kesim bu ürünleri fiilen kullanıyor.

Araştırmada bu durum, “düşünceyle uygulama arasında altıya bir fark” şeklinde tanımlandı. Tüketiciler ilgi gösterse de, gerçek kullanım bu talebin oldukça gerisinde kalmış durumda.

Ledn kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, tüketici talebinin hazır olduğunu vurguladı: “Asıl geriden gelen, borç alanlara güven sunacak altyapının inşa edilmesi.”

Piyasanın toplam hacmi ve karşılaştırma

Şirketin hesaplamalarına göre, bireysel bitcoin teminatlı kredi pazarı şu anda yaklaşık 3 milyar dolar büyüklüğünde. Oysa toplam kripto para piyasası, Mayıs ayının başında 2,68 trilyon dolara ulaşmıştı. Galaxy Research verileri ise kripto kredi sektörünün 2025’in üçüncü çeyreğinde 73,6 milyar dolara kadar çıktığını gösteriyor; bitcoin teminatlı krediler bu büyük hacmin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Pazar/Başlık2025/Q3 Hacmi2026 Tahmini
Tüm Kripto Kredi Sektörü73,6 milyar $1 trilyon $ (Ledn proje)
Bitcoin Teminatlı Krediler3 milyar $1 trilyon $ (Ledn proje)
Toplam Kripto Piyasası2,68 trilyon $

Mini sözlük: Ledn, kripto varlık teminatlı kredi ürünlerinin yanında tasarruf hesapları da sunan, şeffaflık ve güven temelli hizmetler vadeden bir finans platformu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına, bitcoin ve stabilcoin teminatlı kredi alma imkanı veriyor.

Güven krizi ve engeller

Araştırmaya göre, piyasada yaşanan önceki krizler kullanıcı güveninin en büyük engellerinden biri olmaya devam ediyor. 2022’de Celsius Network, Voyager Digital ve BlockFi gibi önde gelen platformlarda iflas ve yeniden yapılanma yaşanmış, milyarlarca dolarlık tüketici zararı ortaya çıkmıştı. Bu olaylar, beklentiler ve gerçek kullanım arasındaki büyük farkın sürmesinde etkili oluyor.

Katılımcıların kredi ürünü kullanmama nedenleri arasında fiyat dalgalanmaları, tasfiye riski ve düzenleyici belirsizlikler öne çıktı. Ayrıca kullanıcılar, kredi faizi yerine platformun güvenilirliği, şeffaf işlem şartları, güçlü risk yönetimi ve sağlam saklama altyapısını daha önemli buldu.

Büyümenin önündeki temel koşul: güvenin yeniden tesisi

Ledn’in analizinde, pazarın belirlenen 1 trilyon dolara ulaşabilmesi için bilinirlikten çok güvenin belirleyici olacağı vurgulandı. Tüketicilerin büyük kısmı bitcoin teminatlı sistemin nasıl çalıştığını anlıyor; esas eksik taraf, yeterli güven ortamının sağlanamaması olarak öne çıkıyor.

Şirket, şeffaflık ve gelişmiş risk yönetimi çerçevelerinin güçlendirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ledn, bu faktörlerin, bitcoin teminatlı kredi pazarının önümüzdeki yıllarda gelişmesinde kritik rol oynayacağı görüşünde.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD tahvil faizleri 5.14’ü aştı, Bitcoin için ‘süper döngü’ uyarısı geldi

Bitcoin’in Fed likiditesiyle ilişkisi yeniden gündemde

Bitcoin balina talebi, borsalardaki arz azalışı ile 2026’da hızlandı

Mark Cuban son jeopolitik kriz sırasında Bitcoin varlıklarının %80’ini sattı

Bitcoin 75 bin dolar desteğini kaybettikten sonra 76.600 dolar seviyesinde dalgalanıyor

Bitcoin son destekten toparlandı $82,750 direnç olarak öne çıktı

WBTC ağında aktif adres sayısı 2026’da 2.134’e geriledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP fiyatı 1,36 dolara yükseldi 1,11 dolar desteği kritik önemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP fiyatı 1,36 dolara yükseldi 1,11 dolar desteği kritik önemde
RIPPLE (XRP)
Türkiye’de Kripto Kart Dönemi: BananaTech ile Kendi Fintech Ürününüzü Haftalar İçinde Başlatın
Basın Bülteni
Bitcoin rezervlerinde hızlı artış Binance borsasına 16 bin BTC girişi
BINANCE
BlackRock CEO’su Larry Fink, SEC’den tahvil ve hisse senetlerinin tokenizasyonu için hızlı onay istedi
Kripto Para
Shiba Inu, Toncoin ve ZEC’de önemli destek seviyeleri test ediliyor
TONCOIN (TON)
Lost your password?