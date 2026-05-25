Bitcoin teminatlı kredi pazarında 10 yılda 1 trilyon dolarlık büyüme tahmini

Kripto varlıklarla kredi verme alanında faaliyet gösteren Ledn, yeni araştırmasında bitcoin teminatlı kredilerin önümüzdeki on yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü. Şirket, bu büyüme potansiyelinin tüketici talebinin yüksekliğine karşın, kullanım oranlarındaki düşük seviyeyle dikkat çeken bir çelişkiye dayanıyor.

Bitcoin teminatlı krediye yoğun ilgi, kullanım daha düşük

Ledn, pazar araştırma şirketi Protocol Theory ile birlikte yürüttüğü çalışmada Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da toplam 1.244 kripto para sahibiyle görüşmeler yaptı. Anket katılımcılarının yüzde 88’i, kripto teminatlı bir kredi veya kartı kullanmayı ciddi biçimde değerlendirdiğini söyledi. Ancak, yalnızca yüzde 14’lük bir kesim bu ürünleri fiilen kullanıyor.

Araştırmada bu durum, “düşünceyle uygulama arasında altıya bir fark” şeklinde tanımlandı. Tüketiciler ilgi gösterse de, gerçek kullanım bu talebin oldukça gerisinde kalmış durumda.

Ledn kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, tüketici talebinin hazır olduğunu vurguladı: “Asıl geriden gelen, borç alanlara güven sunacak altyapının inşa edilmesi.”

Piyasanın toplam hacmi ve karşılaştırma

Şirketin hesaplamalarına göre, bireysel bitcoin teminatlı kredi pazarı şu anda yaklaşık 3 milyar dolar büyüklüğünde. Oysa toplam kripto para piyasası, Mayıs ayının başında 2,68 trilyon dolara ulaşmıştı. Galaxy Research verileri ise kripto kredi sektörünün 2025’in üçüncü çeyreğinde 73,6 milyar dolara kadar çıktığını gösteriyor; bitcoin teminatlı krediler bu büyük hacmin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

Pazar/Başlık 2025/Q3 Hacmi 2026 Tahmini Tüm Kripto Kredi Sektörü 73,6 milyar $ 1 trilyon $ (Ledn proje) Bitcoin Teminatlı Krediler 3 milyar $ 1 trilyon $ (Ledn proje) Toplam Kripto Piyasası 2,68 trilyon $ –

Mini sözlük: Ledn, kripto varlık teminatlı kredi ürünlerinin yanında tasarruf hesapları da sunan, şeffaflık ve güven temelli hizmetler vadeden bir finans platformu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına, bitcoin ve stabilcoin teminatlı kredi alma imkanı veriyor.

Güven krizi ve engeller

Araştırmaya göre, piyasada yaşanan önceki krizler kullanıcı güveninin en büyük engellerinden biri olmaya devam ediyor. 2022’de Celsius Network, Voyager Digital ve BlockFi gibi önde gelen platformlarda iflas ve yeniden yapılanma yaşanmış, milyarlarca dolarlık tüketici zararı ortaya çıkmıştı. Bu olaylar, beklentiler ve gerçek kullanım arasındaki büyük farkın sürmesinde etkili oluyor.

Katılımcıların kredi ürünü kullanmama nedenleri arasında fiyat dalgalanmaları, tasfiye riski ve düzenleyici belirsizlikler öne çıktı. Ayrıca kullanıcılar, kredi faizi yerine platformun güvenilirliği, şeffaf işlem şartları, güçlü risk yönetimi ve sağlam saklama altyapısını daha önemli buldu.

Büyümenin önündeki temel koşul: güvenin yeniden tesisi

Ledn’in analizinde, pazarın belirlenen 1 trilyon dolara ulaşabilmesi için bilinirlikten çok güvenin belirleyici olacağı vurgulandı. Tüketicilerin büyük kısmı bitcoin teminatlı sistemin nasıl çalıştığını anlıyor; esas eksik taraf, yeterli güven ortamının sağlanamaması olarak öne çıkıyor.

Şirket, şeffaflık ve gelişmiş risk yönetimi çerçevelerinin güçlendirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Ledn, bu faktörlerin, bitcoin teminatlı kredi pazarının önümüzdeki yıllarda gelişmesinde kritik rol oynayacağı görüşünde.