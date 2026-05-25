Coinbase Q1 2026’da 1,49 dolar hisse başı zarar açıkladı, 14 işten çıkarma ve Wall Street rekabetine karşı temkinli

Kripto para borsası Coinbase, 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,49 dolar hisse başı zarar açıkladı ve bu dönemdeki zarar, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Wall Street’in kripto alanına artan ilgisine rağmen yönetim, büyük finans kuruluşlarından gelecek rekabetten kaygı duymadığını belirtti. Şirket ayrıca, mayıs ayının başında küresel çapta çalışanlarının %14’ünü işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Wall Street Etkisine Karşı Coinbase’in Tavrı

Coinbase’in Avrupa’daki politika biriminin başında bulunan Katie Harries, CoinDesk’e verdiği röportajda, Wall Street bankalarının kripto paralara ilgisinin artmasından dolayı endişe duymadıklarını ve bunun ekosistemin tamamı için büyüme anlamına geldiğini söyledi. Harries, “Yükselen dalga tüm tekneleri yukarı taşır” yaklaşımını benimsediklerini vurguladı.

Harries, Amerika ve küresel çapta kripto paraya duyulan ilginin bir finansal hareketin ötesine geçtiğini, geleneksel finans kurumlarının ise bu tür tabandan gelen desteği sağlayamayacağını savundu.

Yönetici, bu yaklaşımın borsaya rakiplerinden ayrıştıran ana unsur olduğunu düşünüyor. Ona göre, milyonlarca insan kriptoyu sadece yatırım aracı olarak değil, merkeziyetsiz finans hareketinin bir parçası olarak benimsedi ve klasik bankalar böyle bir topluluk inşa edemez.

Bitcoin Pizza Günü ve “Stand With Crypto” Hareketi

Coinbase, 23 Mayıs’ta kutlanan Bitcoin Pizza Günü kapsamında politik savunuculuk girişimi Stand With Crypto ile birlikte, dünya genelinde 500’den fazla noktada etkinlikler düzenledi. Bu organizasyon, 2010 yılında Bitcoin ile ilk gerçek dünya alışverişinin yıl dönümünü sembolize ediyor. Tüm kıtalarda yapılan etkinliklerde, kripto topluluğunun gücü ve yaygınlığı bir kez daha sergilenmiş oldu.

Stand With Crypto, toplamda 3,7 milyon üyeye sahip bir savunuculuk organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. Katılımcılar, Amerika, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi büyük pazarlarda yer alırken, yasa yapıcılara yönelik toplamda 2,5 milyonun üzerinde ileti gönderildiği açıklandı.

Mini sözlük: “Stand With Crypto”, kripto para sektöründe politik farkındalık ve savunuculuk yapmak üzere kurulmuş, topluluk destekli bir oluşum. Bu platform, dijital varlıkların yasal zemini ve geleceği için kamuoyu ve yasa koyucular üzerinde etkili olmayı hedefliyor.

Siyasi Güç ve Düzenleme Mücadelesi

Harries, ABD’de seçmenin kripto konularına ilgisiz olduğu iddialarını reddetti. Stand With Crypto üyelerinin ulaştığı yüksek iletişim sayısının, politika yapıcıların bu seçmen grubunu yok sayamayacağının göstergesi olduğunu savundu. Bununla beraber, CoinDesk’in 1.000 Amerikalı üzerine yaptığı bir ankette, yalnızca %1’lik bir kesimin kasımdaki seçimlerde ana önceliğinin kripto para olduğu ortaya çıktı.

Etkinliklere Coinbase’in Politika Sorumlusu Faryar Shirzad da katılarak, düzenlenen buluşmaların “kripto seçmeninin küresel bir olgu” haline geldiğinin ve regülasyon eksikliğinin son derece kritik bir politika sorunu olduğunun altını çizdi. Harries ise politika yapıcıların, sektörde makul bir çerçeve oluşturmak için sınırlı zamana sahip olduğunu belirtti.

Piyasa ve Tarih Yansıması

Bitcoin Pizza Günü, Laszlo Hanyecz’in 2010’da 10.000 BTC karşılığında iki pizza satın almasının 16’ncı yıl dönümünde organize edildi. Günümüz değeriyle, 10.000 BTC yaklaşık 770 milyon dolara denk geliyor.

Mayıs 2026 itibarıyla Coinbase’in yaklaşımı, kurumların kripto paralara adapte olmasının tüm ekosistemi büyüteceği, bu durumun mevcut platformlar için tehdit unsurundan ziyade fırsat olduğu yönünde konumlanmış durumda.