Otonom yapay zeka ajanları son 12 ayda blockchain üzerinden 73 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi

Son bir yıl içinde yapay zeka ajanlarının blockchain ağları üzerinden gerçekleştirdiği ödemeler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Toplamda 176 milyon işlemde 73 milyon dolarlık transfer yapıldığı tespit edildi. Ortalama işlem tutarı ise yalnızca 31 sent seviyesinde ölçüldü.

Yapay zeka için yeni nesil blockchain ödeme altyapısı

Otonom hareket eden yazılım ajanları, kullanıcı adına bağımsız şekilde alışveriş ve ödeme kararları alıp uygulayabilen uygulamalar olarak tanımlanıyor. Son dönemde bu yazılımlar, API erişimi, veri akışı ve bulut sunucu kiralama gibi ihtiyaçlarını blockchain tabanlı mikro-ödemelerle karşılamaya başladı. Yıl boyunca ortalama sadece 31 sent tutarındaki işlemler geleneksel ödeme altyapısıyla ekonomik olmaktan uzak kabul ediliyor. Visa gibi ödeme devleri sabit 30 sentlik işlem ücreti uygularken, benzer tutardaki bir ödeme için aradaki fark büyük bir verimsizlik yaratıyor.

Yapay zeka ajanlarının düşük tutarlı, yüksek hacimli talepleri, geleneksel finans sistemlerinin ölçeklenme sınırlarını aşarken, blockchain altyapısı bu engeli oldukça düşük maliyetlerle aşabiliyor.

Base ve Tempo gibi blockchain ağlarıyla birlikte stabilcoin tabanlı ödemelerin önü açıldı. Bu yöntem, bir kuruştan daha düşük ücretlerle işlem yapılmasını mümkün hale getirdi. Son açıklanan verilere göre, 104 binin üzerinde yapay zeka ajanın yer aldığı ve 15’ten fazla dizinde kayıtlı olduğu kaydedildi. Söz konusu ajanların çoğu, sürekli ve otomatik olarak çeşitli veri kanallarına, bulut bilişim kaynaklarına veya yapay zeka hizmetlerine ödeme gönderiyor. Tüm bu işlemler, herhangi bir insan onayı gerekmeden anlık şekilde işleniyor.

Mini sözlük: Otonom yapay zeka ajanı, kullanıcının adına kendi başına işlem yapabilen yazılımlara verilen isimdir. Bu yazılımlar satın alma, ödeme veya veri erişimi gibi adımları insan müdahalesi olmadan otomatik şekilde yönetebilirler.

Teknoloji devleri rekabette öne çıkmaya çalışıyor

Piyasanın yüksek potansiyeli, birçok teknolojik şirketi yeni ödeme çözümleri üretmeye yöneltti. Coinbase, üyelik veya hesap gerektirmeden doğrudan USDC ile hizmet ödemesi yapmaya imkan tanıyan x402 protokolünü uygulamaya aldı. Stripe ise Tempo blockchain ile güçlerini birleştirerek Machine Payments Protocol adlı platformunu geliştirdi. Google, otonom ajanlar adına harcama yetkisi tanıyacak AP2 isimli sistemini hizmete sundu. Visa tarafında ise, özellikle yapay zekaya özel biçimlendirilmiş token tabanlı ağ altyapıları devreye alındı.

Keyrock’ın analizine göre, büyük ölçekli finans şirketleri rekabet avantajı elde edebilmek için toplamda 8 milyar doların üzerinde satın alma yaptı. Bu yatırımlar, gelecekte otonom yapay zeka ekonomisinin finansal omurgası olabilecek sistemlerin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Stabilcoin USDC ağırlığı risk oluşturuyor

Son verilere bakılırsa, gerçekleştirilen tüm bu ödemelerin yüzde 98,6’sı Circle tarafından çıkarılan USDC ile sağlandı. Bu denli tek bir stabilcoine bağımlı yapı, hem Circle’ın pazardaki etkinliğini gösteriyor hem de sistemik risk ihtimalini büyütüyor. Circle’ın regülasyon süreçleriyle karşı karşıya kalması, değer kaybı ya da herhangi bir uzun süreli kesinti yaşanması halinde, mevcut ajan ekonomisinin neredeyse tamamı alternatif çözüme sahip değil.

Ödeme Yöntemi Piyasa Payı (%) USDC 98,6 Diğer 1,4

Avrupa’da MiCA, ABD’de GENIUS Act ve AB’nin yeni Yapay Zeka Yasası gibi düzenlemeler 2026 ortasında yürürlüğe girecek olsa da, otonom ödemeler için henüz doğrudan bir çerçeve tanımlanmış değil. Özellikle makineden makineye ticaret, kimlik doğrulama ve sorumluluk gibi alanlarda belirsizlik sürüyor.

Pazarın büyüme potansiyeli ve gelecek beklentileri

Mevcut hacim, geleneksel finans kuruluşlarıyla kıyaslandığında hâlâ çok küçük. Örneğin Visa, yılda 14,5 trilyon dolar hacimle işlem gerçekleştiriyor. Ancak hem analistler hem araştırma şirketleri, yapay zeka destekli ödemelerin önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha büyük bir pazara dönüşeceği görüşünde. Gartner, 2028’e kadar otonom ajanların 15 trilyon dolarlık ödeme trafiği oluşturabileceğini paylaştı. McKinsey ise perakende yapay zeka ticaretinin 2030’a kadar 3 ila 5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Altyapı bugün inşa ediliyor; orta vadede işlem hacminde belirgin bir artış bekleniyor.