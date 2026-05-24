Yapay zeka ve kuantum birleşimiyle blokzincir güvenliği kökten değişiyor

Kripto dünyasında uzun süredir tartışılan “kuantum bilgisayarlar blokzincirler için varoluşsal bir tehdit mi?” sorusu, son dönemde daha da güncellik kazandı. Artık uzmanlar, yapay zekanın bu süreci hızlandırdığına ve dijital güvenliğin temelden sorgulanmasına yol açtığına dikkat çekiyor.

Kuantum ve yapay zekanın kesişimi

Hem post-kuantum kriptografi alanında çalışanlar hem de blokzincir güvenliği üzerine araştırmalar yapan uzmanlar, güvenlik ortamının çok hızlı biçimde değiştiğini belirtiyor. Yapay zeka, saldırganlar için yeni bir saldırı aracı olurken aynı zamanda geliştiriciler için savunma amaçlı da kullanılabiliyor. Üstelik, kuantum bilgisayar araştırmalarında da bir hızlandırıcı rolü üstleniyor.

Büyük teknoloji şirketleri ve araştırmacılar, kriptografi açısından yıkıcı olabilecek kuantum bilgisayarların beklenenden daha kısa sürede ortaya çıkabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Yapay zeka, bu tip bilgisayarların geliştirilmesini önemli derecede hızlandırabilecek ana unsur olarak gösteriliyor.

“Geleceğin güvenlik ortamı kesinlikle bugün olduğundan farklı olacak. Yapay zeka ve kuantum birleşiminin bizi güvenlikle ilgili alışılmış yöntemleri tekrar gözden geçirmeye zorlayacağını öngörüyoruz,” diyor Project Eleven CEO’su Alex Pruden.

Araştırmacılar, makine öğrenimi sistemlerinin özellikle kuantum hatalarını düzeltme gibi teknik sıkıntıları çözmede verimlilik artışı sağladığını aktarıyor.

“Şimdi topla, sonra çöz”: Yeni tehditler ve veri toplama stratejileri

Uzmanlar, kuantum bilgisayar tehdidinin artık yalnızca teorik olmaktan çıktığı görüşünde. Özellikle devletlerin ve güçlü aktörlerin, bugünden itibaren şifrelenmiş internet trafiğini topladığı ve ileride gelişmiş kuantum bilgisayarlar sayesinde bu bilgileri çözmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu stratejiye, “şimdi topla, sonra çöz” yaklaşımı ismi veriliyor.

Kripto dünyasında ise ana endişe, blokzincirlerin ağırlıkla eliptik eğri kriptografisine dayanması. Eğer yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar geliştirilirse, saldırganlar halka açık anahtarları kullanarak özel anahtarları elde edebilir ve cüzdanları ele geçirebilir.

Mini sözlük: Post-kuantum kriptografi, klasik bilgisayarların ve gelecekteki kuantum bilgisayarların kıramayacağı şekilde tasarlanan yeni nesil şifreleme algoritmalarıdır.

Yapay zeka hem saldırı hem savunma aracı

Yapay zeka modelleri, yazılım açıklarını ve uygulama hatalarını geçen yıllara kıyasla çok daha etkili tespit edebiliyor. Bazı uzmanlar, önümüzdeki dönemde yapay zekanın hem açık bulma hem de doğrudan şifre çözme kabiliyetiyle siber saldırıların artacağını tahmin ediyor.

“Yapay zeka sayesinde daha fazla saldırının gündeme gelmesi muhtemel. Bu modeller, hem temel kriptografi kodlarında hem de uygulama seviyesinde zayıflıklar bulabiliyor,” diyor Alex Pruden.

Öte yandan geliştiriciler, kod denetimi, test ve resmi doğrulama gibi süreçlerde yapay zekadan maksimum derecede faydalanıyor. Özellikle post-kuantum sistemlerde, yapay zekanın matematiksel onay süreçlerinde işleri çok daha hızlı ve etkin hale getirdiği belirtiliyor.

Blokzincir ağlarında yeni dönem arayışı

Artık güvenliğe “yıllar boyunca değişmeyen sabit bir yapı” gözüyle bakılamayacağı, çoğu araştırmacı tarafından vurgulanıyor. Ethereum, Zcash, Solana, Ripple ve NEAR gibi platformlar, post-kuantum geçiş stratejileri üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor.

NEAR ekibi kısa süre önce post-kuantum şifrelemeyi platformun hesap yapısına entegre edeceğini açıkladı. Böylece kullanıcıların kimi kriptografik yöntemleri cüzdan değişimine gerek olmadan güncelleyebilmesi amaçlanıyor. NEAR’ın kurucularından Illia Polosukhin, klasik şifreleme yöntemlerinin gelecekte kısa aralıklarla yenilenmesi gerekebileceğini ifade ediyor.

Polosukhin, “Mevcut post-kuantum şifreleme sistemleri, boyut olarak büyük ve şu anki standartlara göre oldukça yavaş,” değerlendirmesinde bulunuyor.

Blokzincir Ağı Post-kuantum Adımı Geçiş Zorluğu Ethereum Araştırma aşamasında prototipler Yüksek NEAR Doğrudan hesap entegrasyonu planları Orta Zcash Geliştirme ve test sürecinde Yüksek Solana Deneysel çözümler Yüksek

Uzmanlar, şifrelemenin artık uzun süreli güvence sağlayan bir yapı olmaktan çıktığını, hem yapay zeka hem de kuantumun sürekli kendini geliştiren bir güvenlik yarışı başlattığını vurguluyor. Buna göre, güvenliğin artık sürekli güncellemeye ve adaptasyona açık bir süreç haline gelmesi bekleniyor.