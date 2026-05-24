Binance, İran bağlantılı 850 milyon dolarlık kripto para iddialarını reddetti

Binance’in İran’a bağlı ödeme ağları üzerinden 850 milyon dolarlık işlem yapıldığına dair yeni iddialar gündeme geldi. The Wall Street Journal’ın blockchain verileri, uyum evrakları ve bazı kolluk kuvveti raporlarına dayandırdığı haberinde, bu işlemlerin 2024 yılı başına kadar tek bir Binance hesabı üzerinden sürdürüldüğü öne sürüldü. Binance yönetimi ise söz konusu suçlamaları kesin bir dille reddetti.

İddiaların Odağında: İranlı İş Adamı ve Şüpheli Ağ

Haberde, İranlı iş insanı Babek Zencani tarafından kurulduğu iddia edilen bir ödeme ağının, Binance’te açılmış bir hesap üzerinden iki yıl boyunca yaklaşık 850 milyon dolarlık kripto transferi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Rapora göre, bu işlemlerin önemli bölümü yaptırımlar resmileşmeden önce ve çoğunlukla aracı adresler üzerinden yapılmıştı.

İddialarda ayrıca 2026’ya kadar uzanan ve 1.500’den fazla İran ile bağlantılı hesapla ilişkilendirilen çeşitli işlemlerden de bahsedildi.

Mini sözlük: Babek Zencani, ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak için finansal ağlar kurmakla suçlanan ve yargılanan İranlı iş insanı olarak biliniyor.

Binance CEO’su Richard Teng, X’te (eski Twitter) yaptığı paylaşımda tüm bu suçlamaların “temelden yanlış” olduğunu savundu. Teng’e göre, gündeme gelen işlemler yaptırımlar yürürlüğe girmeden önceye ait ve İranlı kişilere doğrudan işlem imkanı tanınmamıştı.

Richard Teng, Binance’in güçlü bir uyum altyapısına sahip olduğunu belirterek, “Binance platformunda yaptırım uygulanan kişilerle herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Bahsi geçen işlemler, resmi yaptırımlar başlamadan önce yapıldı,” sözlerine yer verdi.

Binance’in Uyum Stratejisi ve Eleştiriler

Binance’in resmi sözcüsü, raporda şirketin işin doğrudan içinde olduğunun abartıldığını vurgularken, kripto para transferlerinin izlenmesinde aracı cüzdanlar ve merkeziyetsiz adreslerin karmaşa yaratabileceğine dikkat çekti. Şirket, zincir üzerindeki dolaylı akışların, Binance’in doğrudan yasaklı kişi ya da kurumlara hizmet verdiği anlamına gelmediğini öne sürdü.

Binance ayrıca, suçlamalarda geçen toplam transfer hacminin büyük kısmının bursa yapılan işlemlerden doğmadığını ifade etti. Daha önce de farklı ülkelerin güvenlik kurumları, Binance’in “yaptırımları dolaylı yoldan aşmak için kullanılıp kullanılmadığı” konusunda uzun vadeli bir inceleme yürütüyordu.

ABD Denetimi ve Geçmişteki Uyum İhlalleri

Binance 2023 yılında Amerikan yetkilileriyle vardığı anlaşma sonucu 4,3 milyar dolar cezayı kabul etmişti. Bu süreçte, kara para aklamayı önleme kurallarında eksiklikler bulunduğu ve bazı yaptırım ihlalleri gerçekleştiği belirtilmişti.

Önceki CEO Changpeng Zhao da bu kriz sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Şu anda ABD tarafından atanan bağımsız bir denetçi, şirketin uyum politikalarını düzenli olarak denetlemeye devam ediyor.

WSJ’nin son raporuna göre, Binance’in iç denetim ekipleri de zaman zaman şüpheli işlemleri tespit etti ve özellikle Babek Zencani bağlantılı hesaplara ilginin yüksek olduğu görüldü. Ancak Binance, çalışanlar üzerinde bu denetimler yüzünden baskı uygulandığı iddiasını reddetti ve işten ayrılanların nedenini “bireysel sebepler” olarak gösterdi.

Uyum Güçlendikçe Yaptırımlı Operasyonlar Azaldı

Şirket yetkilileri, 2023 anlaşması sonrasında Binance’in uyum ve risk yönetimi ekiplerinin sayısını 1.500’ün üzerine çıkardıklarını açıkladı. İç raporlara göre, yaptırım bağlantılı işlem oranı 2024 ile 2025 arasında %0,284’ten yaklaşık %0,009’a düşürüldü.

Şirketin paylaştığı iç verilere göre; gelişmiş takip sistemlerinin devreye alınmasıyla birlikte, bursa doğrudan bağlı şüpheli işlem oranında ciddi bir azalma yaşandığı belirtildi.

Yıl Yaptırımlı İşlem Oranı Uyum Personeli Sayısı 2023 %0,284 1.000+ 2025 %0,009 1.500+