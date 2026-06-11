Binance Filipinler’de yeniden sahneye çıktı! Düzenleyiciler hangi şartları öne sürüyor?

Binance’in Filipinler pazarına yerel bir ortak üzerinden yeniden girmeye çalıştığı, ancak ülkedeki düzenleyici kurumların bu sürecin kolay ilerlemeyeceği yönünde net mesajlar verdiği aktarıldı. BitPinas’ın haberine göre Filipinler Merkez Bankası, ne Binance’in ne de yerel iş ortağı BlockShoals Technologies Inc.’in ülkede sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için gereken lisansa sahip olduğunu bildirdi.

Lisans uyarısı öne çıktı

Merkez bankasının verdiği bu lisans, ülkede kripto varlıklarla bağlantılı ödeme ve işlem altyapısının sunulabilmesi açısından temel şartlardan biri olarak görülüyor. Söz konusu izin, Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun verdiği onaylardan ayrı değerlendiriliyor ve her iki sürecin birbirinden bağımsız biçimde tamamlanması gerekiyor.

Filipinler Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre StratBox kapsamındaki katılım, tek başına faaliyet izni anlamına gelmiyor ve ülkede hizmet sunmak isteyen şirketlerin hem merkez bankasının hem de SEC’in kurallarına ayrı ayrı uyması gerekiyor.

Binance daha önce de Filipinler’de aktif olmuştu. Ancak ülkenin SEC kurumu, 2023 yılında platformun lisanssız şekilde faaliyet gösterdiğine dikkat çekmişti. Bunun ardından internet servis sağlayıcıları ile uygulama mağazalarına, borsaya erişimin engellenmesi yönünde adım atılmıştı.

BlockShoals ortaklığı ve StratBox süreci

Geçen ay Binance, yerel fintech şirketi BlockShoals ile birlikte çalıştığını duyurmuştu. BlockShoals, Kasım ayında SEC’den düzenleyicinin sandbox çerçevesi altında ilk onayı almıştı. Şirket, bu yapı üzerinden belirli finansal hizmetleri kontrollü bir ortamda test etmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: StratBox, Filipinler SEC tarafından yürütülen Strategic Sandbox programıdır. Bu yapı, fintech ve kripto şirketlerinin yeni ürün ve hizmetleri sınırlı, gözetimli ve kontrollü bir ortamda denemesine imkan tanır; kalıcı faaliyet izninin yerine geçmez.

Haberde yer alan bilgilere göre merkez bankası, sandbox katılımının merkez bankası lisansının yerine kullanılamayacağını açık biçimde vurguladı. Bu nedenle Filipinler’de faaliyet göstermek isteyen şirketlerin yalnızca SEC tarafındaki çerçeveye değil, merkez bankasının lisans koşullarına da ayrıca uyum sağlaması bekleniyor.

Tanım değişikliği ve 90 günlük şart

BitPinas’ın aktardığına göre SEC, sandbox anlaşmasındaki ifadelerde de değişikliğe gitti. Buna göre Binance, önceki tanıma kıyasla daha dar kapsamlı bir ifadeyle küresel bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak anıldı. Bu revizyonun, şirketin ülkedeki hukuki konumunun daha sınırlı çerçevede ele alınmasına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Düzenlemede ayrıca BlockShoals’a, Binance altyapısı üzerinden herhangi bir kullanıcı kabulü başlamadan önce sistemlerini lisanslı yerel bir sanal varlık hizmet sağlayıcısıyla 90 gün içinde entegre etme şartı getirildi. Bu koşul, olası bir pazar girişinin ancak çok katmanlı düzenleyici uyum sonrasında mümkün olabileceğini gösteriyor.

BlockShoals, Filipinler merkezli bir finans teknolojileri şirketi olarak tanımlanıyor. Şirketin adı son dönemde özellikle düzenleyici test ortamı kapsamındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.