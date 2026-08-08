🚀 BNB Chain, BSC test ağında işlem kapasitesini %88 artırdı.

BNB Chain, BNB Smart Chain test ağında yürütülen BEP 675 denemelerinde işlem kapasitesinin belirgin biçimde yükseldiğini açıkladı. Resmi BNB Chain X hesabının paylaştığı verilere göre, iç test ortamı olarak kullanılan QANet üzerinde saniye başına işlem sayısı 1.237’den 2.324’e çıktı. Böylece testlerde yüzde 88’lik artış kaydedildi.

BEP 675 testlerde öne çıktı

BEP 675, blok oluşturucuların yalnızca teklif göndermesi yerine tamamen çalıştırılmış bir bloğu doğrudan iletmesine imkan tanıyor. Bu yapı sayesinde doğrulayıcılar, bloğu mühürlemeden önce yeniden çalıştırma adımını atlayabiliyor. BNB Smart Chain’in farklı bölgelerde çalışan doğrulayıcı yapısını taklit etmek için tasarlanan QANet üzerinde yapılan ölçümlerde, gaz limiti veya blok aralığı değiştirilmeden bu sonuca ulaşıldı.

Mini sözlük: BEP, BNB Chain ekosisteminde teknik standart ve geliştirme teklifleri için kullanılan çerçevedir. QANet ise BNB Smart Chain ana ağındaki coğrafi olarak dağılmış doğrulayıcı düzenini taklit eden dahili bir test ağı olarak kullanılıyor.

BNB Chain, gereksiz blok yeniden çalıştırmasının kaldırılmasıyla birlikte test ağında işlem kapasitesinin 1.237 TPS’den 2.324 TPS’ye yükseldiğini açıkladı.

Geliştirici ekip, bu yaklaşımın daha yüksek gaz limiti ile daha kısa blok oluşturucu penceresi arasındaki dengeyi yumuşattığını belirtiyor. Bu sayede BSC’nin ağ kapasitesini artırmak için daha geniş bir hareket alanı elde etmesi hedefleniyor. BEP 675, 2026’nın ikinci yarısına yönelik teknik yol haritasında FOCIL ve blok düzeyi erişim listeleriyle birlikte konumlandırıldı.

Metrik Önce Sonra İşlem kapasitesi 1.237 TPS 2.324 TPS Değişim oranı %88 artış Gaz limiti Değişmedi Değişmedi Blok aralığı Değişmedi Değişmedi

2026 ikinci yarı hedefleri

BNB Chain’in 2026 ikinci yarı teknoloji yol haritası üç ana taahhüt içeriyor. İlk hedef, BSC ana ağında işlem kapasitesini kısa vadede iki katına çıkarmak. Daha uzun vadede ise BNB Chain genelinde 10 katlık iyileşme amaçlanıyor. BNB Chain, Binance ekosistemine bağlı bir blokzincir altyapısı olarak akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştiriliyor.

İkinci başlık, gelişmiş kaynak yalıtımı olarak sıralandı. Bu düzenlemenin, farklı uygulamaların birbirini etkilemesini azaltması bekleniyor. Üçüncü başlıkta ise Web2 ve Web3 şirketleri için giriş maliyetlerini düşürmek amacıyla gaz ücret yapısının yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

BNB Chain, 2026’nın ikinci yarısında ana ağ işlem kapasitesini yeniden iki katına çıkarmayı ve uzun vadede 10 katlık iyileşmeye ilerlemeyi hedefliyor.

Bir sonraki aşama ana ağ ölçeği olacak

Sıradaki aşamada, test ağında görülen kazanımların ana ağ ölçeğinde de korunup korunamayacağı incelenecek. Bu süreçte BEP 675’in diğer 2026 ikinci yarı yükseltmeleriyle birlikte nasıl çalıştığı da değerlendirilecek. Ağ kapasitesini artırmak için ek performans ayarlarının devreye alınması planlanıyor.

BNB Chain ayrıca blok oluşturucu tarafındaki işlem verimliliğinin BAL entegrasyonu ve EVM yürütme iyileştirmeleriyle destekleneceğini bildirdi. Yol haritasında daha hızlı ve daha istikrarlı çekirdek yürütme, geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar için daha güçlü destek ile yeni nesil bir L1 mimarisi de yer alıyor.

2026’nın ilk yarısında BSC, blok aralığını 450 milisaniyeye indirmiş, bellek içi kesinliği 650 milisaniyeye çekmiş ve kıyaslama amaçlı işlem kapasitesini neredeyse ikiye katlamıştı. Yeni nesil L1 mimarisinin ise BNB Chain ekosistemindeki farklı kullanım alanlarını desteklemek için geliştirildiği belirtildi.