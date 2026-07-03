Cardano ağında V11 hard fork güncellemesi için son onay aşamasına gelindi

Cardano ağında V11 hard fork güncellemesi için teknik ve operasyonel hazırlık büyük ölçüde tamamlandı. Ekosistem verileri, resmi adı van Rossem olan güncellemenin devreye alınmaya hazır hale yaklaştığını gösteriyor. Sürecin tamamlanması için Anayasa Komitesi’nin son onayı bekleniyor.

Son onay bekleniyor

V11 güncellemesi, kısa süre önce hayatını kaybeden Max van Rossem anısına adlandırıldı. Cardano topluluğunun büyümesine ve yönetişim yapısının gelişimine katkılarıyla bilinen van Rossem’in adı, bu yükseltmeyle birlikte ağın sonraki aşamasına geçişte sembolik bir yer kazanmış oldu.

Cardano, akıllı sözleşme altyapısı ve zincir içi yönetişim modeliyle öne çıkan bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki bu yükseltme, yeni bir döneme geçmeden protokolde iyileştirme yapılmasına imkan tanıyan dönem içi hard fork kapsamında sınıflandırılıyor.

V11 güncellemesi teknik olarak büyük ölçüde hazır görünürken, yürürlüğe girmesi için Anayasa Komitesi’nin son onayı gerekiyor.

Teknik kapsam ve ağ desteği

Geliştiriciler ve ekosistem katılımcıları, V11 ile birlikte daha düşük maliyetli akıllı sözleşmelerin, sıfır bilgi kanıtı uyumuna açık kriptografik bileşenlerin ve bazı yeni yerleşik işlevlerin devreye alınacağını belirtiyor. Güncellemenin ayrıca Cardano’nun bir sonraki Dijkstra dönemine geçişte köprü görevi üstlenmesi bekleniyor.

Mini sözlük: DRep, Cardano’nun yönetişim yapısında oy yetkisi devredilen temsilcileri ifade eder. Dönem içi hard fork ise ağın yeni bir zincir dönemine geçmeden özellik eklemesine ve teknik iyileştirme yapmasına imkan tanır.

van Rossem hard fork süreci, tek bir kurumun kararıyla değil, birbirinden bağımsız çok sayıda aktörün merkeziyetsiz onayıyla ilerliyor. Bu çerçevede hem Delegated Representatives olarak bilinen DRep grubunun hem de Stake Pool Operator topluluğunun gerekli oy eşiklerine ulaştığı bildirildi.

Gösterge Durum Anayasa Komitesi onayı Bekleniyor DRep oy eşiği Ulaşıldı SPO oy eşiği Ulaşıldı Son 7 günde V11 ile üretilen blok oranı %88

Borsalar ve test ağları hazırlandı

Ağın kararlı çalıştığını doğrulamak için güncelleme daha önce Preview ve Preprod test ağlarında uygulandı. Bu denemelerin başarıyla tamamlanması, ana ağa geçiş öncesinde teknik risklerin sınırlı tutulmasına yardımcı oldu.

Zincir içi veriler de güçlü bir destek tablosuna işaret ediyor. Son yedi günde üretilen blokların %88’i V11 düğüm yazılımı kullanan altyapı üzerinden oluşturuldu. Bu oran, stake havuzu işletmecilerinin güncellemeyi hızlı biçimde benimsediğini gösteriyor.

Binance ve Coinbase de dahil büyük kripto para borsaları, V11 hard fork için operasyonel hazırlıklarını tamamladıklarına işaret etti.

Binance ve Coinbase gibi büyük borsaların operasyonel hazırlık sinyali vermesi, güncellemenin ağ düzeyindeki teknik kabulünün yanında piyasa altyapısı tarafında da önemli bir eşiğin aşıldığını ortaya koydu. Böylece V11 için geriye esas olarak yönetişim sürecindeki son onay adımı kaldı.