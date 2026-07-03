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Kripto Para

Nijerya SEC, hızlandırılmış denetim programına 5 kripto şirketini kabul etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nijerya SEC, hızlandırılmış denetim programına 5 kripto şirketini kabul etti.
  • 📌 İlke onayı alan şirketler tam lisans almadan sınırlı kapsamda ve gözetim altında faaliyet gösterecek.
  • 💹 Nijerya’da $BTC ile bağlantılı geniş kripto ekosisteminde en az 30 girişim bulunurken çoğu şirket halen lisans netliği bekliyor.
  • 🛡️ Ocak 2026’da yürürlüğe giren vergi kuralları sonrası SEC, gözetimi güçlendirmek için Chainalysis ile iş birliğini artırdı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dijital varlık şirketlerini resmi denetim çerçevesine dahil etme adımları kapsamında hızlandırılmış düzenleyici kuluçka programına yedi finans teknolojisi şirketini kabul etti. Bu grupta beş kripto şirketi yer aldı.

İçindekiler
1 Programa giren şirketler ve onay kapsamı
2 Başvuru süreci iki aşamada ilerliyor
3 Düzenlenen ve düzenlenmeyen alan arasındaki fark sürüyor
4 SEC, gözetim kapasitesini artırmaya çalışıyor

Programa giren şirketler ve onay kapsamı

Programa kabul edilen kripto şirketleri Bitbarter Technologies, Luno Fintech Nigeria, Koinkoin Global Network, Wrapped CBDC ve Blockvault Custodian oldu. Dijital yatırım hizmetleri alanında faaliyet gösteren GetEquity ile Trovotech de aynı listede yer aldı. Nijerya SEC, ülkenin sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketlerin her birine ilke onayı verildi. Bu statü, kurumların SEC gözetiminde ve sınırları önceden belirlenmiş bir faaliyet alanı içinde çalışmasına imkan tanıyor. Ancak bu onay tam lisans anlamına gelmiyor. Nihai yetkilendirme için düzenleyici, operasyonel ve denetimle ilgili tüm şartların karşılanması gerekiyor.

İlke onayı, şirketlere tam lisans sağlamıyor; SEC, belirlenen koşullara uyulmadığı durumda program katılımını herhangi bir aşamada sonlandırabiliyor.

Başvuru süreci iki aşamada ilerliyor

Programa kabul süreci doğrudan yapılan basit bir başvurudan oluşmuyor. İlk aşamada ön değerlendirme yapılıyor. Bunun ardından resmi başvuru süreci başlıyor. Bu aşamada şirketlerden yeminli taahhütname, ayrıntılı faaliyet planı, Nijerya Mali İstihbarat Birimi kaydı ve kurumsal yönetişim yapısını gösteren belgeler isteniyor.

SEC, her başvuruyu inceleyerek erteleme ya da ret kararı verebiliyor. Program süresi tamamlandığında ise Komisyon, tam kayıt verilmesine, gözlemler doğrultusunda kuralların güncellenmesine veya ilgili şirketin Nijerya’da faaliyet göstermesinin engellenmesine karar verebilecek.

Komisyon, program sonunda tam kayıt verebilir, kuralları gözden geçirebilir ya da şirketin Nijerya pazarında faaliyetini tamamen durdurabilir.

Düzenlenen ve düzenlenmeyen alan arasındaki fark sürüyor

Son kabuller, SEC gözetimi altında faaliyet gösteren şirket sayısını artırsa da Nijerya’daki düzenlenen ve düzenlenmeyen kripto faaliyetleri arasındaki fark dikkat çekici düzeyde kalmayı sürdürüyor. Ülkede borsalardan cüzdan hizmetlerine, havale platformlarından ödeme sağlayıcılarına kadar en az 30 girişimin aktif olduğu belirtiliyor. Bu şirketlerin önemli bölümü ise lisans sürecinde netlik bekliyor ya da programa kabul edilmeyi hedefliyor.

Daha fazla şirketin düzenleyici havuza dahil edilmemesi, vergi yükümlülüklerinin doğrulanmasını ve uyum denetimini zorlaştırıyor. Bu sorun, Ocak 2026’da yürürlüğe giren Nijerya kripto vergi kurallarının uygulanmaya başlamasıyla daha görünür hale geldi. Son yedi kabul, bu açığı bir ölçüde daraltsa da kripto faaliyetlerinin büyük kısmı halen SEC’in doğrudan resmi denetimi dışında ilerliyor.

SEC, gözetim kapasitesini artırmaya çalışıyor

Nijerya SEC, hızla büyüyen kripto piyasasını denetlemek için farklı adımlar da atıyor. Kurum, dolandırıcılıkla mücadele ve yatırımcı korumasını güçlendirme amacıyla blokzincir analiz şirketi Chainalysis ile bir internet semineri düzenledi. Chainalysis, blokzincir üzerindeki işlemleri izleme ve risk analizi alanında çalışan bir analiz şirketi olarak biliniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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