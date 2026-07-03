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Kripto Para

Avrupa’da MiCA onaylı kripto şirketi sayısı 281’e çıktı! Piyasada hangi isimler öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ESMA, MiCA siciline 37 yeni şirket ekledi ve toplam sayı 281’e yükseldi.
  • 🏦 Standard Chartered, 25 Haziran’da Lüksemburg’dan MiCA yetkisi ve elektronik para lisansı aldı.
  • 🌍 Son güncellemede en fazla yeni onay Güney Kıbrıs’tan geldi, ancak toplamda liderliği Almanya korudu.
  • 📌 MiCA kapsamında $BTC dışındaki kripto hizmetlerinde genişleme sürerken varlığa dayalı token ihraççılarında hala sıfır onay bulunuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında yetki alan kripto şirketleri sicilini güncelledi. Geçiş döneminin sona ermesinin ardından listeye 37 yeni kripto varlık hizmet sağlayıcısı eklendi. Böylece Avrupa Birliği genelinde MiCA yetkisi alan şirket sayısı 26 Haziran’daki 244 seviyesinden 281’e yükseldi.

İçindekiler
1 Yeni onaylarla liste genişledi
2 Ülkelere göre dağılım dikkat çekti
3 Kayıtta değişmeyen alanlar da var
4 MiCA etkisi şirketlerin açıklamalarına da yansıyor

Yeni onaylarla liste genişledi

Son güncelleme, MiCA çerçevesinin Avrupa genelinde daha geniş bir uygulama alanı bulduğunu gösterdi. Yeni yetkiler, şirketlerin bölgede düzenlemeye uyumlu biçimde kripto hizmeti sunabilmesinin önünü açtı. Listede yer alan yeni kurumlar arasında Standard Chartered, FalconX, Sygnum Europe, Ronin EM ve Crédit Agricole destekli dijital varlık birimi CACEIS de bulunuyor.

Standard Chartered, 25 Haziran’da Lüksemburg finansal düzenleyicisinden MiCA yetkisi aldı. Küresel bankacılık grubu ayrıca Elektronik Para Kuruluşu lisansı da elde etti. Bu izin, Avrupa pazarında elektronik para ihraç etmesine ve ödeme hizmetleri sunmasına imkan tanıyor. Standard Chartered, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir banka grubu olarak kurumsal müşterilere odaklanan finansal hizmetleriyle biliniyor.

Standard Chartered, aldığı lisansların Asya ve Orta Doğu’daki dijital varlık saklama adımlarını Avrupa’ya tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve Avrupa’da düzenlemeye tabi kripto ürünlerine yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olacağını belirtti.

Bankanın bu adımı, Avrupa’daki kurumsal dijital varlık hizmetlerini büyütme stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı. Özellikle düzenlenmiş saklama, ödeme ve kripto hizmetlerine yönelik talebin artması, büyük finans kuruluşlarını MiCA çerçevesinde daha görünür hale getiriyor.

Ülkelere göre dağılım dikkat çekti

Son güncellemede en fazla yeni onay veren ülke Güney Kıbrıs oldu. Ülkede altı kripto varlık hizmet sağlayıcısı yetki aldı. Fransa, İtalya ve Malta beşer yeni şirket eklerken Çekya ile İspanya dörder onay verdi. Lüksemburg üç, Hollanda iki yeni yetki sağladı. Almanya, Lihtenştayn ve Letonya ise birer yeni şirket ekledi.

Bu turda Güney Kıbrıs öne çıksa da Avrupa Birliği içinde MiCA lisanslarında en büyük merkez olma konumunu Almanya korudu. Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesi BaFin bugüne kadar 58 kripto şirketine onay verdi. Güney Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu CySEC tarafından verilen toplam MiCA lisansı sayısı ise 21 oldu.

Kayıtta değişmeyen alanlar da var

ESMA sicilindeki tüm başlıklarda aynı hızda hareket görülmedi. Varlığa dayalı token kategorisinde halen onaylı ihraççı bulunmuyor. Bu tablo, söz konusu sınıfta henüz hiçbir projenin gerekli izni alamadığını ortaya koydu.

Öte yandan uyumsuz kuruluşlar listesi 162 seviyesinde sabit kaldı. Bu da son güncellemede yetkilendirme tarafında artış yaşanırken, uygunsuz kabul edilen aktörler cephesinde yeni bir değişiklik olmadığını gösterdi.

MiCA etkisi şirketlerin açıklamalarına da yansıyor

Avrupa’da düzenleyici çerçevenin fiilen güç kazanması, büyük platformların müşteri iletişimine de yansımaya başladı. Binance, MiCA kapsamındaki yeni düzenleyici değişiklikler bölge genelinde yürürlüğe girerken Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılarına fonlarının güvende olduğu yönünde güvence verdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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