Kripto saldırısında 25,6 milyon dolarlık varlık çalındı

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, kimliği açıklanmayan mağdurların toplam 25,6 milyon dolar değerinde kripto varlığı hedef alan bir saldırıda kayıp yaşadığını duyurdu. İlk bulgular, çalınan varlıkların birden fazla token türüne dağıldığını ve saldırganın fonları kısa sürede farklı cüzdanlara taşıdığını gösteriyor.

Çalınan varlıkların dağılımı

PeckShieldAlert, 13 Ağustos tarihli paylaşımında saldırıda yaklaşık 6,3 milyon dolar değerinde aWBTC, 5,1 milyon dolar DAI, 4,7 milyon dolar WBTC ve 2,6 milyon dolar Ether çalındığını bildirdi. PeckShield, blokzincir üzerindeki şüpheli hareketleri izleyen ve güvenlik ihlallerini duyuran bir siber güvenlik şirketi olarak biliniyor.

PeckShieldAlert, saldırıda aWBTC, DAI, WBTC ve ETH dahil olmak üzere toplam 25,6 milyon dolar değerinde varlığın ele geçirildiğini açıkladı.

Saldırının ardından failin çaldığı varlıkları yaklaşık 20 milyon DAI ve 3.000 ETH ile takas ettiği kaydedildi. PeckShield verilerine göre bu 3.000 ETH, raporun hazırlandığı sırada yaklaşık 5,64 milyon dolar ediyordu. Fonların şu anda dört farklı adrese dağıtıldığı görüldü.

Varlık Tutar aWBTC 6,3 milyon dolar DAI 5,1 milyon dolar WBTC 4,7 milyon dolar ETH 2,6 milyon dolar

Temmuz verileri kayıpların sürdüğünü gösterdi

Nominis verilerine göre temmuz ayında 28 büyük güvenlik olayı nedeniyle yaklaşık 242 milyon dolar değerinde kripto varlık çalındı. Bu tablo, temmuzu yılın en ağır kayıp aylarından biri haline getirdi.

Ay içindeki en büyük pay, Coinkite tarafından geliştirilen Coldcard donanım cüzdanlarını etkileyen ve beş yıldır var olduğu belirtilen bir ürün yazılımı açığından kaynaklandı. Bu açık yaklaşık 116 milyon dolarlık kayba yol açtı ve temmuz toplamının neredeyse yarısını oluşturdu. Diğer 27 olayda ise toplam kayıp yaklaşık 126 milyon dolar oldu.

Nominis, temmuz ayındaki 28 büyük olayda yaklaşık 242 milyon dolar kaydedildiğini, bunun 116 milyon dolarlık bölümünün Coldcard ürün yazılımı açığından kaynaklandığını aktarıyor.

Yılın ilk yedi ayında kayıp 1,65 milyar dolara ulaştı

Nominis hesaplamalarına göre 2026’nın ilk yedi ayında büyük kripto güvenlik olayları nedeniyle toplam kayıp yaklaşık 1,65 milyar dolara yükseldi. Aylık dağılım ocakta 385 milyon dolar, şubatta 49,3 milyon dolar, martta 178,1 milyon dolar, nisanda 606,7 milyon dolar, mayısta 124,9 milyon dolar, haziranda 62,2 milyon dolar ve temmuzda 242 milyon dolar olarak sıralandı.

En ağır ay açık ara nisan oldu. Bu dönemde Kelp DAO ve Drift saldırıları öne çıktı. Temmuz ise yaklaşık 242 milyon dolarla yılın en yüksek ikinci aylık kaybını oluşturdu.

2026’nın şimdiye kadarki en büyük kripto saldırısı, nisanda yaklaşık 293 milyon dolarlık zarara yol açan Kelp DAO olayı olarak kayda geçti. Aynı ay içinde Drift Protocol saldırısında da yaklaşık 285 milyon dolar kayıp yaşandı. Bu iki olay birlikte, Nominis’in nisan ayı için hesapladığı toplam kaybın yaklaşık yüzde 95’ini oluşturdu.

🚨 Kimliği açıklanmayan mağdurlar, saldırıda 25,6 milyon dolarlık kripto varlık kaybetti.

📉 Saldırgan, çalınan fonların bir bölümünü 20 milyon DAI ve 3.000 ETH ile değiştirdi.

🧭 PeckShield, fonların şu anda dört ayrı adrese dağıtıldığını bildirdi ve $ETH tutarını 5,64 milyon dolar olarak hesapladı.

📊 Nominis, 2026’nın ilk yedi ayında kripto güvenlik olaylarındaki toplam kaybı 1,65 milyar dolar olarak ölçtü.