Eski SEC yetkilisi, kuantum riskinin kripto için büyüdüğünü açıkladı

Eski SEC avukatı John Reed Stark, kuantum bilişimdeki hızlı ilerlemenin kripto varlık piyasası için giderek daha ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Stark, özellikle uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının ve finans sektöründeki profesyonellerin bu başlığı yakından izlemesi gerektiğini savundu.

Kuantum uyarısı neden öne çıktı

Stark, son dönemde yaşanan iki gelişmeye dikkat çekti. Bunlardan ilki, IBM CEO’su Arvind Krishna’nın CNBC’ye yaptığı değerlendirme oldu. Krishna, 3 ila 4 yıl içinde kuantum tehdidi konusunda herkesin daha kaygılı olması gerekebileceğini dile getirdi.

İkinci gelişme ise Duke Üniversitesi’nden Lee Reiners’in yayımladığı makale oldu. Reiners, finansal düzenleyicilerin kuantum atılımlarına karşı savunmasız kalabilecek dijital varlıklar için şimdiden acil durum planları hazırlaması gerektiğini savundu.

Kuantuma karşı savunmasız blokzincir altyapısı, spot ETF’ler, banka saklama hizmetleri ve stabilcoin düzenlemeleriyle birlikte geleneksel finans sistemine her ay daha derin biçimde entegre oluyor.

Stark’a göre asıl kaygı, bu teknolojik riskin kripto piyasasının kendi sınırları içinde kalmaması. Kripto altyapısının geleneksel finansla daha fazla iç içe geçmesi, olası bir güvenlik sorununun etkisini geçmiş yıllara kıyasla daha geniş bir alana taşıyabilir.

SEC yönetimine eleştiri

Stark, mevcut tabloyu geçmişte sıkça anılan Y2K yazılım sorunuyla kıyaslamayı da reddetti. Bu riskin geçici veya kolay yönetilebilir bir teknik sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Ona göre geçmişte benzer sistemsel tehditlerin sınırlı hasarla atlatılması, şanstan çok sıkı düzenleyici denetim sayesinde mümkün oldu.

John Reed Stark, SEC’nin eski icra avukatları arasında yer alıyor ve uzun yıllardır finansal düzenleme başlıkları üzerine görüş bildiriyor. Stark, SEC’nin kuantum riskleri konusunda yeterince aktif davranmadığını öne sürdü ve kurum yönetimine eleştiriler yöneltti.

Bu durum bir Y2K benzeri teknik aksaklık olarak görülmemeli. SEC’den de bu konuda güçlü bir müdahale beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Sektör hazırlık adımları atıyor

Buna karşın sektörün tamamen hareketsiz kalmadığı görülüyor. Galaxy Digital, 21 Temmuz’da Bitcoin Quantum Readiness Initiative adlı programını başlattı. Blockstream de 27 Temmuz’da, kuantum güvenliğinin Bitcoin Research Consortium içindeki ilk büyük araştırma odağı haline geldiğini duyurdu.

Öte yandan tüm isimler hızlı teknik geçişleri desteklemiyor. JAN3 CEO’su ve uzun süredir Bitcoin savunuculuğu yapan Samson Mow, geliştiricilere kuantum sonrası imza sistemlerine aceleyle yönelmeme çağrısı yaptı. Mow, olgunlaşmamış kriptografik çözümlerin yapay zeka destekli saldırılar karşısında Bitcoin’i daha kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Geçen hafta D-Wave CEO’su Alan Baratz da yeterince gelişmiş kuantum bilgisayarların zamanla Bitcoin madenciliğinde kullanılan donanımları geride bırakabileceğini söylemişti. Bu açıklamalar, kuantum başlığının kripto piyasasında son dönemin en yakından izlenen risk alanlarından biri haline geldiğini gösteriyor.