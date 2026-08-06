Andreessen, ABD’de kripto için kalıcı düzenleme çağrısı yaptı

Andreessen Horowitz kurucu ortağı Marc Andreessen, kripto para sektörünün yıllar süren yoğun kamu baskısına rağmen ayakta kalmasının, Washington’da sektör lehine oluşan en güçlü argümanlardan biri haline geldiğini söyledi. Andreessen Horowitz, teknoloji ve kripto alanında yatırımlarıyla öne çıkan ABD merkezli bir girişim sermayesi şirketi olarak biliniyor.

Düzenleme tartışması yeniden hız kazandı

a16z Crypto Show programında konuşan Andreessen, önceki dönemde Beyaz Saray yönetiminin sektöre karşı son derece sert bir tutum benimsediğini savundu. Andreessen, düzenleme yoluna gidilmediğini, bunun yerine yaptırım ve dava odaklı bir yaklaşım izlendiğini belirtti.

Marc Andreessen, önceki yönetimin sektörü zayıflatmayı hedeflediğini savunurken, buna rağmen teknolojinin ve şirketlerin varlığını korumasının Washington’daki bazı siyasetçilerin bakışını değiştirdiğini anlattı.

Andreessen’e göre bu süreçte sektörün tamamen ortadan kalkmaması, bazı milletvekillerinin kripto varlıklara daha olumlu yaklaşmasına yol açtı. Andreessen, bazı görüşmelerde yasa yapıcıların, böylesine ağır baskıya rağmen sektör ayakta kaldıysa bunun belirli bir değer taşıması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Senato gündeminde çerçeve arayışı

Andreessen, ABD’de hisse senetleri ve tahviller için olduğu gibi kripto varlıklar için de kalıcı ve istikrarlı bir düzenleyici çerçeve gerektiğini vurguladı. Bu ihtiyacın acil olduğunu söyleyen yatırımcı, Senato’da ilerleyen Clarity Act benzeri kapsamlı bir yasal yapının önemine dikkat çekti.

Mini sözlük: Clarity Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve piyasada hangi kuralların uygulanacağını daha net tanımlamayı amaçlayan yasa girişimleri için kullanılan adlardan biridir.

Andreessen, açık kuralların bulunmaması halinde yurt dışındaki denetimsiz yapıların avantaj kazandığını, ABD içinde kurallara uymaya çalışan şirketlerin ise rekabette geride kaldığını söyledi. Ona göre bu durum, hem tüketici güvenliğini hem de piyasa düzenini zedeliyor.

Andreessen, sektörün teşvik ya da ayrıcalık istemediğini, yalnızca şirketlerin sorumlu biçimde faaliyet gösterebileceği kalıcı bir hukuki zemin talep ettiğini kaydetti.

FTX örneği ve güvenlik tartışması

Andreessen, yurt dışı merkezli FTX’in çöküşünü, ABD içinde net bir düzenleme alanı kurulmadığında ortaya çıkabilecek sonuçların başlıca örneği olarak gösterdi. Ona göre sağlam bir çerçeve, müşteri varlıklarının kötüye kullanılmasını önlemeye ve kısa ömürlü, denetimden uzak girişimlerin öne çıkmasını engellemeye yardımcı olabilir.

Andreessen ayrıca Senatör Elizabeth Warren gibi eleştirmenlerin görüşlerine de karşı çıktı. Ulusal güvenlik çevreleriyle yaptığı görüşmelere atıf yapan Andreessen, bazı yetkililerin blokzincir işlemlerinin iz bırakması nedeniyle suç faaliyetlerinin daha görünür hale gelebildiğini düşündüğünü söyledi.

Bu değerlendirmeyle Andreessen, kripto varlıkların yalnızca finansal yenilik başlığı altında değil, izlenebilirlik ve uygulama kapasitesi bakımından da daha kapsamlı ele alınması gerektiğini savundu.