FET, Robinhood listelemesi sonrası 0,16 dolar direncine yaklaştı

Artificial Superintelligence Alliance’ın tokeni FET, son günlerde güçlenen alım eğilimi ve Robinhood listelemesinin etkisiyle yatırımcıların yakın takibine girdi. İşlem hacmindeki artış ve teknik görünümde öne çıkan formasyon, fiyatın kritik bir eşiğe yaklaştığına işaret ediyor.

Teknik görünümde kırılma ihtimali öne çıktı

FET haber hazırlanırken 0,1407 dolardan işlem görüyordu. Tokenin 24 saatlik işlem hacmi 129,69 milyon dolar, piyasa değeri ise 315,39 milyon dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı, yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini gündemde tuttu.

Kripto analisti Crypto With Gopal, FET grafiğinde ters omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Teknik analizde bu yapı genellikle düşüş ivmesinin zayıfladığına ve uygun koşullar oluşursa yukarı yönlü dönüşün başlayabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, teknik analizde görülen bir dönüş formasyonudur. Fiyatın üç dip oluşturduğu bu yapıda orta dip daha derin olur; boyun çizgisinin aşılması halinde yükseliş ihtimali güç kazanabilir.

Crypto With Gopal, FET grafiğinde oluşan ters omuz baş omuz yapısının aşağı yönlü baskının zayıflayabileceğini ve piyasada alıcıların yeniden güç kazanabileceğini gösterdiğini aktarıyor.

Alıcıların sağ omuz bölgesini savunmayı sürdürdüğü, fiyatın da kademeli biçimde boyun çizgisi direncine yaklaştığı görülüyor. İşlem hacminde belirgin bir artışla birlikte bu seviyenin aşılması halinde kısa vadede daha güçlü bir toparlanma alanı oluşabilir. Teknik olarak bir sonraki dikkat çeken direnç seviyesi 0,16 dolar olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,1407 dolar 24 saatlik hacim 129,69 milyon dolar Piyasa değeri 315,39 milyon dolar İzlenen direnç 0,16 dolar

Robinhood listelemesi erişimi genişletti

Robinhood, FET’i platformunda işlem görebilen varlıklar arasına ekledi. Hisse senedi ve dijital varlık işlemleriyle bilinen Robinhood, özellikle bireysel yatırımcı tabanı sayesinde yeni listelenen tokenler için görünürlük ve erişim kanallarını genişletebilen bir platform olarak öne çıkıyor.

Bu adımla birlikte kullanıcılar FET’i doğrudan Robinhood üzerinden alıp satabilecek. Listelemenin token için likiditeyi desteklemesi, daha fazla piyasa katılımı yaratması ve yapay zeka odaklı blokzincir projelerine ilgi duyan yatırımcıları çekmesi bekleniyor.

Robinhood’un FET’i işlem listesine eklemesi, tokenin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlarken piyasada yeni katılım ve likidite artışı beklentisini güçlendirdi.

Piyasadaki temkinli hava etkisini sürdürüyor

Buna karşın FET fiyatı henüz net bir yükseliş kırılması üretmiş değil. Kripto para piyasasındaki temkinli görünüm ve Bitcoin’in yatay hareketi, birçok altcoinde olduğu gibi FET üzerinde de baskının tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

Yine de alımların güçlenmesi ve hacmin artması halinde FET’in mevcut formasyonu tamamlayarak yukarı yönlü hareketini hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Robinhood listelemesinin sağladığı ek görünürlük ile teknik direncin aşılması aynı döneme denk gelirse, piyasadaki olumlu beklenti daha da kuvvetlenebilir.