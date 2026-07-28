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Kripto Para

Kripto dostu eyaletler ABD girişimcilik yarışında öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Draper endeksi, kripto dostu eyaletlerin ABD’de hız kazandığını gösterdi.
  • 📈 Texas dördüncü sıraya çıktı, Oklahoma 15’inci sıraya yükseldi.
  • 📉 California 31’inci, New York 49’uncu sıraya geriledi.
  • 🪙 Yeni girişimlerin adresinde dijital varlık politikaları ve $BTC ekosistemi daha görünür hale geldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto varlıklara sıcak yaklaşan düzenlemeler ve girişimlere yönelik teşvikler, ABD’de yenilikçilik haritasını yeniden şekillendiriyor. Draper Innovation Index’in Mart 2026 güncellemesi, dijital varlıkları ve gelişen teknolojileri destekleyen eyaletlerin girişimci, yatırım ve yeni teknoloji çekme kapasitesini artırdığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Texas ve Oklahoma yükseldi
2 Geleneksel merkezlerde ivme kaybı görüldü
3 New Hampshire dikkat çekti
4 Küresel sıralamada da gerilemeler var

Texas ve Oklahoma yükseldi

Endekste eyaletler, girişimcileri, yatırımı ve yeni teknolojileri çekme gücüne göre sıralanıyor. Son güncellemede Texas, genel girişim sermayesi yatırımlarındaki artış, kripto ve blokzincir odaklı fonlama ile yeni şirket kuruluşlarındaki yükselişin etkisiyle ABD sıralamasında dördüncü sıraya çıktı ve Wyoming’i geride bıraktı.

Oklahoma da en dikkat çekici sıçramalardan birini yaptı. Eyalet, girişim kuruluşlarındaki güçlü artış ve kripto bağlantılı girişim sermayesi yatırımlarının desteğiyle 15’inci sıraya yükseldi.

Tim Draper, ağırlaşan vergi yükü, biriken düzenlemeler ve riski ödüllendirmeyen politikalar nedeniyle kurucuların daha elverişli bölgelere yöneldiğini vurguluyor.

Geleneksel merkezlerde ivme kaybı görüldü

Buna karşılık California 31’inci sıraya geriledi, New York ise 49’uncu sıraya düştü. Endeks, her iki eyalette de büyük ekonomi ve yerleşik inovasyon ekosistemine rağmen yeni şirket oluşumundaki zayıflığın sıralamayı aşağı çektiğini gösterdi.

Bu tablo, yalnızca ekonomik büyüklüğün yeterli olmadığını, kurucu dostu politika çerçevesinin de belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor. Özellikle dijital varlıklar ve yeni teknolojiler konusunda daha açık yaklaşım benimseyen bölgeler rekabette öne geçiyor.

New Hampshire dikkat çekti

New Hampshire, gayrisafi yurt içi hasılada 40’ıncı, nüfus büyüklüğünde ise 42’nci sırada yer almasına rağmen endekste üçüncü oldu. Bu sonuç, iş dünyasına daha elverişli politikaların ekonomik ölçeğin önüne geçebildiği görüşünü güçlendirdi.

BizWorld verilerine göre eyaletin vergi yapısı ve girişim dostu yaklaşımı, girişimcileri çekmesinde etkili oldu. Draper Innovation Index de yeniliğin, kurucuların önündeki engellerin daha az olduğu bölgelere kaydığını savunuyor.

Endeks, iş kurmayı destekleyen politikalar ile kripto ve blokzincir benimsenmesinin, yeni nesil girişimlerin hangi bölgelerde ortaya çıkacağını belirlemede giderek daha önemli hale geldiğini ortaya koyuyor.

Küresel sıralamada da gerilemeler var

Endeks sadece ABD içindeki değişimi değil, uluslararası sıralamadaki hareketliliği de yansıttı. Kanada üçüncü sıradan beşinci sıraya indi. Diğer bazı bölgelerde de istikrarsızlık ve sermaye çıkışıyla bağlantılı gerilemeler görüldü.

Draper Innovation Index, girişimcilik ekosistemlerinde vergi politikası, düzenleyici çerçeve, sermaye erişimi ve dijital varlıklara yaklaşımın giderek daha belirleyici başlıklar haline geldiğine işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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