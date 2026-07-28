SHIB’de 0.00000583 direnci aşılırsa 0.00000714 hedefi öne çıkıyor

Shiba Inu son dalgalanmanın ardından kritik bir döneme girdi. Alıcıların yeniden üstünlük kurmaya çalıştığı piyasada, analistler fiyatın bir sonraki yönü açısından teknik yapının iyileştiğine ve büyük yatırımcı işlemlerinin yakından izlendiğine dikkat çekiyor.

Teknik seviyeler öne çıktı

SHIB, haberin hazırlandığı sırada 0.000005028 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 253.7 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.96 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde fiyat %5.1 gerilese de mevcut yapı, bazı analistlere göre olası bir yukarı yönlü dönüş ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti CryptoBoss, SHIB’in kısa süre önce daha yüksek bir tepe oluşturmasının ardından 0.00000496 dolar civarındaki denge bölgesinde yatay seyre geçtiğini belirtiyor.

CryptoBoss, 0.00000583 dolar seviyesinin aşılmasının yükseliş görünümünü güçlendirebileceğini, bu durumda 0.00000714 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Mevcut piyasa yapısında alıcıların %53.4, satıcıların ise %46.6 payla hafif üstünlük sağladığı görülüyor. İşlemciler, oynaklığın sıkıştığı bu dönemde dengenin hangi yönde bozulacağını izliyor.

Yukarı yönlü senaryoda 0.00000583 dolar direnci öne çıkarken, aşağı yönlü riskte 0.00000409 dolar desteği kritik eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artması ve fiyatın 0.00000278 dolara doğru geri çekilmesi ihtimali bulunuyor.

Gösterge Seviye Denge bölgesi 0.00000496 dolar Direnç 0.00000583 dolar Yukarı hedef 0.00000714 dolar Destek 0.00000409 dolar Aşağı hedef 0.00000278 dolar

Balina işlemleri ve sosyal ilgi arttı

Santiment verileri, SHIB’in 48 saat içinde yaklaşık %37 yükseldikten sonra hız kestiğini ve kazançlarının bir bölümünü geri verdiğini gösteriyor. Bu hareket sırasında sosyal baskınlık oranı %0.084’e çıktı. Bu seviye, 2 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek oran oldu.

Aynı yükseliş döneminde ağda bir gün içinde 52 balina işlemi kaydedildi. Bu sayı, 31 Mart’tan bu yana en yüksek seviye olarak öne çıktı. Veriler, büyük yatırımcıların yükseliş sırasında kar almış olabileceğine işaret ediyor.

Santiment verileri, sosyal ilginin fiyat geri çekilmeye başladıktan sonra zirveye ulaştığını ve bireysel yatırımcı katılımının gecikmeli biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Analistler, meme coin’lerde balina hareketliliği ile sonradan gelen güçlü bireysel ilginin sık görülen bir tablo olduğunu değerlendiriyor. Bu nedenle SHIB için kısa vadede ana gündem, 0.00000583 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı ve fiyatın önemli desteklerin üzerinde kalıp kalamayacağı olacak.