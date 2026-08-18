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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da büyük transferler %280 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger'da 1 milyon doların üzerindeki transfer sayısı son 24 saatte %280 arttı.
  • 📊 Büyük cüzdanlar bir hafta içinde 450 milyondan fazla XRP toplarken $XRP ağında aktif adres sayısı 50 bine çıktı.
  • 🏦 Jeonbuk Bank, ticari mutabakat işlemlerinde Ripple Payments entegrasyonunu duyurdu.
  • 🏛️ Washington'da Ripple, SEC ve CFTC arasında düzenleme görüşmesi için hazırlık yapılıyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger ağındaki günlük zincir üstü hareketlilik, ABD’deki düzenleme görüşmeleri için yapılan hazırlıklar ve Güney Kore’deki altyapı genişlemesiyle birlikte yükseldi. Son 24 saatte 1 milyon doların üzerindeki transfer sayısı %280 artarak 38’e çıktı. Aynı dönemde günlük aktif adres sayısı da 50 bine ulaşarak son iki ayın en yüksek düzeyini gördü.

İçindekiler
1 Büyük cüzdanlarda birikim öne çıktı
2 Güney Kore’de bankacılık entegrasyonu genişledi
3 Washington’da düzenleme teması güçleniyor
4 Fiyat 1 dolar eşiğinin yakınında kaldı

Büyük cüzdanlarda birikim öne çıktı

Zincir üstü analist Ali Martinez, Santiment verilerine dayanarak büyük bakiyeye sahip adreslerin son yükselişten önce bir hafta boyunca alım yaptığını aktardı. Bu süreçte söz konusu cüzdanların 450 milyondan fazla XRP topladığı belirtildi. Santiment, kripto piyasasında zincir üstü veri ve sosyal duyarlılık takibiyle bilinen bir analiz platformu olarak öne çıkıyor.

Büyük bakiyeye sahip adreslerin bir hafta içinde 450 milyondan fazla XRP toplaması, ağdaki hareketliliğin fiyat dışında da güç kazandığına işaret ediyor.

Bu birikim süreci, yüksek tutarlı transferlerdeki artışla birlikte değerlendirildiğinde ağ üzerinde daha yoğun bir kurumsal ya da büyük yatırımcı etkinliğine işaret ediyor. Piyasa oyuncuları, aktif adres sayısındaki toparlanmayı da bu tabloyu destekleyen temel göstergelerden biri olarak izliyor.

Güney Kore’de bankacılık entegrasyonu genişledi

Ağdaki hareketlilikte öne çıkan başlıklardan biri de Ripple‘ın Güney Kore bankacılık pazarına girişi oldu. Jeonbuk Bank, ticari mutabakat işlemlerinde Ripple Payments platformunu entegre edeceğini açıkladı. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları geliştiren ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Projenin teknik özelliklerine göre bankanın sınır ötesi transferleri, geleneksel SWIFT bankalar arası mesajlaşma sistemi yerine XRP Ledger’ın kendi işlem altyapısı üzerinden yönlendirilecek. Bu yapı, işlemlerin farklı bir teknik hat üzerinden yürütülmesini sağlayacak.

Washington’da düzenleme teması güçleniyor

ABD tarafında ise düzenleyici çerçeveye ilişkin temaslar dikkat çekiyor. Washington’da Ripple yöneticileri, SEC Başkanı Paul Atkins ve CFTC Geçici Başkanı Michael Selig arasında kapalı kapılar ardında yapılacak bir görüşme için hazırlık yapılıyor. Bu temas, Senato’nun CLARITY Act oylamasını eylüle ertelemesinin ardından gündeme geldi.

Ripple yöneticileri ile SEC ve CFTC başkanlarının görüşmeye hazırlanması, düzenleme sürecinde komisyonlar üzerinden daha doğrudan bir yol izlenebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Piyasadaki bazı büyük katılımcılar, yasal çerçevenin resmen netleşmesini bekleyen ara dönemi daha düşük fiyatlardan pozisyon oluşturmak için kullanıyor. Bu yaklaşım, zincir üstü verilerde görülen birikimle aynı döneme denk geldi.

Fiyat 1 dolar eşiğinin yakınında kaldı

Spot piyasada zincir üstü veriler ve haber akışı sonrasında XRP fiyatı kritik teknik seviyeye yakın seyrini korudu. Varlık, psikolojik açıdan önem taşıyan 1 dolar destek bölgesinin etrafında tutundu.

Büyük cüzdanlarda görülen arz birikimi ile ağın temel göstergelerindeki iyileşme, bazı piyasa katılımcıları tarafından yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanabileceğine dair öncü sinyal olarak değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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